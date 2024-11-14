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忌妒馬斯克變「聯合總統」？川普核心圈不爽他過度介入：已經踰矩

▲▼馬斯克現身賓州造勢現場，力挺川普。（圖／達志影像／美聯社）

▲馬斯克過去曾經現身賓州造勢現場，力挺川普。（圖／達志影像／美聯社）

記者羅翊宬／綜合報導

在2024美國總統大選中，全球首富兼特斯拉執行長馬斯克全面力挺共和黨候選人川普，並為其成立「美國政治行動委員會」（America PAC），每天隨機抽出支持者贈送100萬美元，自從川普勝選以後，他幾乎每天都在海湖莊園，且還獲川普任命為新創政府機構「政府效率部」共同主管，然而川普核心圈人士卻對此抱持不滿。

根據美媒NBC News，馬斯克在此次美國大選積極推動川普再度當選總統。自從川普確定當選後，特斯拉的股價比起6日開盤價還要上漲15%以上，馬斯克儼然成為最大受益者。隨著12日晚間獲川普宣布將擔任新成立政府機構「政府效率部」共同主管，更加強了馬斯克和川普之間的親密關係，但馬斯克的存在卻讓川普周遭的核心人士感到不滿。

2名知情人士透露，自從選舉日以來的一周以內，馬斯克幾乎一直待在川普位於佛州棕櫚灘的家海湖莊園太久，以至於踩到川普交接團隊的紅線，使川普核心圈相關人士感到厭煩，認為馬斯克在權力交接的過程中已經做出「踰矩」的霸道行徑，且馬斯克儼然就是把自己當作「聯合總統」（co-president），並故意讓每一個人深知此點。

其中一名知情人士補充道，「馬斯克肯定把總統的勝選歸功於自己，向任何願意傾聽的人吹噓美國政治行動委員會、社群平台X的厲害，並試圖讓總統川普覺得虧欠於他，但其實總統川普並沒有欠任何人。」

兩名知情人士更指出，其實馬斯克從上周就前往海湖莊園觀看選舉結果，過去一周都待在那裡，並與川普坐在一起，參加川普許多場電話會議，甚至早在川普宣布馬斯克在政府中的角色時，馬斯克就已經參與敏感對話，包括川普和烏克蘭總統澤倫斯基的電話會談。

第二名知情人士表示，「馬斯克對一切事物都有自己的看法，而且他所分享的看法在態度上如此強硬，以至於他已經開始糾纏起川普的內部核心人士，他希望自己能夠對所有事情都有發言權，即便他根本沒有。」

針對上述爆料，馬斯克於當地時間12日並未回應置評請求。

川普過渡團隊發言人萊維特（Karoline Leavitt）透過聲明緩頰，「馬斯克和川普總統是好友，兩人都是傑出領導人，共同致力於讓美國再度偉大。馬斯克是千載難逢的商界領袖，我們聯邦官僚機構肯定會從他的想法和效率中受益」；另一位發言人凱利（Anna Kelly）則表示，「馬斯克是一位天才、創新者」。

另外，在場的2名議員透露，13日上午與眾議院共和黨人士的會議上，川普談起馬斯克，讚揚他為選舉所付出的時間與其貢獻精神，且擱置自己的商業利益、不求回報，「有一次，川普開玩笑說，馬斯克不會回家，他無法擺脫馬斯克，那時候我們認為只是玩笑。」

報導指出，馬斯克在此次大選一直是川普陣營堅實的支持後盾，其成立的美國政治行動委員會，已經花費超過1.52億美元來為川普與其他共和黨候選人助選，不僅每天隨機抽選提供支持者100萬美元，甚至還將他所經營的社群平台X當作為川普宣傳的擴音器。

另外，報導也引述社群對於川普、馬斯克兩人的分析，認為兩人又會因雙方強勢的性格而鬧不和，最後因此分道揚鑣。

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