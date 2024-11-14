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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

呼應柯文哲？　陳佩琪也剪頭髮了！前後對比照曝光

柯文哲光頭現身同日，陳佩琪也剪頭髮。（翻攝四叉貓臉書、本刊資料照）

▲柯文哲光頭現身同日，陳佩琪也剪頭髮。（翻攝四叉貓臉書、本刊資料照）

圖文／鏡週刊

遭羈押中的民眾黨主席柯文哲，昨（13日）提訊時以「光頭」造型現身，就連現場記者都震驚，據悉他早在11日就要求所方替他剪光頭。不過，現在傳出柯文哲太太陳佩琪昨正好也「剪髮了」，前後對比照曝光。

柯文哲遭延押後，昨日北檢再次提訊他出來，但只見他理了大光頭，差點沒發現他，有人就猜測是否與資深媒體人璩美鳳爆指控他性騷有關。

不過本刊報導，柯文哲剪髮日期在本週一，是他主動要求說想剪光頭，所以所方也替他安排，是否藉此明志無法得知，但顯然跟璩美鳳一案無關。

陳佩琪剪短髮後（左），與先前有所差別。（翻攝四叉貓臉書）

▲陳佩琪剪短髮後（左），與先前有所差別。（翻攝四叉貓臉書）

網紅四叉貓（劉宇席）今透過臉書發文，表示有讀者投稿，指出陳佩琪昨日也「剪短頭髮了」．並po出對比照。照片中可見，陳佩琪與柯媽何瑞英站在一起，陳佩琪變成俐落超短髮，引發網友討論。

有網友認為「這樣你跟我說沒串供我真的不信啦」「原來兩個都在贖罪」「隔空串髮」，但也有人分析意思是指「夫妻一心 我不會被這些流言影響」。

★《鏡週刊》提醒您，任何人在依法被判決有罪確定前，均應推定為無罪。


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