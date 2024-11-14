川普當選「納坦雅胡送大禮」　官員曝：明年1月達成以黎停火協議

▲ 川普與納坦雅胡2019年3月在白宮會晤。（圖／達志影像／美聯社）

記者陳宛貞／綜合外電報導

《華盛頓郵報》據前任及現任以色列官員說法披露，以色列正加緊推動與黎巴嫩的停火協議，總理納坦雅胡親信本周已在佛州海湖莊園，向美國總統當選人川普和他的女婿庫許納（Jared Kushner）簡報相關計畫，希望當成送給川普的大禮，助在他上任前取得外交勝利。

報導指出，以色列戰略事務部長德爾默（Ron Dermer）10日抵達美國後第一站就前往海湖莊園，與川普及庫許納會面，接著才赴白宮向拜登政府通報黎巴嫩談判最新進度，可見美國政治重心在川普勝選後迅速轉變。

一名匿名以色列官員受訪表示，「我們有共識，以色列將向川普送上一份禮物」，「明年1月，雙方將就黎巴嫩問題達成共識」。以色列及川普發言人對此皆拒絕回應，庫許納發言人也未回應。

川普曾稱希望結束中東戰爭，但10月又在電話中告訴納坦雅胡要對真主黨和哈瑪斯「做你該做的事」。目前尚不清楚雙方在海湖莊園討論的黎巴嫩停火方案是否會影響陷入僵局的加薩停火與人質談判。

《華郵》提到，早在美國大選投票以前，納坦雅胡就在為華府新時代布局。以色列官員透露，納坦雅胡經常與川普接觸，德爾默也經常和庫許納聯絡。

庫許納在川普第一任期幫助促成4個阿拉伯國家與以色列關係正常化協議，且和該地區維持個人與金融關係。據一名前川普政府官員表示，即便未獲正式任命白宮職位，預料庫許納未來也將在以色與沙烏地阿拉伯正常化談判中扮演顧問角色。