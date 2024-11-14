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傳川普過渡團隊擬名單　將開除五角大廈一批軍官

▲▼川普。（圖／達志影像／美聯社）

▲ 川普內閣逐漸成形。（圖／達志影像／美聯社）

文／中央社

兩位消息人士表示，美國共和黨總統當選人川普的過渡團隊正草擬一份待解雇的軍官名單，可能包括參謀首長聯席會議成員，這將是五角大廈前所未有的人事大變動。

路透社報導，知情人士稱，在川普11月5日勝選後，解雇計畫仍處於初步階段，計畫可能會隨著川普政府的形成而有所變動。消息人士要求匿名以便能夠坦率地討論這些計畫。

其中一位消息人士質疑大規模解雇五角大廈人員的可行性。

目前還不清楚川普本人是否支持這項計畫，儘管他過去曾猛烈批評那些公開反對他的國防將領。川普也在競選期間說要開除那些「覺醒派將領」，以及2021年要為從阿富汗混亂撤軍負責的官員。

川普團隊未立即回覆路透社置評要求。

第2名消息人士表示，即將上任的川普政府可能會聚焦與前參謀首長聯席會議（Joint Chiefs of Staff）主席密利（Mark Milley）有關聯的美國軍官。密利曾在川普第一任期內出任參謀首長聯席會議主席。

由揭發水門案的知名記者伍德華（Bob Woodward）擔任副編輯的新書「戰爭」（War，暫譯）引述密利的話，稱川普是「徹頭徹尾的法西斯分子」，而川普的盟友則因為認為密利對川普不夠忠誠，而對他進行攻擊。

這位消息人士說，「曾受密利提拔、任命的每個人都將被解雇。」

他表示，「有一份非常詳細的名單，列出了所有與密利有關的人。他們全部都會走人。」

參謀首長聯席會議包括美國軍隊中最高階的軍官，含陸軍、海軍、陸戰隊、空軍、國民兵和太空軍的領導人。

川普前一天才任命福斯新聞（Fox News）節目主持人赫格塞斯（Pete Hegseth）為國防部長，今天便傳出這份開除美軍高級將領的計畫。

赫格塞斯在2024年出版的著作「對戰士之戰：背叛捍衛我們自由者的真相」（The War on Warriors: Behind the Betrayal of the Men Who Keep Us Free，暫譯）中表示：「美國的下任總統需要徹底全面檢視五角大廈的領導階層，好讓我們準備就緒去捍衛國家、擊退敵人。有很多人必須被解雇。」（譯者：紀錦玲／核稿：陳昱婷）

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