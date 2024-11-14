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國安人士：台美對強化威懾力有共識　未提軍購清單

▲▼台灣,國軍,演習,軍演。（圖／達志影像／美聯社）

▲ 台灣國軍演習。（圖／達志影像／美聯社）

文／中央社

媒體報導，台灣考慮向美國提出大型軍購清單。國安人士今天表示，面對新地緣政治挑戰，台美對於強化威懾力，以避免危機發生均有共識；政府歡迎各界對強化台灣整體防衛能力提供建議，但目前跟美方沒有任何具體軍備採購「清單」。

即將再度入主白宮的川普（Donald Trump）在美國大選時，曾多次表示台灣應向美國支付防務費用，並指控台灣「偷走」美國的半導體產業；英國「金融時報」則報導，台灣正在考慮向美國提出新台幣4800億元的大型軍購案。

國安人士指出，台灣的國防預算支出在2008到2016年是緩慢逐步下降，2016年後是直線上升，至2024年增長的幅度達80.47%，關鍵在於政府盡全力發展國防自主工程，以及強化與美方的軍事合作，包括相關重點軍售、不對稱戰力的投資與後備改革。

國安人士表示，首先，台美在軍事安全領域一直都有例行性、滾動式的常規對話機制，從2016川普政府、2020拜登政府，再到川普即將上台，台灣很珍惜與美國民主、共和兩黨的高度緊密協調默契；在安全上與川普、拜登兩任政府都有非常緊密合作，且雙方對於台灣該如何強韌自我防衛能力，都有溝通管道與商議機制。

國安人士指出，其次是面對新的地緣政治挑戰，台美均注意到，強化威懾力是避免下一個危機的關鍵，美方不論拜登或川普政府對此都有共同認識，即台灣必須加強國防的投資預算與準備，而台灣對於強化自我防衛的決心非常強烈，不會改變。

國安人士強調，最後是台灣清楚意識到，美國政府正處於政權交接過程，歡迎各界對如何強化台灣整體防衛能力提供建議，但目前跟美方沒有任何所謂具體軍備採購「清單」，國安團隊沒有開始討論，也不會有來自國安團隊的清單。

關於台灣的國防預算規模占比，國安人士說，因應台灣在地緣政治上的新型態軍事威脅，特別是混合式威脅及灰色地帶衝突，採GDP衡量並非好的作法，而是應從傳統軍事威脅與新型態威脅來具體建構所需的防衛能力，像是強化不對稱戰力，這部分台美間均有高度緊密討論與協調。

國安人士以無人機為例指出，台灣採購無人機是要因應新型態威脅，讓中國的高價值儎台難以發揮效果，但如何落實採購、購買後如何應用、通訊如何處理，還有面對大數量無人機群飛或水下無人載具進犯時，指管如何協調應對等，這些都有持續作討論。

對於1年期義務役執行成效，國安人士表示，目前各方反應算正面，初期入伍梯次人數是比較少，接續梯次若有大學畢業生、人數會多點；人力短缺是各國軍隊的挑戰，如何提升軍人待遇來跟民間部門產業競爭，強化單兵戰力以彌補人力不足等，政府都有持續做滾動式精進檢討。

談及全社會防衛韌性「民防」，被操作成要高中生要上戰場，國安人士說明，「全社會」概念不是台灣發明，北歐芬蘭、瑞典與立陶宛都有類似概念，只是所用詞彙不太一樣；而「民防」是指非軍事範疇，即扣除義務役後備的人力，像是民間的義消警消、防災士等人力該如何有效運用，民防跟軍隊是互相補充的系統，但不是同一個東西。

國安人士指出，全社會防衛是要讓台灣在各個層面都更具韌性，透過強化韌性來建構嚇阻力，當民眾都有足夠準備，在面對各種天災地變或軍事威脅等挑戰，就能具備有效機制來面對應處，全社會防衛準備就是要提高嚇阻力量，讓敵人無法鯨吞蠶食，讓台灣可不受中國武力脅迫。

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