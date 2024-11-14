共和黨狂奪三連勝！BBC曝川普仍不能隨心所欲　不跨黨派合作難立法

▲BBC指出，即使川普和共和黨取得了三連勝，但他們仍需跨黨派合作，才能順利立法。（圖／路透）

記者葉睿涵／編譯

美國前總統川普在11月5日成功贏得總統大選，共和黨也同時贏得參眾兩院多數席位，取得了華盛頓政治術語中「三連勝」的局面。儘管單一政黨全面掌權的局勢已越來越罕見，但這樣的優勢將讓川普在推動其競選承諾時更加順利。然而，擁有這種控制優勢並不保證總統能隨心所欲地推行政策，BBC認為共和黨仍需跨黨派合作，才能在參議院突破議事程序的門檻，順利通過立法。

據BBC報導，川普和拜登在白宮的前2年都享受過「三連勝」的優勢，但事實證明，即使擁有這種控制優勢，總統也難以隨心所欲地推行政策。在川普的首個總統任期中，他成功推動了以降低企業稅率為核心的稅改法案，將企業稅率從35%降至21%，並減少個人稅負。然而，川普在廢除《平價醫療法案》（即歐巴馬醫保）和基礎設施建設計畫方面，卻遭到了黨內反對，使得這些目標無法達成。

隨著共和黨在本屆取得「三連勝」，川普將更有信心能再次推動大型改革，並透過立法使其政策具長期穩定性，避免行政命令的法律挑戰。儘管共和黨目前在參議院佔據多數席次，但未達60票的「超級多數」，因此BBC認為，川普仍需與民主黨合作，才能避開議事阻撓。

報導稱，參議院的議事程序需要60票支持才能結束辯論，若無法跨黨派合作，部分法案推動恐面臨困難。此外，參議院近日選出南達科他州聯邦參議員圖恩（John Thune）為多數黨領袖，而非川普支持的佛州參議員史考特（Rick Scott），顯示共和黨內仍存在不同聲音，對於未來政策推動將形成一定制約。