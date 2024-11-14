　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
地方 地方焦點

聚焦環境永續人文關懷　雲林「浪居帶‧未來方舟」藝術浪潮不斷

▲「雲嘉嘉營視覺藝術連線」由雲林縣、嘉義市、嘉義縣、臺南市四縣市聯合舉辦，雲林展區延續推出「未來方舟」從環境生態關懷出發，即日起至11月24日於雲林縣政府文化觀光處展覽館展出。（圖／記者王悉宇翻攝）

▲「雲嘉嘉營視覺藝術連線」雲林展區，本月6日韓國大邱市達城郡郡長崔栽熏與議員參訪。（圖／記者王悉宇翻攝）

記者王悉宇／雲林報導

「雲嘉嘉營視覺藝術連線」由雲林縣、嘉義市、嘉義縣、臺南市四縣市聯合舉辦，今年已經邁入第5年，雲林展區延續2023年「浪居帶」主題推出「未來方舟」計畫，從環境生態關懷出發，展出既國際又在地的當代藝術思維，即日起至11月24日於雲林縣政府文化觀光處展覽館展出，歡迎藝文愛好者前往參觀。

今年四縣市主題分別為雲林縣「浪居帶‧未來方舟」、嘉義市「親愛的大樹」、嘉義縣「嘉地深耕-梅嶺ing」，以及台南市「加賀市友好城市交流紀念：小學生原畫×九谷燒繪皿展—地球」，其中雲林展區策展人邱俊達老師與台西藝術協會丁仁桐理事長、日籍藝術家杉原信幸等共12組國內外藝術家、古坑創樂子生活學院王毓琦負責人，以及許多在地的青年夥伴們攜手合作。

集結去年的工作坊、論壇成果為基礎，將議題進一步聚焦在「方舟」意象，探討聚落、移動與相互連結的未來，並著重於共存場域的共創、萬物平等的對話以及文化遺產的保存，深度延伸成為今年「未來方舟」計畫。

▲「雲嘉嘉營視覺藝術連線」由雲林縣、嘉義市、嘉義縣、臺南市四縣市聯合舉辦，雲林展區延續推出「未來方舟」從環境生態關懷出發，即日起至11月24日於雲林縣政府文化觀光處展覽館展出。（圖／記者王悉宇翻攝）

▲「雲嘉嘉營視覺藝術連線」杉原-海口波浪方舟ー串吊蚵的光巢。（圖／記者王悉宇翻攝）

「未來方舟」計畫以「邊界連結—停泊地」、「讓居連結—學習」、「未來連結—航行」三個子題切入，展區也拓展成三個主題展場，在文化觀光處展覽館由丁仁桐、吳炯韋、吳宗保、詹秋得的創作《夢想高飛》，九成材料取自海漂廢棄物回收再利用，如漁業使用的浮球、繩索、木材等，以此反思海洋垃圾的問題，也是對環境保護的深刻呼籲。

台西海口庄藝廊展場的觀展重點為藝術家杉原信幸與麥寮國中同學共同創作的《海口波浪方舟ー串吊蚵的光巢》，不只是藝術家駐村創作的一部分，也連結台西的漁業歷史，探討人與自然的深層關係；古坑創樂子生活學苑的青年共創作品:《媒材永續－共創雲山海之聲》，是在地青年及社區居民使用自然素材、策展拆除之媒材，以永續為概念結合環境共創出屬於雲林山、海、平原之聲的地景裝置。

回顧「雲嘉嘉營視覺藝術連線」五年來，四縣市經由跨域合作，已經達成合作默契，也為雲嘉嘉營在地居民提供獨具特色的跨界聯展，文化觀光處長陳璧君表示，這五年間制度變化，從總策展人、雙策展人到今年的兩年期計畫、地方策展人各自發揮創意，結合地方特色打造當代藝術，做法也不斷進步，特別感謝雲林縣內眾多企業大力協助當代藝術在雲林的推廣，也讓雲林展區活動增色許多。

文化觀光處說明，參展藝術家、團體12組為丁仁桐、王怡婷、吳炯韋、吳宗保、李怡志、林正偉、周暉凱、杉原信幸、倪祥、詹秋得、許程崴製作舞團、陳雁蓉，歡迎雲林鄉親及喜好藝術的朋友們於11月2日至24日一同到雲林文化觀光處展覽館看展，重新審視人們在自然中所扮演的角色，並尋回內心深處的那份情感與想像力。

▲「雲嘉嘉營視覺藝術連線」由雲林縣、嘉義市、嘉義縣、臺南市四縣市聯合舉辦，雲林展區延續推出「未來方舟」從環境生態關懷出發，即日起至11月24日於雲林縣政府文化觀光處展覽館展出。（圖／記者王悉宇翻攝）

▲「雲嘉嘉營視覺藝術連線」於11月2日至24日於雲林文化觀光處展覽館展出。（圖／記者王悉宇翻攝）

►聽Podcast #我在案發現場

【其他新聞】

►獨／雲林女童遭秋田犬咬傷　飼主還原經過「從未推卸責任」

►拜訪客戶準備回家！雲林男台78線猛追撞緩撞車　車頭全爛受傷送醫

►超逼真！雲林救難演習引民眾驚呼　災害應變全程演練

►高鐵雲林站「殺肉賊」出沒！愛車被吃乾抹淨　車主靠碎片崩潰認屍

 

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
國小校長爆性侵女網紅　蹺班衝摩鐵！棄「災後校園」不管
天兔路徑西修「更靠近台灣」！　日氣象廳新路徑曝
找朋友前妻上摩鐵QK　買早餐回來發現她死了
國道「風火輪」砸爆小客車！　奪命瞬間曝
「這最好是全壘打啦」　蔡其昌將提申訴
錢櫃22歲女員工墜亡　表姊夫悲吐：她只是為了要關窗
快訊／最快17:30發陸警！　往南走或轉北是關鍵
失聯21歲正妹最後訊息曝！　求救男友「我快死了」

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

台南動保市集11／17盛大登場　黃偉哲與動保大使林怡廷牙牙攜手宣傳

聚焦環境永續人文關懷　雲林「浪居帶‧未來方舟」藝術浪潮不斷

運動管理系青年靠勞動部職訓　翻轉職涯成電腦繪圖工程師

「台東弓箭手」射沖繩！搭機遠征東洋　踢館腰旗美式足球交流賽

202例流感併發重症26死　屏東衛生局籲民眾接種疫苗

男騎士違規左轉一查竟是失蹤人口　暖警溫情勸說重建家庭親情

消除「隔夜醉」錯誤觀念　東港警強化宣導「酒後代駕」

維護山林治安！里港警深入偏遠山區查訪　破獲7案逮7人

新住民夢想由移民署實現　越南醫學生來台築夢成為美髮師

屏東獨居婦跌坐地板無力起身　內埔警急救援

李亞萍現身孫女周歲趴險摔到　余天認女婿有小三「不知斷聯沒」

大谷翔平「50轟50盜」1.4億元紀念球101揭幕！

詹懷雲愛可愛型聽到史艾瑪秒變臉XD　楊謹華再被問「逝去的友誼」：隨緣

山路衝出公路車三寶逆向！　重機騎士急煞「翹孤輪」險撞

「這50萬給你」郭董一桿進洞　桿弟捧一大疊鈔！霸氣畫面曝光

宋再臨離世享年39歲「開始漫長旅程」　網不捨淚：精靈夫婦永遠BE了...

胡瓜同台兒女酬勞平分？小禎：賺到XD　砸600萬經營YT頻道..官方認：成長最快！

珠海體育場「開車撞人」釀35死　習近平指示：極其惡劣，嚴懲凶手

柯文哲主動要求剃頭！室友幫理光頭　今提訊新造型現身

騎士沒待轉被攔喊切不出去　PO網諷警「業績戰士」掀議論

台南動保市集11／17盛大登場　黃偉哲與動保大使林怡廷牙牙攜手宣傳

聚焦環境永續人文關懷　雲林「浪居帶‧未來方舟」藝術浪潮不斷

運動管理系青年靠勞動部職訓　翻轉職涯成電腦繪圖工程師

「台東弓箭手」射沖繩！搭機遠征東洋　踢館腰旗美式足球交流賽

202例流感併發重症26死　屏東衛生局籲民眾接種疫苗

男騎士違規左轉一查竟是失蹤人口　暖警溫情勸說重建家庭親情

消除「隔夜醉」錯誤觀念　東港警強化宣導「酒後代駕」

維護山林治安！里港警深入偏遠山區查訪　破獲7案逮7人

新住民夢想由移民署實現　越南醫學生來台築夢成為美髮師

屏東獨居婦跌坐地板無力起身　內埔警急救援

兄弟跟老婆激情滾沙發！　胡宇威看完陳庭妮《影后》認：怪怪的

埔里透天厝竄火！8旬翁嗆傷灼傷還跌倒　勇鄰助及時逃生

怪物！馬刺溫斑亞馬轟生涯新高50分　主場拆了巫師

南韓電動車今晨連續「起火自燃」　皆使用韓國製電池

國小校長被控性侵！再爆棄「災後校園」不管　還蹺班衝摩鐵開房

2人666爽吃肉！高雄燒肉店開幕限時優惠　打卡再送KTV歡唱券

開轟好投勝韓國　陳晨威、林昱珉及陳傑憲賽後跳舞影片曝光

國安人士：台美對強化威懾力有共識　未提軍購清單

香港首次「打風不停市」　券商員工提早上班「怕交通出狀況」

每天喝2杯！「老牌手搖飲」倒不了　一票人超愛：低價選擇多

地方熱門新聞

桃園重陽敬老金發放認定　市議員爭取放寬

知名品牌泡麵疑似發霉疑調理包破裂溢流造成

桃園市議員黃婉如　爭取帶狀皰疹疫苗補助

2025台灣燈會流動廁所大減　桃園民代重批

花蓮森林護管員新血入列　榜首22歲國立大學畢

全國到院前超音波認證課程第四場在台南開辦！

彰化10個月100人車禍亡！警分析3大肇事原因

攔查違規竟是失蹤人口　大園警協助男子重建親情

新住民夢想由移民署實現越南醫學生成為美髮師

嘉市觀新處長張婉芬獲頒模範公務員

流感季流感併發重症26死 均未接種疫苗

點亮「聖誕FUN紡樂園」南紡捐160萬元助購交通車

「台東弓箭手」射沖繩！搭機遠征　踢館腰旗美式足球交流賽

中市國小畢旅遊樂園午餐僅供麵包惹議 校方允改善

更多熱門

相關新聞

5大低壓高薪職業曝光　年薪中位數達330萬

5大低壓高薪職業曝光　年薪中位數達330萬

高薪工作如醫生、律師等往往伴隨高壓，但美國一份資料顯示，有許多低壓但高薪的職位，尤其在永續發展領域，其中5種熱門的綠色職業年薪中位數均超過10萬美元（約新台幣330萬元）。

看畢卡索真跡要快！高美館《瞬間》11／17閉展

看畢卡索真跡要快！高美館《瞬間》11／17閉展

雲林文創週暨雲創點睛精品認證+頒獎

雲林文創週暨雲創點睛精品認證+頒獎

快訊／大谷翔平「50轟球」將在台北101展出

快訊／大谷翔平「50轟球」將在台北101展出

2024雲嘉嘉營視覺藝術連線展覽開幕　

2024雲嘉嘉營視覺藝術連線展覽開幕　

關鍵字：

雲嘉嘉營視覺藝術展覽環境保護跨界聯展雲林縣政府文化觀光處陳璧君

讀者迴響

熱門新聞

中華隊「賽後記者會」1原因被罵爆　PTT炸鍋

失婚女星與富商半同居認愛！　被記者告知「他已婚」

天兔海警下半天陸警　專家：4地區停班課達標

韓國爭議改判全壘打　林立第一視角

Ryu 26歲小三女畫家「清純真面目曝光」！氣質神似Yuma

30多歲男「喉嚨痛爆」掛急診！　醫嘆：20分鐘後死掉了

25歲女懷上「9胞胎」！

台灣單局狂轟6分！韓媒扯沒電子好球帶

被閨蜜拐泰國失聯！21歲正妹長相曝光

氣象主播：天兔「路徑」可能再變　極渦下衝台北降至15度

快訊／天兔長「針眼」海警　最快下半天陸警

北市錢櫃22歲盡職女員工8F墜亡　家屬悲慟認屍

快訊／國道天降輪胎！小客車遭砸中　駕駛送醫不治

即／北市錢櫃22歲女員工墜樓亡！疑「關窗戶」喪命

天兔夜間出現RI現象　3地恐風強雨大

更多

最夯影音

更多

李亞萍現身孫女周歲趴險摔到　余天認女婿有小三「不知斷聯沒」

大谷翔平「50轟50盜」1.4億元紀念球101揭幕！

詹懷雲愛可愛型聽到史艾瑪秒變臉XD　楊謹華再被問「逝去的友誼」：隨緣

山路衝出公路車三寶逆向！　重機騎士急煞「翹孤輪」險撞

「這50萬給你」郭董一桿進洞　桿弟捧一大疊鈔！霸氣畫面曝光

熱門快報

限時抽星宇機票 爽飛日本9大城

限時抽星宇機票 爽飛日本9大城

即日起至11/30，下載新聞雲APP抽星宇航空日本不限航點機票，超香福利，錯過會哭！

金馬61特別報導

金馬61特別報導

影迷最期待的年度盛事，典禮盛況即時掌握！一睹入圍者風采、分享得獎者喜悅。

這幾款罐頭營養超乎你想像

這幾款罐頭營養超乎你想像

「文里補習班」開課啦！這次要做出茶水間就能輕鬆烹煮的「馬克杯蛋包鮪魚起士飯」

AI洗衣神器 輕鬆解放雙手

AI洗衣神器 輕鬆解放雙手

三星Bespoke AI智慧洗衣機自動調整模式，免晾衣，遠端操控輕鬆搞定日常洗衣家務！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面