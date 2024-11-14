聚焦環境永續人文關懷　雲林「浪居帶‧未來方舟」藝術浪潮不斷

▲「雲嘉嘉營視覺藝術連線」雲林展區，本月6日韓國大邱市達城郡郡長崔栽熏與議員參訪。（圖／記者王悉宇翻攝）

記者王悉宇／雲林報導

「雲嘉嘉營視覺藝術連線」由雲林縣、嘉義市、嘉義縣、臺南市四縣市聯合舉辦，今年已經邁入第5年，雲林展區延續2023年「浪居帶」主題推出「未來方舟」計畫，從環境生態關懷出發，展出既國際又在地的當代藝術思維，即日起至11月24日於雲林縣政府文化觀光處展覽館展出，歡迎藝文愛好者前往參觀。

今年四縣市主題分別為雲林縣「浪居帶‧未來方舟」、嘉義市「親愛的大樹」、嘉義縣「嘉地深耕-梅嶺ing」，以及台南市「加賀市友好城市交流紀念：小學生原畫×九谷燒繪皿展—地球」，其中雲林展區策展人邱俊達老師與台西藝術協會丁仁桐理事長、日籍藝術家杉原信幸等共12組國內外藝術家、古坑創樂子生活學院王毓琦負責人，以及許多在地的青年夥伴們攜手合作。

集結去年的工作坊、論壇成果為基礎，將議題進一步聚焦在「方舟」意象，探討聚落、移動與相互連結的未來，並著重於共存場域的共創、萬物平等的對話以及文化遺產的保存，深度延伸成為今年「未來方舟」計畫。

▲「雲嘉嘉營視覺藝術連線」杉原-海口波浪方舟ー串吊蚵的光巢。（圖／記者王悉宇翻攝）

「未來方舟」計畫以「邊界連結—停泊地」、「讓居連結—學習」、「未來連結—航行」三個子題切入，展區也拓展成三個主題展場，在文化觀光處展覽館由丁仁桐、吳炯韋、吳宗保、詹秋得的創作《夢想高飛》，九成材料取自海漂廢棄物回收再利用，如漁業使用的浮球、繩索、木材等，以此反思海洋垃圾的問題，也是對環境保護的深刻呼籲。

台西海口庄藝廊展場的觀展重點為藝術家杉原信幸與麥寮國中同學共同創作的《海口波浪方舟ー串吊蚵的光巢》，不只是藝術家駐村創作的一部分，也連結台西的漁業歷史，探討人與自然的深層關係；古坑創樂子生活學苑的青年共創作品:《媒材永續－共創雲山海之聲》，是在地青年及社區居民使用自然素材、策展拆除之媒材，以永續為概念結合環境共創出屬於雲林山、海、平原之聲的地景裝置。

回顧「雲嘉嘉營視覺藝術連線」五年來，四縣市經由跨域合作，已經達成合作默契，也為雲嘉嘉營在地居民提供獨具特色的跨界聯展，文化觀光處長陳璧君表示，這五年間制度變化，從總策展人、雙策展人到今年的兩年期計畫、地方策展人各自發揮創意，結合地方特色打造當代藝術，做法也不斷進步，特別感謝雲林縣內眾多企業大力協助當代藝術在雲林的推廣，也讓雲林展區活動增色許多。

文化觀光處說明，參展藝術家、團體12組為丁仁桐、王怡婷、吳炯韋、吳宗保、李怡志、林正偉、周暉凱、杉原信幸、倪祥、詹秋得、許程崴製作舞團、陳雁蓉，歡迎雲林鄉親及喜好藝術的朋友們於11月2日至24日一同到雲林文化觀光處展覽館看展，重新審視人們在自然中所扮演的角色，並尋回內心深處的那份情感與想像力。

▲「雲嘉嘉營視覺藝術連線」於11月2日至24日於雲林文化觀光處展覽館展出。（圖／記者王悉宇翻攝）