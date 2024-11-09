看畢卡索真跡要把握！高美館《瞬間》11／17閉展　周末延長開放

▲英國藝術家大衛·霍克尼於1972年5月完成的畫作《泳池與兩個人像》。（圖／記者許宥孺翻攝）

記者許宥孺／高雄報導

高雄市立美術館創館30年，今年推出英國倫敦泰德美術館大展《瞬間－穿越繪畫與攝影之旅》，能飽覽畢卡索、安迪．沃荷等重量級大師作品，由於展覽將於17日劃下句點，高美館宣布，展期最後兩個週末（五、六、日）延長開放至晚間6點30分，請民眾把握機會。

《瞬間－穿越繪畫與攝影之旅》獲日本指標性藝文媒體「美術手帖」評為「亞洲必看展覽之一」，展覽精選34件泰德現代美術館藏品，與國巨基金會所收藏的21件現當代經典作品，共55件重量級經典鉅作飛越9700公里來到高雄。

▲《瞬間—穿越繪畫與攝影之旅》展出巴布羅．畢卡索的《水手》。（圖／記者許宥孺攝）

高美館代理館長林羿妏表示，《瞬間》特展至今已有近15萬名觀眾蒞臨觀賞，讓館方欣慰的是，有許多觀眾駐足良久，細細品味每件作品的每個瞬間。這正是美術館作為藝術平台的重要使命，讓藝術走入大眾生活。

《瞬間》特展集結許多大師經典作品，其中畢卡索《哭泣的女人》、《水手》、大衛霍克尼《藝術家肖像》（泳池與兩個人像）、傑夫沃爾《突如其來的一陣風》等作，皆為教科書級國際經典之作，鮮少面世，是一生必覽的曠世巨作。

▲《瞬間—穿越繪畫與攝影之旅》展出多蘿西亞．蘭格〈移工母親〉。（圖／記者許宥孺攝）

演員蔡燦得親身感受展覽魅力後，驚嘆：「展覽不是只看單品，策展的邏輯和展館都帶給觀眾意想不到的驚喜。」連俞涵則表示她在面對不同的作品時「總覺得在靜態的看展時，內心充滿活潑且激烈的對話。而擁有破50萬訂閱的法國籍YouTuber路易特別提醒與高美館同樣1994年誕生的朋友們「在台灣很少有機會看到這些大師的作品，而且更讚的是30歲者免費入館！」

▲演員蔡燦得分享展覽心得。（圖／記者許宥孺翻攝）

高美館表示，《瞬間》於11月17日閉展，未免民眾向隅，同時也為疏散人流、維持觀展品質，週末（五、六、日）將加碼延長開放至晚間6點30分，現場售票時間至下午5點30分，請民眾把握最後機會，近距離感受大師真跡的獨特魅力。

▲《瞬間－穿越繪畫與攝影之旅》展覽資訊。（圖／記者許宥孺製表）