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醫學系輸了！　5大「低壓高薪」職業曝光：年薪達330萬

▲▼大學,大學生,校園,畢業。（圖／CFP）

▲醫學系、法律系不再是熱門高薪科系。（示意圖／CFP）

記者張方瑀／綜合報導

高薪工作如醫生、律師等往往伴隨高壓，但美國一份資料顯示，有許多低壓但高薪的職位，尤其在永續發展領域，其中5種熱門的綠色職業年薪中位數均超過10萬美元（約新台幣330萬元）。

根據CNBC報導，這些低壓高薪的職業包含水資源專家、環境經濟學家、遙感科學家或技術人員、太陽能系統工程師以及環境工程師等。

遙感科學家或技術人員（Remote sensing scientist or technologist）
這些專業人士運用飛機或衛星數據分析，用於城市規劃、國土安全和自然資源管理，職位多要求碩士或博士學位。
年薪中位數：11萬2280美元（約台幣366.7萬元）

環境經濟學家（Environmental economist）
專注於替代燃料、土壤保護、污染等研究，並撰寫學術論文，評估環境政策成本效益，通常需碩士或博士學位。
年薪中位數：11萬5730美元（約台幣378萬元）

水資源專家（Water resource specialist）
 又稱水資源規劃師，負責設計和推動節水方案，確保各社區有安全、乾淨的水源。大多數職位要求學士學位和數據分析等技能。
年薪中位數：15萬7740美元（約新台幣515.2萬元）

太陽能系統工程師（Solar energy systems engineer）
 負責設計和管理太陽能系統以生產清潔能源，需具備太陽能光電系統知識及設計軟體經驗。
年薪中位數：11萬1970美元（約台幣365.7萬元）

環境工程師（Environmental engineer ）
 運用數學與科學知識開發環境保護方案，致力於水質改善、廢棄物管理與污染控制。此職位通常要求學士學位並熟悉環保法規及設計軟體。
年薪中位數：10萬90美元（約台幣324萬元）

ZipRecruiter首席經濟學家波拉克（Julia Pollak）指出，永續發展工作具有長期穩定性，隨著環保和清潔能源政策推動，該領域預期將快速增長。

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關鍵字：

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