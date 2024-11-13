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超逼真！雲林救難演習引民眾驚呼　災害應變全程演練

▲縣府藉由模擬真實現場的情境救護協助，驗證現場緊急救護、災害管制及轄內醫療量能掌握的應變能力。（圖／記者王悉宇翻攝）

▲縣府藉由模擬真實現場的情境救護協助，驗證現場緊急救護、災害管制及轄內醫療量能掌握的應變能力。（圖／記者王悉宇翻攝）

記者王悉宇／雲林報導

雲林縣政府配合交通部觀光署辦理「113年度雲林縣觀光遊樂業大量傷病患緊急救難演練」，昨（12）在劍湖山世界摩天廣場舉行。為營造觀光遊樂業、提供遊客優質安全之旅遊環境，縣府藉由模擬真實現場的情境救護協助，驗證現場緊急救護、災害管制及轄內醫療量能掌握的應變能力，打造旅遊安全環境的示範城市。
 
雲林縣秘書長曾元煌表示，雲林縣近年來觀光人次屢創新高，去年觀光人次達1973萬人次，為非六都排名第一，今年觀光人次截至9月底已突破1800萬人次，預計很快就能突破2000萬人次，為縣內各項觀光產業寫下新的里程碑。

▲縣府藉由模擬真實現場的情境救護協助，驗證現場緊急救護、災害管制及轄內醫療量能掌握的應變能力。（圖／記者王悉宇翻攝）

▲縣府偕同劍湖山世界，邀集了雲林縣警察局、雲林縣警察局斗南分局、雲林縣消防局、雲林縣消防局古坑分隊、雲林縣衛生局等單位共同進行「113年度雲林縣觀光遊樂業大量傷病患緊急救難演練」。（圖／記者王悉宇翻攝）
 
曾元煌說，「113年度雲林縣觀光遊樂業大量傷病患緊急救難演練」，透過演習強化觀光遊樂業服務人員對旅遊安全的認識，更透過相關訓練課程提升災害應變能力，甚至是對於「行為急症」者有任何的突發狀況，園區服務人員都能第一時間救護搶救傷者，或者對於入園遊客有任何身體突發狀況都能適時給予協助。
 
為了強化縣內觀光遊樂業對緊急災害的應變能力，縣府偕同劍湖山世界，邀集了雲林縣警察局、雲林縣警察局斗南分局、雲林縣消防局、雲林縣消防局古坑分隊、雲林縣衛生局等單位共同進行；在園區廣播發佈狀況後，各參與演習人員及器材隨即動員、報到、編組、分發，支援執行各項任務，演習人員動作熟練、程序流暢，有條不紊將每一應變程序均執行到位。

▲縣府藉由模擬真實現場的情境救護協助，驗證現場緊急救護、災害管制及轄內醫療量能掌握的應變能力。（圖／記者王悉宇翻攝）

▲縣府藉由模擬真實現場的情境救護協助，驗證現場緊急救護、災害管制及轄內醫療量能掌握的應變能力。（圖／記者王悉宇翻攝）

透過狀況劇模擬演繹在園區內，因玩遊樂設施大排長龍而插隊引發爭執，導致有「行為急症」者持利器傷人，甚至傷及主動派，立即以止血帶盡速優先處理，第一時間保護傷者生命，等待專業消防救護人員到達送醫，超逼真，一度引起民眾驚呼。
 
劍湖山世界高銘鑕協理表示，今年大傷演練特別加入等待救護資源的同時，持續性的照顧傷患、安置與安撫的過程，給予給遊客心理上的支持與降低不安的情緒，同時也希望以快速串聯內外部的救護機制，達到精準救援、將傷害降到最低，未來除持續與縣府舉辦不同突發事件模擬演練，累積更多災害應變能量與經驗外，園區內也自行不定期強化工作人員對各項災害應變能力，提供遊客更安全的旅遊環境。

▲縣府藉由模擬真實現場的情境救護協助，驗證現場緊急救護、災害管制及轄內醫療量能掌握的應變能力。（圖／記者王悉宇翻攝）

▲「113年度雲林縣觀光遊樂業大量傷病患緊急救難演練」，透過演習強化觀光遊樂業服務人員對旅遊安全的認識，更透過相關訓練課程提升災害應變能力，甚至是對於「行為急症」者有任何的突發狀況。（圖／記者王悉宇翻攝）

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