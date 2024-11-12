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獨／雲林女童遭秋田犬咬傷　飼主還原經過「從未推卸責任」

記者王悉宇／雲林報導

今年8月雲林一名7歲女童跑到鄰居家找朋友，遭朋友家的秋田犬掙脫綁繩咬傷，造成臉、頭皮撕裂傷，每週需要看心理醫生。事發3個月後女童家長向媒體投訴，指出秋田犬的飼主不聞不問。今（12）日《ETtoday新聞雲》聯繫上秋田犬飼主，其無奈澄清表示，從事發當下迅速拉開狗、通知家長、陪同上救護車送醫、允諾所有醫療費用等等，從來沒有不無不問。

▲秋田犬飼主還原咬傷女童經過，並無奈澄清從未不聞不問。（圖／記者王悉宇攝）

▲原本綁在屋後的秋田犬突然掙脫繩索衝到前面咬傷女童，至飼主母親衝出來抱住狗並呼救，過程約10秒。（圖／記者王悉宇翻攝）

秋田犬李姓飼主指出，狗在家養了3年多，都綁在後院看顧後方場區，根據監視器影像，8月26日下午16時許，女童本來跟著爺爺在附近田區，先跑到左邊的住宅去找朋友、再跑到右邊的住宅去找朋友，找不到玩伴，才跑進來要找同樣7歲的女兒玩，第一次進來，孩子奶奶告訴女童她們還沒到家，所以女童被咬的時候是第二次進來。

▲秋田犬飼主還原咬傷女童經過，並無奈澄清從未不聞不問。（圖／記者王悉宇攝）

▲秋田犬飼養多年都是綁在屋後，並不會隨意攻擊人及員工。（圖／記者王悉宇攝）

李先生表示，因為自己很疼女兒，所以對女兒的朋友也一樣關愛，女童僅跟爺爺奶奶、父親同住，因家裡設有兒童遊戲室，其實都會邀請女童一起來玩。狗一直都綁在後面，當天突然扯斷繩子跑到屋前，事發真的很突然，聽到女童尖叫聲，在後面廚房準備晚餐的母親也立即衝出去抱住狗，並不斷喊叫救命，包括對面的農民及樓上的太太都趕緊來幫忙。

但大約10秒的攻擊已造成女童受傷流血，對面農民連忙叫來女童爺爺、而太太立刻安撫女童並協助止血叫救護車，由飼主母親陪同女童爺爺坐上救護車，將女童送醫治療，當時即允諾將負責所有醫療費用；而自己接到狗咬傷女童的消息，也立刻趕回家了解狀況，知道有傷口，就趕緊訂了鱸魚、牛肉，準備每天燉湯給女童補充營養，並非像女童母親所述「不聞不問」。

▲秋田犬飼主還原咬傷女童經過，並無奈澄清從未不聞不問。（圖／記者王悉宇攝）

▲李先生為孩子們佈置遊戲室，女童自小就常受邀到家裡來玩。（圖／記者王悉宇攝）

9月1日太太送拿鱸魚過去，有看到孩子的活動力與精神狀況都還不錯、9月4日女童媽媽傳來在醫院換藥影片過來並邀約陪同看心理醫師、9月5日因家裡孩子感冒需就醫，婉拒女童媽媽無法陪同看心理醫師後，至9月10日就收到女童母親來訊表示一切走法律程序。

李先生說，目前女童傷口雖恢復，但心理治療尚在醫療階段，因此希望他們先專心照顧女童到療程告一段落，確定情況好轉或隨時有需要協助都能談，沒想到卻被指控不聞不問；另外，根本沒人說出「是你家孩子跑來被狗咬」這種話，這女童從小就會來家裡玩，都很熟，在怎樣都不可能這樣說，被這樣指控聽了很心寒。

李先生強調，狗掙脫是意外，咬傷人也很不應該，事後該協助的絕對不推卸，對於女童的醫療費用也絕對負責到底。「我們對女童是很心疼、不捨，狗是真的是顧家、不是蓄意亂咬路人的那種，秋田犬綁繩現在改用俗稱Ｙ仔索的『鋼索鍊』鎖緊固定，以避免再有掙脫的事件發生。」

▲秋田犬飼主還原咬傷女童經過，並無奈澄清從未不聞不問。（圖／記者王悉宇攝）

▲事發之後，李先生將秋田犬繩索全部改為鋼鎖鍊並強力固定，以避免再發生傷人事件。（圖／記者王悉宇攝）

►聽Podcast #我在案發現場

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