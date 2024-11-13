點亮「聖誕FUN紡樂園」　 南紡捐160萬元助嬰兒之家購交通車

▲南紡購物中心歡慶營運滿10週年，於A2館1F南紡廣場，與西班牙知名搞怪藝術團隊BROSMIND攜手合作，打造「MERRY CHRISTMAS聖誕FUN紡樂園」，13日晚舉辦聖誕點燈公益活動，（圖／記者林東良攝，下同）

記者林東良／台南報導

聖誕節將屆，南紡購物中心為歡慶營運滿十週年，別出心裁於A2館1F南紡廣場，與西班牙知名搞怪藝術團隊BROSMIND攜手合作，打造「MERRY CHRISTMAS聖誕FUN紡樂園」，以馴鹿魯道夫為主角的9隻馴鹿與聖誕老人為主題，象徵購物中心十年的貼心陪伴。

13日晚，舉辦聖誕點燈公益活動，由台南紡織集團總裁暨財團法人侯永都社會福利慈善事業基金會創辦人侯博明捐出近160萬元，協助財團法人天主教善牧社會福利基金會附設台南嬰兒之家購買嬰幼兒九人座交通車，場面溫馨。

13日晚上6時，南紡購物中心於A2館1F南紡廣場舉辦「點亮南紡點亮愛 拾光織境･聖誕鑠光夜」，開場由台南應用科技大學流行音樂系楊官諭K.Yang與WTTZ女團帶來歌舞秀，展現青春活力。

台南市長黃偉哲、新聞處處長蘇恩恩、民政局長姜淋煌、台南市經濟發展局專門委員陳豪吉、台南紡織集團總裁暨財團法人侯永都社會福利慈善事業基金會創辦人侯博明、董事侯郁瑢、台南紡織公司董事莊英志、總經理王立範、執行副總經理江俊謀、副總經理曾坤煌、王敦正、南紡購物中心總經理莊景堯、南帝化學工業股份有限公司董事長楊東源、總經理許建祝、永固便利停車股份有限公司董事長陳雨鑫、財團法人天主教善牧社會福利基金會執行長黃淑婉、副執行長李碧琪、侯雯琪、善牧基金會附設台南嬰兒之家主任謝惠真均受邀出席。

善牧基金會附設台南嬰兒之家因接送孩童就醫的交通車行駛20年，已老舊有安全隱憂。侯永都基金會創辦人侯博明，獲知台南嬰兒之家急需汰換交通車，馬上捐贈158萬8千元，協助購置一輛嬰幼兒9人座交通車。在聖誕點燈儀式前，侯永都基金會董事侯郁瑢將象徵「交通車」的捐贈板贈交給善牧基金會執行長黃淑婉，黃淑婉回贈感謝狀，傳達孩童和工作人員的謝意，場面備感溫馨。

黃偉哲表示，感謝台南紡織集團不僅作為商業界的領頭羊，從事社會公益上更是不落人後，今年就捐贈1輛9人座交通車協助弱勢兒童。台南市復康巴士服務年長者及行動不便的人士，平均1年行駛20多萬趟，這些都出自於各個善心團體的支持與付出，今天的南紡購物中心聖誕點燈，象徵暖心交流及社會公益的表現，希望大家在祥和的氛圍下付出我們的愛心，在歲末時節支持社會公益。

王立範指出，侯永都基金會從民國78年至今，遵守「取之於社會、用之於社會」的精神，迄今已經捐贈32部車輛供公益使用。今年適逢南紡購物中心營運滿十週年，相信未來在侯博明總裁的領導下，大家會秉持馴鹿魯道夫的精神，讓南紡購物中心在全台購物中心之中成為引領群雄的領導者、開疆闢土的開創者、勇往直前的引路者，將南紡購物中心打造成台南市民引以為傲的購物中心。

今年聖誕節，適逢南紡購物中心營運滿十週年，有別以往，要帶給全國民眾嶄新感受，於A2館1F南紡廣場打造「MERRY CHRISTMAS聖誕FUN紡樂園」，將展出至2025年1月5日。本次以家喻戶曉的九隻馴鹿與聖誕老人為主軸，「9+1」的組合隱含南紡購物中心10年的經營成長與貼心陪伴，並透過BROSMIND聞名全球的幽默及色彩繽紛風格，為馴鹿注入獨特的現代感與趣味性。

在「MERRY CHRISTMAS聖誕FUN紡樂園」佇立一棵高15公尺的聖誕樹，正面以馴鹿魯道夫為主角，醒目的紅鼻子帶領整個雪橇隊伍，象徵南紡購物中心為引領群雄的領導者、開疆闢土的開創者、勇往直前的引路者，其他八隻馴鹿則以不同的姿態，藏身在聖誕樹背面與拍照點位。聖誕拍照點位分為三大區域，其中「禮物山」由發光的禮物盒構築而成，代表來自遠方的祝福與驚喜;「薑餅屋」則透過發光的窗戶，營造出家庭團聚的溫暖氛圍;「馴鹿雪橇」為聖誕節經典形象，營造出濃厚的過節氣氛。

點燈時刻來臨，台上貴賓一同推動「拾年織境能量匯聚啟動台」上的推桿，正式點亮「MERRY CHRISTMAS聖誕FUN紡樂園」。奇幻雪花在絢麗燈光照耀中飄落而下，化身成鑠光仙子、聖誕老人及馴鹿的「璽勢表演藝術」隨著聲光秀翩然起舞，猶如樂園的聖誕老人及九隻馴鹿真實顯現在眾人眼前，為活動畫下完美句點。