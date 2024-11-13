　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
地方 地方焦點

點亮「聖誕FUN紡樂園」　 南紡捐160萬元助嬰兒之家購交通車

▲南紡購物中心歡慶營運滿10週年，於A2館1F南紡廣場，與西班牙知名搞怪藝術團隊BROSMIND攜手合作，打造「MERRY CHRISTMAS聖誕FUN紡樂園」，13日晚舉辦聖誕點燈公益活動，（圖／記者林東良攝，下同）

▲南紡購物中心歡慶營運滿10週年，於A2館1F南紡廣場，與西班牙知名搞怪藝術團隊BROSMIND攜手合作，打造「MERRY CHRISTMAS聖誕FUN紡樂園」，13日晚舉辦聖誕點燈公益活動，（圖／記者林東良攝，下同）

記者林東良／台南報導

聖誕節將屆，南紡購物中心為歡慶營運滿十週年，別出心裁於A2館1F南紡廣場，與西班牙知名搞怪藝術團隊BROSMIND攜手合作，打造「MERRY CHRISTMAS聖誕FUN紡樂園」，以馴鹿魯道夫為主角的9隻馴鹿與聖誕老人為主題，象徵購物中心十年的貼心陪伴。

▲南紡購物中心歡慶營運滿10週年，於A2館1F南紡廣場，與西班牙知名搞怪藝術團隊BROSMIND攜手合作，打造「MERRY CHRISTMAS聖誕FUN紡樂園」，13日晚舉辦聖誕點燈公益活動，（圖／記者林東良攝，下同）

13日晚，舉辦聖誕點燈公益活動，由台南紡織集團總裁暨財團法人侯永都社會福利慈善事業基金會創辦人侯博明捐出近160萬元，協助財團法人天主教善牧社會福利基金會附設台南嬰兒之家購買嬰幼兒九人座交通車，場面溫馨。

13日晚上6時，南紡購物中心於A2館1F南紡廣場舉辦「點亮南紡點亮愛 拾光織境･聖誕鑠光夜」，開場由台南應用科技大學流行音樂系楊官諭K.Yang與WTTZ女團帶來歌舞秀，展現青春活力。

▲南紡購物中心歡慶營運滿10週年，於A2館1F南紡廣場，與西班牙知名搞怪藝術團隊BROSMIND攜手合作，打造「MERRY CHRISTMAS聖誕FUN紡樂園」，13日晚舉辦聖誕點燈公益活動，（圖／記者林東良攝，下同）

台南市長黃偉哲、新聞處處長蘇恩恩、民政局長姜淋煌、台南市經濟發展局專門委員陳豪吉、台南紡織集團總裁暨財團法人侯永都社會福利慈善事業基金會創辦人侯博明、董事侯郁瑢、台南紡織公司董事莊英志、總經理王立範、執行副總經理江俊謀、副總經理曾坤煌、王敦正、南紡購物中心總經理莊景堯、南帝化學工業股份有限公司董事長楊東源、總經理許建祝、永固便利停車股份有限公司董事長陳雨鑫、財團法人天主教善牧社會福利基金會執行長黃淑婉、副執行長李碧琪、侯雯琪、善牧基金會附設台南嬰兒之家主任謝惠真均受邀出席。

▲南紡購物中心歡慶營運滿10週年，於A2館1F南紡廣場，與西班牙知名搞怪藝術團隊BROSMIND攜手合作，打造「MERRY CHRISTMAS聖誕FUN紡樂園」，13日晚舉辦聖誕點燈公益活動，（圖／記者林東良攝，下同）

善牧基金會附設台南嬰兒之家因接送孩童就醫的交通車行駛20年，已老舊有安全隱憂。侯永都基金會創辦人侯博明，獲知台南嬰兒之家急需汰換交通車，馬上捐贈158萬8千元，協助購置一輛嬰幼兒9人座交通車。在聖誕點燈儀式前，侯永都基金會董事侯郁瑢將象徵「交通車」的捐贈板贈交給善牧基金會執行長黃淑婉，黃淑婉回贈感謝狀，傳達孩童和工作人員的謝意，場面備感溫馨。

▲南紡購物中心歡慶營運滿10週年，於A2館1F南紡廣場，與西班牙知名搞怪藝術團隊BROSMIND攜手合作，打造「MERRY CHRISTMAS聖誕FUN紡樂園」，13日晚舉辦聖誕點燈公益活動，（圖／記者林東良攝，下同）

黃偉哲表示，感謝台南紡織集團不僅作為商業界的領頭羊，從事社會公益上更是不落人後，今年就捐贈1輛9人座交通車協助弱勢兒童。台南市復康巴士服務年長者及行動不便的人士，平均1年行駛20多萬趟，這些都出自於各個善心團體的支持與付出，今天的南紡購物中心聖誕點燈，象徵暖心交流及社會公益的表現，希望大家在祥和的氛圍下付出我們的愛心，在歲末時節支持社會公益。

▲南紡購物中心歡慶營運滿10週年，於A2館1F南紡廣場，與西班牙知名搞怪藝術團隊BROSMIND攜手合作，打造「MERRY CHRISTMAS聖誕FUN紡樂園」，13日晚舉辦聖誕點燈公益活動，（圖／記者林東良攝，下同）

王立範指出，侯永都基金會從民國78年至今，遵守「取之於社會、用之於社會」的精神，迄今已經捐贈32部車輛供公益使用。今年適逢南紡購物中心營運滿十週年，相信未來在侯博明總裁的領導下，大家會秉持馴鹿魯道夫的精神，讓南紡購物中心在全台購物中心之中成為引領群雄的領導者、開疆闢土的開創者、勇往直前的引路者，將南紡購物中心打造成台南市民引以為傲的購物中心。

▲南紡購物中心歡慶營運滿10週年，於A2館1F南紡廣場，與西班牙知名搞怪藝術團隊BROSMIND攜手合作，打造「MERRY CHRISTMAS聖誕FUN紡樂園」，13日晚舉辦聖誕點燈公益活動，（圖／記者林東良攝，下同）

今年聖誕節，適逢南紡購物中心營運滿十週年，有別以往，要帶給全國民眾嶄新感受，於A2館1F南紡廣場打造「MERRY CHRISTMAS聖誕FUN紡樂園」，將展出至2025年1月5日。本次以家喻戶曉的九隻馴鹿與聖誕老人為主軸，「9+1」的組合隱含南紡購物中心10年的經營成長與貼心陪伴，並透過BROSMIND聞名全球的幽默及色彩繽紛風格，為馴鹿注入獨特的現代感與趣味性。

▲南紡購物中心歡慶營運滿10週年，於A2館1F南紡廣場，與西班牙知名搞怪藝術團隊BROSMIND攜手合作，打造「MERRY CHRISTMAS聖誕FUN紡樂園」，13日晚舉辦聖誕點燈公益活動，（圖／記者林東良攝，下同）

在「MERRY CHRISTMAS聖誕FUN紡樂園」佇立一棵高15公尺的聖誕樹，正面以馴鹿魯道夫為主角，醒目的紅鼻子帶領整個雪橇隊伍，象徵南紡購物中心為引領群雄的領導者、開疆闢土的開創者、勇往直前的引路者，其他八隻馴鹿則以不同的姿態，藏身在聖誕樹背面與拍照點位。聖誕拍照點位分為三大區域，其中「禮物山」由發光的禮物盒構築而成，代表來自遠方的祝福與驚喜;「薑餅屋」則透過發光的窗戶，營造出家庭團聚的溫暖氛圍;「馴鹿雪橇」為聖誕節經典形象，營造出濃厚的過節氣氛。

點燈時刻來臨，台上貴賓一同推動「拾年織境能量匯聚啟動台」上的推桿，正式點亮「MERRY CHRISTMAS聖誕FUN紡樂園」。奇幻雪花在絢麗燈光照耀中飄落而下，化身成鑠光仙子、聖誕老人及馴鹿的「璽勢表演藝術」隨著聲光秀翩然起舞，猶如樂園的聖誕老人及九隻馴鹿真實顯現在眾人眼前，為活動畫下完美句點。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
旅行團遊阿里山「棧道斷裂」重摔地面1死4傷！吊橋剛檢驗完
林昱珉好投抗韓！台灣雙轟6比3奪首勝
高雄21歲妹被「拐去泰國」！外交部回應了
冷氣收工「不是關電源就好」！　台電教5步驟省電又延長使用年限
陳晨威滿貫砲震驚韓國　寫台灣隊史首見紀錄
快訊／惡劣！菲律賓慘輸還打人　出手攻擊領航猿球員
2女學生喝醉遭性侵

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

超逼真！雲林救難演習引民眾驚呼　災害應變全程演練

全國到院前超音波認證課程　第四場在台南開辦！

新北優良公寓大廈評選頒獎　侯友宜：攜手社區共創宜居城市

點亮「聖誕FUN紡樂園」　 南紡捐160萬元助嬰兒之家購交通車

埔墘福德宮捐贈氧氣製造機　侯友宜感謝廟方善舉

新北水環境建設大賞　營創四棲優質水岸廊帶

新北推動育兒照護　侯友宜：提升社工福利「完善社會守護網」

追火車10周年！2025新北鐵道馬拉松　早鳥報名享優惠

震後修復完成！新北連接新莊、板橋新月橋　11／15重新開放

愛心不間斷！喜悅獅子會15周年捐復康巴士　助行動不便者出行

宋再臨離世享年39歲「開始漫長旅程」　網不捨淚：精靈夫婦永遠BE了...

懷孕37周朋友全部沒發現　生完帶小孩出門眾人傻眼

《影后》史艾瑪狂被罵　鍾欣凌：代表她演得好！

女騎士出停車格被公車卡住　沒退回去...騎士被擋等1min

「薛亞之=蕭亞軒？」嚴藝文：拒絕承認　鍾欣凌讚林廷憶演活綠茶「很成功」

王識賢為玖壹壹罕見開唱　王陽明也衝上台..重現《角頭》宇宙

國1麻豆段追撞如驚悚片！ 小客車遭撞飛「正中」分隔島

房東捨年租百萬不要　3間知名岡山老店打包賣7380萬

駕駛未禮讓行人不滿被拍　按喇叭怒嗆「你沒走斑馬線上」

璩美鳳控柯文哲性騷遭「撫摸前臂」讚皮膚好

超逼真！雲林救難演習引民眾驚呼　災害應變全程演練

全國到院前超音波認證課程　第四場在台南開辦！

新北優良公寓大廈評選頒獎　侯友宜：攜手社區共創宜居城市

點亮「聖誕FUN紡樂園」　 南紡捐160萬元助嬰兒之家購交通車

埔墘福德宮捐贈氧氣製造機　侯友宜感謝廟方善舉

新北水環境建設大賞　營創四棲優質水岸廊帶

新北推動育兒照護　侯友宜：提升社工福利「完善社會守護網」

追火車10周年！2025新北鐵道馬拉松　早鳥報名享優惠

震後修復完成！新北連接新莊、板橋新月橋　11／15重新開放

愛心不間斷！喜悅獅子會15周年捐復康巴士　助行動不便者出行

櫻花妹偷吃、約砲比例超乎想像　他曝親身交友經驗：好友對象也照吃

迎接川普當選後台美新經濟情勢　IEAT與大密爾瓦基商會締盟

《初戀你我他媽媽》拍不拍？劉冠廷親自解答　侯彥西也發聲：交給孫導

檢警寒心！余天女婿當「車手頭」賠錢獲緩刑　鄉民傻眼：詐騙天堂

駕訓班女教練太正…網挖出大尺度辣照　曾當寫真女郎辛酸真相曝

旅行團遊阿里山遇棧道斷裂　涼亭完工13年奪命1死4傷！吊橋剛檢驗完

快訊／林昱珉好投抗韓！台灣雙轟6比3奪首勝

女歌手不知怎麼卸妝　竟當場對鏡嚇到大哭

從終極系列到入圍金馬！曾沛慈：用心都一樣　鐵腿備戰紅毯預告戰袍尺度

一隻阿圓「一刀剪了招牌髮型」！　耳下激短髮亮相：還沒習慣

今天下單現省1101元！一次帶回2瓶+4包 只要699

地方熱門新聞

桃園重陽敬老金發放認定　市議員爭取放寬

彰化10個月100人車禍亡！警分析3大肇事原因

白河警攔查舉發車輛引擎蓋上加裝探照燈飾駕駛不滿拒簽收

桃園市議員許清順　爭取帶狀皰疹疫苗補助

桃園分署雙11拍賣會　拍得859萬8,700元

中市國小畢旅遊樂園午餐僅供麵包惹議 校方允改善

知名品牌泡麵疑似發霉疑調理包破裂溢流造成

何飛鵬演講帶給企業突破的啟示與作為

高鐵南延選左營或高雄？陳其邁提3條件

桃園「包公車」總體檢桃園煉油廠　凌濤肯定

康芮再創太魯閣　高山歩道未開放勿進入免受罰

桃園大圳通水100週年健走　昇捷建設逗陣行

全國到院前超音波認證課程第四場在台南開辦！

桃園農產月曆發表　四場活動「限量」兌換

更多熱門

相關新聞

心願樹傳承！333聖誕卡讓家扶童展笑顏

心願樹傳承！333聖誕卡讓家扶童展笑顏

環球科大今年8月退場，持續18年辦理的「聖誕心願樹」今年重現虎尾非營利幼兒園持續茁壯，今（12）日為雲林家扶兒童點亮心願樹儀式「虎愛飛揚、心願再現」，主辦中華民國樂活產業發展協會教育總監韋明淑表示，讓愛延續綻放，聖誕前為家扶兒童募333份禮物，點亮家扶孩童的幸福人生。

台南安南區朝興宮姚正玉叩還399斤大神龜

台南安南區朝興宮姚正玉叩還399斤大神龜

南紡購物中心「拾載」有禮週年慶回饋衝上20％

南紡購物中心「拾載」有禮週年慶回饋衝上20％

虎尾高中校車司機臨停買檳榔　被檢舉竟怒打學生

虎尾高中校車司機臨停買檳榔　被檢舉竟怒打學生

台灣樂高南紡快閃店齊慶台南建城400年

台灣樂高南紡快閃店齊慶台南建城400年

關鍵字：

點亮聖誕FUN紡樂園南紡交通車

讀者迴響

熱門新聞

天兔放颱風假？網崩潰「這六日無敵重要」別再放了

颱風夾擊共伴灌豪雨　天兔路徑西修恐發陸警

女婿陳鑒有小三余天證實在女兒走之前就知道了

畢書盡翻臉李亞明一家！　李玉璽挺爸退追「不再是朋友」

快訊／天兔轉中颱！最快今深夜發布海上警報

阿里山「棧道斷裂」5遊客墜落　1人傷重搶救中

阿滴公開求婚HOOK：跟我結婚！2萬人朝聖嗨爆

韓國代打全壘打重播挑戰成功

天兔快跑周五最靠近！90度大轉彎北上　專家估3地颱風假有機會

麥當勞厚鬆餅堡開賣3小時就完售！業者：補貨中

快訊／柯文哲主動要求剃頭　今提訊光頭現身

郭董一桿進洞「50萬給你」！桿弟捧一大疊鈔

30多歲男「喉嚨痛爆」掛急診！　醫嘆：20分鐘後死掉了

即／嘉市警染毒吸到臉爛掉！

出遊翻船4家人全死亡　13歲男躲保冷箱活命

更多

最夯影音

更多

宋再臨離世享年39歲「開始漫長旅程」　網不捨淚：精靈夫婦永遠BE了...

懷孕37周朋友全部沒發現　生完帶小孩出門眾人傻眼

《影后》史艾瑪狂被罵　鍾欣凌：代表她演得好！

女騎士出停車格被公車卡住　沒退回去...騎士被擋等1min

「薛亞之=蕭亞軒？」嚴藝文：拒絕承認　鍾欣凌讚林廷憶演活綠茶「很成功」

熱門快報

限時抽星宇機票 爽飛日本9大城

限時抽星宇機票 爽飛日本9大城

即日起至11/30，下載新聞雲APP抽星宇航空日本不限航點機票，超香福利，錯過會哭！

金馬61特別報導

金馬61特別報導

影迷最期待的年度盛事，典禮盛況即時掌握！一睹入圍者風采、分享得獎者喜悅。

這幾款罐頭營養超乎你想像

這幾款罐頭營養超乎你想像

「文里補習班」開課啦！這次要做出茶水間就能輕鬆烹煮的「馬克杯蛋包鮪魚起士飯」

AI洗衣神器 輕鬆解放雙手

AI洗衣神器 輕鬆解放雙手

三星Bespoke AI智慧洗衣機自動調整模式，免晾衣，遠端操控輕鬆搞定日常洗衣家務！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面