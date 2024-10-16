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南紡購物中心「拾載」有禮　週年慶回饋衝上20％

▲台南最熱門的觀光景點南紡購物中心歡慶營運滿十週年，16日下午於南紡購物中心A2館1F挑空區，舉辦十週年慶誓師大會，回饋衝上20％。（圖／記者林東良翻攝，下同）

▲台南最熱門的觀光景點南紡購物中心歡慶營運滿十週年，16日下午於南紡購物中心A2館1F挑空區，舉辦十週年慶誓師大會，回饋衝上20％。（圖／記者林東良攝，下同）

記者林東良／台南報導

台南最熱門的觀光景點南紡購物中心歡慶營運滿十週年，17日起展開「10th週年慶」檔期，A1及A2館400多個國際知名專櫃品牌，結合20家銀行聯手推出「拾載」好康活動。

▲台南最熱門的觀光景點南紡購物中心歡慶營運滿十週年，16日下午於南紡購物中心A2館1F挑空區，舉辦十週年慶誓師大會，回饋衝上20％。（圖／記者林東良翻攝，下同）

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南紡指出，凡活動期間前往快時尚、化妝品、名品、男女服飾、運動休閒、時尚家居品牌及指定店櫃消費，即可享滿仟送佰回饋、會員卡及聯名卡獨享、指定業種加碼、心心集樂趣等活動，最高可享滿6000元送1200元，高達20％的回饋。

▲台南最熱門的觀光景點南紡購物中心歡慶營運滿十週年，16日下午於南紡購物中心A2館1F挑空區，舉辦十週年慶誓師大會，回饋衝上20％。（圖／記者林東良翻攝，下同）

16日下午1時20分，南紡購物中心於A2館1F挑空區，舉辦十週年慶誓師大會記者會，率先由「璽勢表演藝術」團隊氣勢磅礡的旗鼓舞開場，象徵營運業績勢如破竹。緊接著，營運部主管登台自信熱舞，鼓舞激勵團隊士氣。最後由南紡購物中心總經理莊景堯、副總經理楊鈵彥、蔣宜宸登上舞台，共同攜手拉開繫著氣球的彩帶，瞬間兩個寫著「突破18億」的巨型氣球飛昇爆破，隱藏其中的百顆小汽球飄落舞台前方，吸引大批民眾爭相拾取兌換「有氣才會旺」造型汽水，讓活動氣氛high到最高點。

▲台南最熱門的觀光景點南紡購物中心歡慶營運滿十週年，16日下午於南紡購物中心A2館1F挑空區，舉辦十週年慶誓師大會，回饋衝上20％。（圖／記者林東良翻攝，下同）

莊景堯表示，感謝南紡購物中心全體同仁的努力，於去年九週年便突破一百億元的全年業績目標，相當難能可貴。挑戰是一關又一關，今年面對第一個目標就是週年慶18億元業績目標，相信在大家齊心協力下能再創佳績。明天的週年慶活動將提供民眾最優質的20%回饋，加上今年多了樂高快閃店、POP MART等超人氣櫃位，相信能讓大家買得盡興、逛得開心。

▲台南最熱門的觀光景點南紡購物中心歡慶營運滿十週年，16日下午於南紡購物中心A2館1F挑空區，舉辦十週年慶誓師大會，回饋衝上20％。（圖／記者林東良攝，下同）

南紡購物中心「10th週年慶」首波回饋活動，於17日至23日展開預購，正檔期24日至11月6日。預購及正檔期於兩館指定店櫃(含化妝品)購滿3000元送300元電子抵用券(可累贈)，於A1館大家電指定店櫃購滿10000元送1000元電子抵用券(可累贈)；正檔首7日，ZARA、ZARA HOME、Massimo Dutti、UNIQLO、GU、H&M、GAP及NITORI宜得利家居加入滿3000元送300元電子抵用券的回饋行列。預購及正檔首7日，於兩館指定店櫃刷南紡聯名卡滿6000元送200元商品提貨單（不累贈）。

▲台南最熱門的觀光景點南紡購物中心歡慶營運滿十週年，16日下午於南紡購物中心A2館1F挑空區，舉辦十週年慶誓師大會，回饋衝上20％。（圖／記者林東良攝，下同）

持會員紡卡於兩館指定店櫃消費享加碼回饋，17日至27日購滿3000元加送200元電子抵用券(不累贈)，17日至30日於指定業種店櫃購滿6000元加送200元電子抵用券（可累贈）；21日至27日推出點數大回饋，於南紡APP扣抵會員點數180點、350點、800點、1,500點，分別可兌換100元、200元、500元、1000元電子抵用券;11月2日至3日於兩館會員集點店櫃購滿23000元送陶瓷電火鍋、11月4日至6日購滿3500元送廚房刀具組。

▲台南最熱門的觀光景點南紡購物中心歡慶營運滿十週年，16日下午於南紡購物中心A2館1F挑空區，舉辦十週年慶誓師大會，回饋衝上20％。（圖／記者林東良翻攝，下同）

兩館17日至11月20日舉辦「全館心心集樂趣」，持會員紡卡於兩館會員集點店櫃購滿1000元送1顆心(可累贈);正檔首4日推出加碼回饋，滿10000元加送6顆心;11月1日舉辦「超級加倍5倍送」，當日消費即享5倍心心回饋。集滿指定心心可兌換商品抵用券、會員點數；預購及正檔期推出加碼心獻禮，集滿指定心數可兌換彌生軒定食兌換券、資生堂國際櫃及THE WHOO后等品牌保養品等好禮;28日至11月6日，集滿3心可用優惠價格加購限量商品，集滿10心則可免費兌換美妝保養品及多項好禮。

▲台南最熱門的觀光景點南紡購物中心歡慶營運滿十週年，16日下午於南紡購物中心A2館1F挑空區，舉辦十週年慶誓師大會，回饋衝上20％。（圖／記者林東良攝，下同）

「週慶大勢品牌特賣會」於預購及正檔期登場，A1館4F樂活廣場集結華歌爾、曼黛瑪璉、莎薇、瑪登瑪朵、Tefal、i-MALL及CONI祭出促銷優惠，同場還有「FUJI AI按摩科技主題展售會」及24日開跑的「開架美妝、保養、髮品特賣會」; A1館1F時尚廣場則推出「OSIM睡眠科技展售會」及「小米之家快閃店」。

▲台南最熱門的觀光景點南紡購物中心歡慶營運滿十週年，16日下午於南紡購物中心A2館1F挑空區，舉辦十週年慶誓師大會，回饋衝上20％。（圖／記者林東良攝，下同）

A2館1F南紡廣場展開精彩週末活動，19日至20日舉辦「Chill Out樂週末」，20日另有「蓋比的娃娃屋見面會」；25日舉行「魔紡大作戰」，民眾當天扮成鬼怪，並與小丑完成討糖遊行，即可獲得贈品並欣賞說故事；26日及27日分別有「台南SING時代之歌原創音樂競賽」、「BESV品牌試乘會」;11月16日至17日舉辦「星空音樂節」，力邀拍謝少年、海豚刑警、公館青少年、芒果醬Mango Jump、我是機車少女I'mdifficult及hue等重磅卡司開唱，開放民眾免費入場，以上活動內容依DM或現場公告為準。

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