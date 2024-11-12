心願樹傳承！虎尾非營利幼兒園333聖誕卡　讓家扶童展笑顏

▲虎尾非營利幼兒園心願樹禮物募集活動，有來自各界善心人士以及幼兒園家長及小朋友們的支持，讓雲林家扶兒童得以圓一個耶誕心願。（圖／記者王悉宇翻攝）

記者王悉宇／雲林報導

環球科大今年8月退場，持續18年辦理的「聖誕心願樹」活動，今年重現虎尾非營利幼兒園持續茁壯，今（12）日為雲林家扶兒童點亮心願樹儀式「虎愛飛揚、心願再現」，主辦中華民國樂活產業發展協會教育總監韋明淑表示，讓愛延續綻放，聖誕前為家扶兒童募333份禮物，點亮家扶孩童的幸福人生。

環球基金會董事長許淑敏表示，心願樹曾在環球科大綻放18年，現將「心願樹」精神移植在虎尾非營利幼兒園，更特別感謝台中市醫師夫人聯誼會、世界華人工商婦女企管協會台中市分會、世華大台中分會、臺中市世代共融全方位文教協會等夥伴，帶給家扶小朋友們愛與關懷永續循環。

▲環球基金會董事長許淑敏與雲林家扶主委陳燦勳一起響應虎尾非營利幼兒園心願樹活動，為家扶兒募集333份耶誕禮物。（圖／記者王悉宇翻攝）

韋明淑教育總監特別指出天使數字「333」，象徵著轉變與成長，如同心願樹有著大家的鼓勵愛心灌溉，更有著來自社會大眾支持，將更成長茁壯，而「3」則有溝通與積極意涵，所以虎尾非營利幼兒園第一年的心願樹點燈，有了雲林家扶333份心願卡高掛於聖誕樹上。

虎尾非營利幼兒園黃雅娟園長說，家扶333張心願卡，盼大家來實現兒童耶誕心願。雲林家扶小朋友願望五花八門有美術用品、檯燈、小凉被、參考書等，而小五邱同學心願希望能獲得青少年文學小說「修鍊」，因喜歡看課外書籍，希望透過閱讀書藉以提升寫作能力。

「心願樹」是非常好機會教育與實踐，讓孩子們知道這社會上還有許多需要幫忙伸援手的地方，從小教育學習化為實際行動，也讓幼兒園孩子們懂得惜福感恩。黃雅娟園長表示，心願樹活動全園師生共同展開愛的行動，幫助雲林家扶兒童，甚至連家長們都參與為家扶童圓夢的歡樂喜悅。

雲林家扶主委陳燦勲期待聖誕心願都能實現，讓家扶兒童因心願樹愛綻放， 即日起「心願樹333份耶誕禮物心願卡」會掛在園內的聖誕樹上，歡迎民眾一起來認捐，或親臨會場挑選，或電洽虎尾非營利幼兒園05-6320355，所有心願耶誕禮物將訂於12月10日將捐贈雲林家扶中心。

▲虎尾非營利幼兒園舉辦心願樹禮物募集活動，邀請各界貴賓一起幫雲林家扶兒童募集333份心願禮物，幫家扶兒圓一個心願。（圖／記者王悉宇翻攝）