台南安南區朝興宮梁皇武帝聖誕　姚正玉叩還399斤大神龜

▲台南市安南區本淵寮朝興宮10日舉辦甲辰年梁皇武帝聖誕活動，去年國民黨立委候選人姚正玉搏杯乞取到388斤大神龜，今年姚正玉以399斤大神龜叩還。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台南市安南區本淵寮朝興宮10日舉辦甲辰年梁皇武帝聖誕活動，去年國民黨立委候選人姚正玉競選團隊，搏杯乞取到388斤大神龜，今年姚正玉以399斤大神龜叩還，祈求梁皇武帝神威顯赫、庇護眾生、國泰民安，邀請鄉親共襄盛舉、共披神澤。

姚正玉去年競選立委時，在安南區本淵寮朝興宮梁皇武帝聖誕大典上，競選團隊搏杯乞取到最大的388斤大神龜，十分難得的機緣下，大神龜坐鎮總部，之後分送鄉親和支持者，也收到許多的鼓勵與好運。

2024年姚正玉以399斤叩還的大神龜，10日上午送到朝興宮，由副主委黃瑞欽、總幹事唐三養等人親迎。姚正玉表示，這是兌現信仰的承諾約定，無上的虔誠與榮幸，大家一起為武帝祝壽、參加求發財金、乞神龜活動，也讓武帝和399斤的大神龜為大家帶來新年好運！

今年梁皇武帝（老王爺）一連3天的聖誕活動，還包括請眾善信大德恭請梁皇武帝信物七彩寶葫蘆回本宮過爐，以增信物的神力，保佑凡事平安順利。下午3時許起明華園歌劇團演出，恭祝梁皇武帝(老王爺公)聖誕及本宮列位尊神庇佑鴻恩。晚上7時許起中型布袋戲演出，現場有麥克雞塊、雞蛋糕、冰品、湯圓免費提供食用（數量用完為止）；晚上7時10分許起 KTV聯歡演唱。

晚上7時20分許起至9時30分許止，廟內舉辦有梁皇武帝（老王爺公）的大龜乞取，發財金乞借的活動，8時許有一場 彩虹煙火設計企業贊助，叩謝神尊高空煙火秀，邀請大家一起來逗熱鬧、共沐神恩。