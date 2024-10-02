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虎尾高中校車司機路上臨停買檳榔　被檢舉竟在車上怒打學生

▲虎尾高中學生在乘坐公車時，遭到司機的不當對待，發生火爆衝突。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲虎尾高中學生在乘坐公車時，遭到司機的不當對待，發生火爆衝突。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

雲林虎尾高中學生交通車由台西客運承攬，昨（1）日網路平台瘋傳一段司機與學生爆發激烈肢體衝突影片。學校說明，衝突發生當下獲報後，即要求客運公司立刻調換司機，並安排學生至醫院檢查，請家長至警局備案；針對司機客運公司將調查研議是否停職；縣府交通工務局表示，已要求客運業者加強教育訓練。

事發昨日下午放學，虎尾高中秘書指出，司機與學生衝突，起因之前班車接運有失誤，司機上午接獲投訴通知，幫接送學生時，便向車上學生詢問誰檢舉，車長覺得有責任告訴司機，便表示「我們這邊的學生由他負責」所以發生衝突。整個事件客運公司積極處理中，學校也針對學生和家長進行溝通與安撫。校方在颱風過後恢復上課時，將派專員檢查或隨車，車站設置的地方也會有專門人員負責，確保學生安全。

▲虎尾高中學生在乘坐公車時，遭到司機的不當對待，發生火爆衝突。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲虎尾高中秘書指出，颱風假過後恢復上課時，將派專員檢查或隨車，車站設置的地方也會有專門人員負責，確保學生安全。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

台西客運今日受訪表示「會負起全責」，台西客運李姓經理說明，昨日下午發生衝突事件，接獲消息後立即另派一名比較好的駕駛員去行駛，把學生安全帶回家。至於原駕駛員目前停派，不會再讓他到學校去載學生，他上個月9月9號才到職，據知工作表現無異狀、到勤也很正常，公司已對其譴責打人就是不對。

據了解，該名司機被檢舉內容為提早發車及接運途中停靠檳榔攤購買檳榔，提早發車約為前一天學生反應，昨天學校通知客運公司，下午司機先生得知了訊息後遷怒學生。雲林縣政府交通工務局表示，事發後已要求客運業者加強司機教育訓練，確保乘客安全，並提升服務品質。

▲虎尾高中學生在乘坐公車時，遭到司機的不當對待，發生火爆衝突。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲台西客運李姓經理今日受訪表示「會負起全責」。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

 ►聽Podcast #我在案發現場

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