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台灣樂高首度進駐古都　南紡快閃店齊慶台南建城400年

▲玩具品牌台灣樂高®與樂高®授權專賣店營運商SUNKIDS樂豐實業， 27日首度在台南南紡購物中心A1館1F設立「樂高®授權專賣店台南快閃店」，吸引眾多樂高迷到場搶購商品。（圖／記者林東良攝，下同）

▲玩具品牌台灣樂高®與樂高®授權專賣店營運商SUNKIDS樂豐實業， 27日首度在台南南紡購物中心A1館1F設立「樂高®授權專賣店台南快閃店」，吸引眾多樂高迷到場搶購商品。（圖／記者林東良攝，下同）

記者林東良／台南報導

玩具品牌台灣樂高®一同慶祝台南400，與樂高®授權專賣店營運商SUNKIDS樂豐實業，於9月27日至2025年2月28日首度在台南南紡購物中心A1館1F設立「樂高®授權專賣店台南快閃店」。

▲玩具品牌台灣樂高®與樂高®授權專賣店營運商SUNKIDS樂豐實業， 27日首度在台南南紡購物中心A1館1F設立「樂高®授權專賣店台南快閃店」，吸引眾多樂高迷到場搶購商品。（圖／記者林東良攝，下同）▲玩具品牌台灣樂高®與樂高®授權專賣店營運商SUNKIDS樂豐實業， 27日首度在台南南紡購物中心A1館1F設立「樂高®授權專賣店台南快閃店」，吸引眾多樂高迷到場搶購商品。（圖／記者林東良攝，下同）

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快閃店更邀請樂高達人戚心偉、詹政峰發揮創意，將「古都台南」與樂高積木結合，創作特色作品，展示於快閃店，也打造樂高拼砌體驗空間，並祭出滿額消費活動，邀請消費者一同在樂高的世界裡拼砌專屬的台南記憶！

▲玩具品牌台灣樂高®與樂高®授權專賣店營運商SUNKIDS樂豐實業， 27日首度在台南南紡購物中心A1館1F設立「樂高®授權專賣店台南快閃店」，吸引眾多樂高迷到場搶購商品。（圖／記者林東良攝，下同）▲玩具品牌台灣樂高®與樂高®授權專賣店營運商SUNKIDS樂豐實業， 27日首度在台南南紡購物中心A1館1F設立「樂高®授權專賣店台南快閃店」，吸引眾多樂高迷到場搶購商品。（圖／記者林東良攝，下同）

台南400為今年度一大地方盛事，象徵台南奠定了豐富的文化歷史，傳承並延續的未來願景。玩具品牌台灣樂高®希望與台南共同慶祝建城400年，與樂高®授權專賣店營運商SUNKIDS樂豐實業首度在台南南紡購物中心A1館1F舉辦為期六個月，從9月27日至2025年2月28日的快閃店活動，希望建立一個可以用積木與當地社區緊密連結的空間。

▲玩具品牌台灣樂高®與樂高®授權專賣店營運商SUNKIDS樂豐實業， 27日首度在台南南紡購物中心A1館1F設立「樂高®授權專賣店台南快閃店」，吸引眾多樂高迷到場搶購商品。（圖／記者林東良攝，下同）▲玩具品牌台灣樂高®與樂高®授權專賣店營運商SUNKIDS樂豐實業， 27日首度在台南南紡購物中心A1館1F設立「樂高®授權專賣店台南快閃店」，吸引眾多樂高迷到場搶購商品。（圖／記者林東良攝，下同）

27日開幕活動，樂高港澳台區總經理曾憲文、樂高台灣區總經理黃小瑩、樂高台灣區業務經理陳以倫、樂高台灣區通路行銷經理陳姿穎、SUNKIDS樂豐實業董事長歐慶鵬、SUNKIDS樂豐實業總經理洪聖智、SUNKIDS樂豐實業總經理吳國碩以及南紡購物中心副總經理楊鈵彥進行剪綵儀式。

▲玩具品牌台灣樂高®與樂高®授權專賣店營運商SUNKIDS樂豐實業， 27日首度在台南南紡購物中心A1館1F設立「樂高®授權專賣店台南快閃店」，吸引眾多樂高迷到場搶購商品。（圖／記者林東良攝，下同）

樂高台灣區總經理黃小瑩表示：「台南是一個別具獨特文化氣息也充滿活力的城市，恰好搭上『台南400』盛事，我們希望透過台南首間『樂高®授權專賣店快閃店』，以樂高積木展現台南特色之美，讓台南的小朋友和大朋友，都能發揮想像力，沉浸在樂高的世界。」。

▲玩具品牌台灣樂高®與樂高®授權專賣店營運商SUNKIDS樂豐實業， 27日首度在台南南紡購物中心A1館1F設立「樂高®授權專賣店台南快閃店」，吸引眾多樂高迷到場搶購商品。（圖／記者林東良攝，下同）

SUNKIDS樂豐實業董事長歐慶鵬先生表示：「我們很高興正式成為樂高®授權專賣店營運商，這是樂豐實業首次與台灣樂高®合作，於台南開設快閃店，玩具品牌樂高®讓大家都盡情發揮創意與玩樂，在遊戲體驗中引領先鋒，高規格的品質要求更是讓每個人都愛上樂高。」未來台灣樂高®也將與樂豐實業攜手以樂高積木為小朋友注入更多創意色彩。

▲玩具品牌台灣樂高®與樂高®授權專賣店營運商SUNKIDS樂豐實業， 27日首度在台南南紡購物中心A1館1F設立「樂高®授權專賣店台南快閃店」，吸引眾多樂高迷到場搶購商品。（圖／記者林東良攝，下同）

都台南」為主題，創作多件作品展示於樂高®授權專賣店快閃店，包括「安平劍獅」、「黑面琵鷺&白河蓮花」、「虱目魚粥&刈包」，以樂高積木展現台南特色之美，另外也打造拼砌體驗區，邀請大眾發揮創意拼砌專屬的台南記憶。此次更特別推出快閃店獨家限量滿額贈禮，活動期間於樂高®授權專賣店快閃店消費滿5600元，即可獲得由樂高®專業認證大師黃彥智x SUNKIDS樂豐實業推出的限定「樂高®奇美博物館積木」，邀請台南民眾一起體驗樂高積木的無限創意。快閃店開幕首10日，成為樂高®授權專賣店會員即享9折優惠。

▲玩具品牌台灣樂高®與樂高®授權專賣店營運商SUNKIDS樂豐實業， 27日首度在台南南紡購物中心A1館1F設立「樂高®授權專賣店台南快閃店」，吸引眾多樂高迷到場搶購商品。（圖／記者林東良攝，下同）▲玩具品牌台灣樂高®與樂高®授權專賣店營運商SUNKIDS樂豐實業， 27日首度在台南南紡購物中心A1館1F設立「樂高®授權專賣店台南快閃店」，吸引眾多樂高迷到場搶購商品。（圖／記者林東良攝，下同）

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