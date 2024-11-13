王金平組智庫戰馬英九「九二共識」？　朱立倫：一起讓兩岸和平

▲朱立倫出席北市黨部舉辦的130周年黨慶。（圖／記者鄭佩玟攝）

記者鄭佩玟／台北報導

前立法院長王金平今（13日）舉行「中道和平聯盟智庫」成立座談會，被問到成立智庫被解讀為挑戰前總統馬英九主張的「九二共識」、九二共識對於兩岸僵局還有用嗎？王回應，「我回答是也不是，不是也不是，等到社會稍微沉澱，認為需要自然會出來，若不需要就不必再談」。對於馬王的兩岸倡議是否出現對戰局面？國民黨主席朱立倫說，「王院長希望兩岸關係能透過中道和平，我們非常歡迎」。

對於王金平今天成立新智庫，是否意在挑戰「九二共識」這個定海神針，國民黨是否會調整兩岸政策？黨主席朱立倫今天出席北市黨部舉辦的130周年黨慶時回應，國民黨的兩岸關係政策都是根據黨綱、黨章相關規範，也是國民黨長期以來一貫立場、堅定立場。

朱立倫說，兩岸關係希望能夠透過中道和平，這是王院長的目標，國民黨非常歡迎，也希望大家一起來努力，讓兩岸更和平，讓人民可以好日子。

至於黨秘書長黃健庭也加入王金平的智庫並在今天出席成立大會，黃是否會做為朱與王金平之間的潤滑劑？朱立倫笑說，這是媒體創造的，自己跟王院長沒有問題，從頭到尾都是請黃代表國民黨參加活動，而自己則是參加黨慶。

朱立倫強調，希望中道和平的力量、兩岸更和平，包括前副總統蕭萬長、呂秀蓮都會參與王院長的活動，都是希望兩岸更和平。