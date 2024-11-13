藍白合生變？黃珊珊反對翁曉玲修憲訴法　綠營：她站在正義一方

▲民眾黨立委黃珊珊。（圖／記者屠惠剛攝）



記者杜冠霖／台北報導

民眾黨立委黃珊珊近日撰文投稿法律刊物「當代法律」，反對國民黨立委翁曉玲提案修正《憲法訴訟法》，黃珊珊此舉也引發藍白合是否生變的討論。對此，民進黨團今（13日）表示，黃珊珊身為法律人，深知法律最基本的「權力分立原則」、「責任政治」與大法官解釋憲法，是民主政治最重要基石，民進黨團認同黃珊珊法律見解，非常開心看到她彰顯法律人的專業，希望民眾黨剩下7席應該聽見黃珊珊的聲音，黃珊珊已站在正義一方，希望黃國昌能起義來歸。

翁曉玲提出《憲法訴訟法》修法，將大法官開會人數從「現有總額」改為「憲法法定總額」15人，由於新任大法官人事現在立法院會遭到杯葛，修法後將變相癱瘓憲法法庭。

黃珊珊以「維護人民基本權茲事體大，憲法訴訟法不應倉促修正」為題投稿法律刊物「當代法律」。該文指出，翁曉玲的《憲法訴訟法》修法版本可能造成很多問題，修法理由實務上也很少發生。憲法法庭應如何運作，涉及中華民國憲法司法權，不宜以立法院修法予以限定司法權行使方式。

黃珊珊於文中強調，翁曉玲提案如果通過，將導致憲法法庭實際運作困難，立法控制司法權運作方式，因此她個人不支持此項修正內容。

對此，民進黨團幹事長吳思瑤表示，昨天收到國民黨團最速件的《憲法訴訟法》協商通知，國民黨吃了秤砣鐵了心，要催油門讓憲法訴訟法硬幹，翁曉玲這麼急著想單挑全國律師公會上萬名律師？這麼有自信法學專業比得上全律會成員？為什麼急著要癱瘓憲法法庭，用最速件召開協商？這週末，有律師團體上街為了反制、譴責憲法訴訟法修惡，國民黨、翁曉玲還是要硬生生地跟法界對衝！

吳思瑤提醒，昨天的朝野協商，雖然通過考試院人事同意權審查期程，但是行使大法官人事同意權的期程尚未排定，國民黨的政治目的，是要讓《憲法訴訟法》強渡關山，再來行使大法官的同意權，如此的違憲法案，就能癱瘓憲法法庭，翁曉玲擺明跟全國律師站在對立面。

有關民眾黨立委黃珊珊的投稿，吳思瑤感慨，非常開心看到黃珊珊彰顯法律人的專業、堅持，翁曉玲的憲法訴訟法修正，用法律凌駕憲法，甚至用不當的法定員額取代現有員額，就是劍指大法官難以行使任何釋憲判決，將癱瘓高達98%人民最終司法救濟權。

吳思瑤指出，自己也詳讀黃珊珊投稿文章，她的觀點跟文章重點跟民進黨長期主張一致，立法權不能凌駕司法權，民進黨團認同黃珊珊法律見解，黃珊珊的主張也跟多數法律人一致，有基本法學常識就知道，翁曉玲的版本就是惡搞。

吳思瑤說，在重要的憲政法案審議上，有黃珊珊願意跟民進黨團站在同一陣線，非常珍惜，憲法沒有顏色，跨黨派都應恪遵憲法，希望能持續跟黃珊珊在憲法訴訟法的戰役上，就專業論專業。也期待黃珊珊發揮影響力，用專業認知影響民眾黨其他7席立委，包括讀法律的黃國昌，「雙黃」都念法律的，法律認知不應南轅北轍，黃珊珊已站在正義一方，希望黃國昌能起義來歸。

黨團書記長蔡易餘也表示，黃珊珊身為法律人，深知法律最基本的「權力分立原則」、「責任政治」與大法官解釋憲法是民主政治最重要基石。希望民眾黨剩下7席應該聽見黃珊珊的聲音，政黨之間可以對抗，但對於國家權力之間，不能用立法方式戕害國家體制，尤其侵害大法官憲法法庭的組成，不只是侵害政黨之間對決，更是侵害人民憲法救濟機會，希望國民黨、翁曉玲正視人民權利，在憲法訴訟法議題上，與民進黨團站在一起。