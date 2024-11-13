　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

王金平拚兩岸中道和平「組跨黨派智庫」　12／8將提和平倡議

▲前立法院長王金平。（圖／記者鄭佩玟攝）

▲前立法院長王金平。（圖／記者鄭佩玟攝）

記者鄭佩玟／台北報導

國民黨主席明年改選卻已風起雲湧，傳本土派因不滿現任黨主席朱立倫，因而力拱立法院前院長王金平出馬整頓亂局，王金平日前受訪時則否認相關傳聞，稱自己是退休之人。不過，王金平籌畫的跨黨派兩岸智庫「中道和平聯盟智庫」，今（13日）舉辦成立大會，12月8日召開「中道和平倡議宣言大會」，盼為兩岸和平盡心力。

王金平成立的「中道和平聯盟」智庫，今天舉辦成立大會，邀請跨黨派政要、企業界、宗教界人士與會，名單跨越黨派，成員包括國民黨副主席夏立言、國民黨祕書長黃健庭、前台北市長郝龍斌、前國民黨祕書長李乾龍，此外，還有新黨副主席李勝峯、民眾黨立委張啓楷、前民眾黨立委張其祿，學者部分則有前台大校長管中閔，以及民主基金會執行長廖達琪等。

王金平上周出席中道高峰會，以「中道和平聯盟之倡議」為題發表演說。他談及兩岸關係時指出，應把握大陸對兩岸民間交流仍維持開放態度的時候，發揚小國的王道精神，冷卻升溫的爐火，以免被溫水煮青蛙，最終不可收拾。

傳出王金平籌組智庫是要協調兩岸矛盾新路線，被解讀是劍指前總統馬英九提倡的「九二共識」。王金平受訪時表示，「我們不談政治，這些問題讓政策成員發表意見，我不能表示任何意見」；媒體追問，是否認為「九二共識」對目前兩岸關係還有用？他則說，回答是也不是，回答不是也不是，這個問題等社會沉澱，認為有需要的時候，自然會浮出來，如果認為不需要的時候，就不必再談。

對於外傳海基會副董事長羅文嘉原本答應參加聯盟，但考量身分不便，才改派學者代表參加，王金平證實說，確有這麼一回事，後來改推薦警察大學王智盛教授參加。

媒體詢問王金平，前總統馬英九也在推動兩岸關係，是否想爭取當兩岸關係破冰的先發者？王金平表示，「沒有，一切順其自然，我們做我們的，這是各路線、各團體自己去努力，結果能匯聚成一股力量，一起促成兩岸和平，這才是大家共同的期待」。

至於聯盟智庫未來是否會前往中國交流？王金平說，未來會有什麼發展不知道，現在才剛開始，作法大家還要討論。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
快訊／賴清德核定空軍司令由鄭榮豐上將接任　劉任遠調府戰略顧問
快訊／遭金主控「背骨」　澎恰恰最新回應！
天兔周五「暴風圈橫掃3縣市」　粉專：西部嚴防強風
女騎士路口遭撞噴飛10米亡！　驚悚畫面曝
天兔估明陸警　3地猛灌雨彈「下到發紅時間曝」
超兇寫真女星不倫黨主席　小泉美雪下場慘曝

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞 快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

快訊／賴清德核定空軍司令由鄭榮豐上將接任　劉任遠調府戰略顧問

柯文哲新造型「光頭阿北」　民眾黨台中市主委：這是無奈的抗議

王鴻薇爆料翻車　與會女醫曝聚會目的：穿著不應成為被質疑專業的理由

藍白合生變？黃珊珊反對翁曉玲修憲訴法　綠營：她站在正義一方

反對翁曉玲版憲訴法　民眾黨分裂？黃珊珊：會尊重黨團最後決定

柯文哲主動剃光頭　律師曝3可能：負面新聞不斷向家人表示歉意

王鴻薇爆料翻車向女醫道歉　陳時中：不好示範、要學會尊重他人

勞發署公務員遭霸凌輕生　綠委批分署長不適格「任職2年17主管離職」

擬刪「吳斯懷條款」被罵爛　翁曉玲嗆綠色恐怖：我絕不撤簽法案

王金平組智庫戰馬英九「九二共識」？　朱立倫：一起讓兩岸和平

宋再臨離世享年39歲「開始漫長旅程」　網不捨淚：精靈夫婦永遠BE了...

懷孕37周朋友全部沒發現　生完帶小孩出門眾人傻眼

女騎士出停車格被公車卡住　沒退回去...騎士被擋等1min

《影后》史艾瑪狂被罵　鍾欣凌：代表她演得好！

「薛亞之=蕭亞軒？」嚴藝文：拒絕承認　鍾欣凌讚林廷憶演活綠茶「很成功」

國1麻豆段追撞如驚悚片！ 小客車遭撞飛「正中」分隔島

王識賢為玖壹壹罕見開唱　王陽明也衝上台..重現《角頭》宇宙

璩美鳳控柯文哲性騷遭「撫摸前臂」讚皮膚好

駕駛未禮讓行人不滿被拍　按喇叭怒嗆「你沒走斑馬線上」

陸男開車「保齡球式」撞人畫面曝

快訊／賴清德核定空軍司令由鄭榮豐上將接任　劉任遠調府戰略顧問

柯文哲新造型「光頭阿北」　民眾黨台中市主委：這是無奈的抗議

王鴻薇爆料翻車　與會女醫曝聚會目的：穿著不應成為被質疑專業的理由

藍白合生變？黃珊珊反對翁曉玲修憲訴法　綠營：她站在正義一方

反對翁曉玲版憲訴法　民眾黨分裂？黃珊珊：會尊重黨團最後決定

柯文哲主動剃光頭　律師曝3可能：負面新聞不斷向家人表示歉意

王鴻薇爆料翻車向女醫道歉　陳時中：不好示範、要學會尊重他人

勞發署公務員遭霸凌輕生　綠委批分署長不適格「任職2年17主管離職」

擬刪「吳斯懷條款」被罵爛　翁曉玲嗆綠色恐怖：我絕不撤簽法案

王金平組智庫戰馬英九「九二共識」？　朱立倫：一起讓兩岸和平

昔華西街大火傷亡慘重　4年後老屋群6.2億交易拼都更

快訊／賴清德核定空軍司令由鄭榮豐上將接任　劉任遠調府戰略顧問

婦遇假投資被騙5次才發現　拿房扺押ALL IN失千萬...退休金也沒了

花蓮13森林護管員新血入列！　榜首22歲今年國立大學畢業

快訊／澎恰恰回應合約爭議！　遭控「背骨」金主提告

柯文哲新造型「光頭阿北」　民眾黨台中市主委：這是無奈的抗議

與川普打交道「恭維沒用」！　經濟學人：不如拿出硬實力

川普當選「封口費案」下一步怎麼走？　法官同意再思考1周

選舉收視率雪崩式下跌！CNN開鍘數百人　明星主播年薪被砍怒出走

陸長鑫存儲傳「上萬晶圓報廢」　前台積電廠長遭懲處

政治熱門新聞

快訊／揭陳時中餐敘「爆乳辣妹相陪」翻車　王鴻薇道歉了

即／陳時中被烏龍爆料　美女醫師出面了

柯邀璩美鳳當國安會副祕？他曝潛台詞

翁曉玲提案刪「吳斯懷條款」嚇壞藍營　同僚走避、藍委急撤簽

柯文哲剃光頭　她：如「斬雞頭」想自清

王鴻薇翻車！被控是陳時中飯局「粉味」　香肩美女醫師身分曝光

陪柯文哲看海的心靈祕書被蔡壁如罵

勞動部公務員疑遭霸凌輕生　王婉諭列離譜經過：絕不能船過水無痕

原不信柯文哲性騷！直到「他」發聲　游淑慧：難道看到的都只是假象

王鴻薇秀陳時中、王必勝應酬「爆乳辣妹送客照」

柯文哲主動剃光頭　律師曝3可能：負面新聞不斷向家人表示歉意

柯文哲為何光頭現身北檢？　黃揚明：看守所被告提出要求才會理髮

國民黨議員李柏毅攜手長腿正妹終結單身　蔣萬安、戴錫欽今見證

柯文哲剃光頭　黃國昌第一時間反應曝光

更多熱門

相關新聞

擬刪吳斯懷條款被罵翻　翁曉玲開戰了

擬刪吳斯懷條款被罵翻　翁曉玲開戰了

我多位國軍退將前往中共參加促統活動、高唱中共國歌遭裁罰情況頻傳，國民黨立委翁曉玲近日提案刪除相關條文，並稱對中共國旗行禮、唱中共國歌是「禮貌行為」，不需要砍退休俸，引爆爭議，連藍委都緊急撤簽。翁曉玲今（13日）對此痛批，民進黨政府只准州官歌頌台獨，不許百姓起身致意，「面對如此極權統治，本人不會撤簽法案。」

王金平創智庫挑戰馬英九？　朱立倫這樣說

王金平創智庫挑戰馬英九？　朱立倫這樣說

翁曉玲擬刪吳斯懷條款爆爭議　朱急緩頰

翁曉玲擬刪吳斯懷條款爆爭議　朱急緩頰

被問九二共識有沒有用？　王金平：是也不是

被問九二共識有沒有用？　王金平：是也不是

王鴻薇「粉味」爆料翻車　綠委：台灣美女多「吃個飯都要被影射？」

王鴻薇「粉味」爆料翻車　綠委：台灣美女多「吃個飯都要被影射？」

關鍵字：

國民黨王金平朱立倫智庫

讀者迴響

熱門新聞

天兔放颱風假？網崩潰「這六日無敵重要」別再放了

颱風夾擊共伴灌豪雨　天兔路徑西修恐發陸警

畢書盡翻臉李亞明一家！　李玉璽挺爸退追「不再是朋友」

快訊／天兔轉中颱！最快今深夜發布海上警報

天兔估今轉中颱　明恐發海陸警報

宋再臨離世「留2頁遺書＋尼古丁原液」

快訊／柯文哲主動要求剃頭　今提訊光頭現身

快訊／揭陳時中餐敘「爆乳辣妹相陪」翻車　王鴻薇道歉了

畢書盡遭老東家求償3千萬！痛心暴哭

面試問如何3秒把冰變成水？他出奇招錄取

天兔明海陸警報機率高　可能陸警地區曝

即／嘉市警染毒吸到臉爛掉！

天兔「深夜偷偷卷眼」轉向時間延後　暴風圈恐涵蓋地區曝

不是Lexus！台人最愛汽車銷量冠軍出爐

大樂透頭彩2.79億一注獨得　彩券行「中太多」拋13字幸運祕訣

更多

最夯影音

更多

宋再臨離世享年39歲「開始漫長旅程」　網不捨淚：精靈夫婦永遠BE了...

懷孕37周朋友全部沒發現　生完帶小孩出門眾人傻眼

女騎士出停車格被公車卡住　沒退回去...騎士被擋等1min

《影后》史艾瑪狂被罵　鍾欣凌：代表她演得好！

「薛亞之=蕭亞軒？」嚴藝文：拒絕承認　鍾欣凌讚林廷憶演活綠茶「很成功」

熱門快報

限時抽星宇機票 爽飛日本9大城

限時抽星宇機票 爽飛日本9大城

即日起至11/30，下載新聞雲APP抽星宇航空日本不限航點機票，超香福利，錯過會哭！

金馬61特別報導

金馬61特別報導

影迷最期待的年度盛事，典禮盛況即時掌握！一睹入圍者風采、分享得獎者喜悅。

這幾款罐頭營養超乎你想像

這幾款罐頭營養超乎你想像

「文里補習班」開課啦！這次要做出茶水間就能輕鬆烹煮的「馬克杯蛋包鮪魚起士飯」

AI洗衣神器 輕鬆解放雙手

AI洗衣神器 輕鬆解放雙手

三星Bespoke AI智慧洗衣機自動調整模式，免晾衣，遠端操控輕鬆搞定日常洗衣家務！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面