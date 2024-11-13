王金平拚兩岸中道和平「組跨黨派智庫」　12／8將提和平倡議

▲前立法院長王金平。（圖／記者鄭佩玟攝）

記者鄭佩玟／台北報導

國民黨主席明年改選卻已風起雲湧，傳本土派因不滿現任黨主席朱立倫，因而力拱立法院前院長王金平出馬整頓亂局，王金平日前受訪時則否認相關傳聞，稱自己是退休之人。不過，王金平籌畫的跨黨派兩岸智庫「中道和平聯盟智庫」，今（13日）舉辦成立大會，12月8日召開「中道和平倡議宣言大會」，盼為兩岸和平盡心力。

王金平成立的「中道和平聯盟」智庫，今天舉辦成立大會，邀請跨黨派政要、企業界、宗教界人士與會，名單跨越黨派，成員包括國民黨副主席夏立言、國民黨祕書長黃健庭、前台北市長郝龍斌、前國民黨祕書長李乾龍，此外，還有新黨副主席李勝峯、民眾黨立委張啓楷、前民眾黨立委張其祿，學者部分則有前台大校長管中閔，以及民主基金會執行長廖達琪等。

王金平上周出席中道高峰會，以「中道和平聯盟之倡議」為題發表演說。他談及兩岸關係時指出，應把握大陸對兩岸民間交流仍維持開放態度的時候，發揚小國的王道精神，冷卻升溫的爐火，以免被溫水煮青蛙，最終不可收拾。

傳出王金平籌組智庫是要協調兩岸矛盾新路線，被解讀是劍指前總統馬英九提倡的「九二共識」。王金平受訪時表示，「我們不談政治，這些問題讓政策成員發表意見，我不能表示任何意見」；媒體追問，是否認為「九二共識」對目前兩岸關係還有用？他則說，回答是也不是，回答不是也不是，這個問題等社會沉澱，認為有需要的時候，自然會浮出來，如果認為不需要的時候，就不必再談。

對於外傳海基會副董事長羅文嘉原本答應參加聯盟，但考量身分不便，才改派學者代表參加，王金平證實說，確有這麼一回事，後來改推薦警察大學王智盛教授參加。

媒體詢問王金平，前總統馬英九也在推動兩岸關係，是否想爭取當兩岸關係破冰的先發者？王金平表示，「沒有，一切順其自然，我們做我們的，這是各路線、各團體自己去努力，結果能匯聚成一股力量，一起促成兩岸和平，這才是大家共同的期待」。

至於聯盟智庫未來是否會前往中國交流？王金平說，未來會有什麼發展不知道，現在才剛開始，作法大家還要討論。