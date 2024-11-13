翁曉玲擬刪「吳斯懷條款」　朱立倫緩頰：對意識形態要減少壓力

▲朱立倫出席北市黨部舉辦的130周年黨慶。（圖／記者鄭佩玟攝）

記者鄭佩玟／台北報導

針對退將前往中國大陸參加促統活動的「吳斯懷條款」，國民黨立委翁曉玲認為已經剝奪憲法保障的言論與表意自由，為此提案刪除，但卻連藍營立委都不敢連署甚至撤簽，認為爭議過大。國民黨主席朱立倫今（13日）受訪時表示，兩岸間法律規範是針對不法，有關參加典禮或意識型態，應盡量減少這樣的壓力，讓立法院討論，自己則是對國軍將領都有信心。

朱立倫今天上午出席北市黨部舉辦的130周年黨慶，對於黨籍立委翁曉玲提案刪除「吳斯懷條款」，傳出引發爭議，導致連藍營立委都不敢連署甚至撤簽。朱說，對國軍將領是非常有信心，大家一定都是效忠中華民國，一定是忠於國家，對於兩岸之間的規範，法律的規範應該是針對不法的行為，有關於參加典禮或意識形態，盡量能夠減少這樣的壓力，讓大家來討論，讓立法院來討論。

翁曉玲近日提案刪除俗稱「吳斯懷條款」的「兩岸人民關係條」第9條之3以及相關罰則，提案案由表示「國防、外交、退將等人員如向大陸地區政權之旗、徽、歌等行禮、唱頌或其他類似「表達禮貌」之行為，竟處予200萬至1000萬高額罰鍰，以及剝奪退休俸等嚴重處分，已明顯違背憲法言論和表意自由等基本人權保障。」

不過傳出國民黨立委羅智強在昨晚新聞露出前緊急撤簽，更傳出在相關新聞露出後，許多國民黨立委也不敢簽字連署，甚至有原本已經連署的立委也急忙撤簽，最終該案在人數未到15人門檻狀況下，估計無法送案。翁曉玲辦公室則回應，法案還在連署中還沒有成案，也無藍委緊急撤簽一事。

