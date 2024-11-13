組智庫劍指馬英九？被問九二共識有沒有用　王金平：是也不是

▲前立法院長王金平。（圖／記者林敬旻攝）

記者鄭佩玟／台北報導

立法院前院長王金平今（13日）號召跨黨派人士籌組兩岸智庫，被解讀為挑戰前總統馬英九長期主張的「九二共識」，或是為國民黨2028總統人選先找出新的兩岸論述。王金平在會前受訪時指出，此事與政治一點關聯都沒有，希望外界不要竹篙鬥菜刀、黑白鬥、胡思亂想；面對媒體追問，「九二共識」在兩岸論述上還有用嗎？王金平則說，「我回答是也不是，回答不是也不是」。

王金平並強調，自己已經退休，想在晚年致力於國內和諧並推動兩岸和平，「中道和平聯盟智庫」不牽涉任何政治，不分黨派也不分教派、任何階層或職業，只是希望集各方有志之士，一起面對國內困局以及兩岸困境，促進和平。

對於台中市長盧秀燕是否參選國民黨主席？王金平稱自己不知道，也沒有請教過盧秀燕的意願，盧也沒有告訴他是否要參選黨主席。被問到最近動作很多，是否是啟動「護燕計畫」？王金平笑說，「想太多了啦！」

王金平強調，邀有志之士共同成立智庫，目的在因應國內目前政局紛擾、對立嚴重，尋找取得和諧，化解消弭的方案，待國內和諧後，同時營造兩岸和平，尋找和平契機，這些都是聯盟要做的工作，因為聯盟需要智庫共同尋找方向並提出解決政策，因此目前智庫大約有20多人，是一個柔性的組織，未來可能還會再增加人數。

王金平也澄清，有媒體報導前副總統呂秀蓮、前副總統蕭萬長也是聯盟成員，「根本都還沒有邀請」，最近民進黨秘書長林右昌對媒體否認參加聯盟是對的，因為他也還未邀請林右昌，但未來會看狀況向林右昌說明，讓民進黨理解這個聯盟沒有任何政治因素，純粹希望國內和諧、兩岸和平。