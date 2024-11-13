衛福部南投醫院慶醫師節連5年端大禮　急診醫獲贈iPhone16

▲衛福部南投醫院每年醫師節都贈送iPhone或iPad向醫師們表達感謝之意。（圖／衛福部南投醫院，下同）

記者高堂堯／南投報導

11月12日醫師節剛過，衛福部南投醫院連續5年贈送iPhone或iPad，向辛苦的醫師們表達感謝之意，這些大禮也羨煞醫界。

南投醫院指出，昨日一個早上還不到中午，該院急診室就接收超過10名縣政府消防局緊急醫療救護系統轉送的傷病患，其中更有顱內出血、外傷、呼吸困難以及胸痛休克病患等危急狀況，尚不包括自行就醫病患，但院方仍於百忙中在中午時間舉辦醫師節慶祝活動，致贈醫師iPhone16。

南投醫院院長洪弘昌表示，南投縣幅員廣闊，不僅地方居民就醫較不方便，召募醫師上也相當不易，因此員工是醫院最寶貴的資產，唯有照顧好自己才能提供良好的醫療服務；院方也特別從醫師間的福利互助金撥款購買iPhone16，作為贈送全體醫師的醫師節禮物，讓他們感受到支持與鼓勵。

洪弘昌期許醫師們能夠繼續合力為鄉親拚健康，提供南投鄉親更優質的醫療服務；該院急診副主任黃重文則感性表示，能夠發揮所長，幫助有需要的病患，就是最好的醫師節禮物。

南投醫院指出，院內也成立員工關懷小組，並設有供員工歡唱、休憩與運動健身的舒活園，照顧同仁身心健康，也鼓勵同仁在職進修精進自己，讓員工不論在學術上或實務上的專業能有所提升，盼以多元的福利措施留住人才、造福縣民。