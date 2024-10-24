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iPhone 16「1功能超失望」　滑手機被中斷！果粉傻：弊大於利

▲iPhone16開賣，直營店實機拍攝。（圖／記者林敬旻攝）

▲原PO常不小心誤觸相機按鈕，導致做事被迫中斷。（示意圖／記者林敬旻攝）

網搜小組／劉維榛報導

最新iPhone 16多了「相機控制鍵」，不過有果粉抱怨，實際用起來「好像弊大於利」，滑手機時常不小心按到，「相機就開了，原本在做的事情被中斷」，讓原PO苦惱不已。文章曝光後，有人建議「改成按2下」才開啟相機就解決了。

一名網友在PTT「iOS板」表示，替新機iPhone 16裝原廠透明殼，尤其他對新設計「相機按鈕」特別期待，結果實際用了一陣子，「好像弊大於利...用手機時常常不小心按到，相機就開了，原本在做的事情被中斷！」

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原PO失望直呼，若把相機按鈕設為「無功能」，反而浪費這個新穎設計，「有人也會有這疑惑嗎？後來如何解決呢？」

底下網友熱議，「一堆功能根本放在那邊當花瓶，浪費可大了」、「我是拿著使用中不會，但從口袋拿起來偶爾會誤觸」、「我反而是要按音量鍵，結果按到靜音鍵」、「用到現在沒誤觸過」、「不會，從未誤按」、「不會，倒是滑掉訊息常開到相機」、「Beats殼沒誤按過」、「原廠殼後相機鈕變得很硬都能一直誤觸喔」。

對此，有果粉建議，「可以去設定相機按鈕感應調重」、「可以設定按兩下才打開」、「改成按2下」。

事實上，日前也有網友分享操作心得，若想透過相機按鈕開啟其他功能，發現「輕輕地按兩下，一開始我還摸索了好一陣子，熟悉就還好。」該網友也直言，這顆按鍵根本就是以前的HOME鍵，手感也一樣。

其他網友也評價兩極，「手握位置不好壓，必須保持壓著再移動，容易摔…不推」、「按它拍照反而會讓手機震動…照片模糊」、「不用解鎖，按一下就直接進拍照，頗方便」、「我覺得切攝影風格很好用耶」。

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