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康芮襲台！高雄各大醫院急診、住院照常　門診調整情形一次看

▲▼康芮颱風路徑。（圖／氣象署提供）

▲康瑞颱風動態。（圖／中央氣象署）

記者許宥孺／高雄報導

強颱康芮直撲台，高雄今(31日)停班停課，各大醫院急診、住院服務雖照常，不過門診開設情況有所更動，《ETtoday新聞雲》整理高雄各大醫院門診開設時段，但建議看診民眾仍可先撥打醫院電話確認後再前往就診。

高雄各大醫院今(31日)門診開設時段如下：

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高雄醫學大學附設中和紀念醫院：開設天然災害彈性門診，夜間門診停診，健康管理中心及復健門診全日暫停服務，血液透析室服務照常，急診、住院與手術亦全日照常服務。

高雄長庚紀念醫院：開設颱風特別門診，急診、住院、手術正常，其餘門診暫停服務(含疫苗診)。

高雄榮民總醫院：開設颱風特別門診，約診、檢查、檢驗暫停，原預約掛號、排程皆取消，住院、急診照常服務。

義大醫療：義大醫院、義大癌治療醫院、義大大昌醫院急診、住院服務照常，颱風假採彈性開診，實際開診科別，可先至義大醫療官網查詢看診進度，或洽詢07-6150911確認欲看診科別開診狀況。

阮綜合醫院：上、下午開設颱風門診，夜間停診。急診、住院、洗腎、預約手術／檢查／檢驗、大腸鏡檢查者、化療及美沙酮照常服務。

國軍高雄總醫院：急診、住院、血液透析正常服務；上、下午開設天然災害性門診，夜診、門診檢查、體檢暫停服務。

國軍左營總醫院：急診、住院服務照常，門診、相關檢查暫停服務，但上、下午均有開設大外科、大內科特診。

高雄市立大同醫院：啟動天災彈性門診，部分看診、檢查有異動，各科夜診、復健治療中心、健康管理中心全面暫停服務。住院、急診仍照常提供服務。

高雄市立小港醫院：上、下午開設天然災害彈性門診，急診、住院正常運作。檢驗檢查、放射檢查、血液透析、震波碎石室正常運作。健康管理中心、復健相關治療、癌症篩檢暫停服務。門診腹部超音波(含兒科)、內視鏡檢查、心臟超音波、泌尿科及耳鼻喉科檢查、肺功能、支氣管鏡檢查室、心理學檢查、頭頸部超音波檢查、EEG腦波及神經電學檢查室暫停服務。各類公費疫苗施打暫停服務。

高雄市立鳳山醫院：開設颱風特別門診，急診、住院正常。

高雄市立聯合醫院：上午開設特別門診，急診及住院服務照常，門診、住院化療暫停。

高雄市立民生醫院：急診、住院服務照常。上午內部李明義醫師、外科李大寛、林淑媛醫師、骨科林建宏醫師照常開診；其餘門診、復健及體檢全面暫停服務。

高雄市立旗津醫院：開設天然災害彈性門診，住院、急診、檢驗、血液透析服務照常；復健治療、健檢中心暫停服務；門診內視鏡、超音波檢查暫停服務。

高雄市立岡山醫院：急診全天照常服務，上午開設天然災害彈性門診，內視鏡診、一般外科、骨科、耳鼻喉科、泌尿科照常服務，其餘門診休診。健康管理中心休診並停止領取健康檢查報告。此外，颱風期間也停止疫苗注射以及接送服務專車停駛。

高醫岡山醫院：上、下午開設天災期間彈性門診，急診、住院、手術、血液透析照常服務。健檢全日暫停服務。

國軍高雄總醫院岡山分院：急診、住院照常服務，上午開設外科、精神科特別門診。復健室、社醫中心暫停服務。

天主教聖功醫院：急診、住院、手術室及洗腎（血液透析）室整日照常服務。上午除中醫洪曉嵐醫師及健檢中心暫停之外， 其餘門診照常開診， 下午及夜間門診暫停。

活力得醫療體系：活力得中山脊椎外科醫院楊椒喬院長上午門診、手術、復健治療正常開設，下午診停診。樂活健康診所全天採預約診。樂活苓雅日間照顧中心暫停服務。

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