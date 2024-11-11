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陳大天跳針狂喊「太心動」！iPhone 16搭中華電信「5G大滿冠」爽當人生勝利組

▲▼ 中華電信,iPhone 16,5G,陳大天,購物金,Apple。（圖／翻攝自影片）

▲陳大天一直想換手機，身旁的人知道後全都狂推他入手iPhone 16搭配中華電信5G方案。（圖／翻攝自影片，下同）

消費中心／綜合報導

演戲、主持、唱歌樣樣精通的男藝人陳大天，最近正為了要不要換iPhone 16而煩惱，沒想到他身邊的人，從助理、合作的導演、梳化師、音響器材人員到拍攝的攝影師，通通沒有一個例外地要他「換」！到底iPhone 16有多讚？讓所有人都「愛了～愛了～」。

陳大天其實在iPhone 16一推出後就有想換機的打算，只不過還在拖拖拉拉猶豫著，身旁的助理立刻跟他大力推薦，只要現在買iPhone 16搭配中華電信精采5G指定方案，就送最高5000元的Apple購物金，可以直接折抵iPad、Apple Watch、AirPods、HomePod指定Apple空機商品。而且還提醒陳大天先前玩遊戲時非常困擾手機「卡卡」， iPhone 16搭配中華電信5G，就能解決盡情享受飛快的遊戲體驗，「遊戲最順、涵蓋最廣、網速最快、影音最穩、語音最優」超威的5大優勢，讓陳大天開始期待「換新手機玩遊戲就是爽」的好日子。

▲▼ 中華電信,iPhone 16,5G,陳大天,購物金,Apple。（圖／翻攝自影片）

▲▼ 中華電信,iPhone 16,5G,陳大天,購物金,Apple。（圖／翻攝自影片）

想不到中華電信還推出「舊換新優惠」，入手iPhone 16直接現折2000元，11月底前還有百萬Hami Point寵果粉抽獎活動，身為國內唯一榮獲國際權威雙認證、消費者評比最佳網路的中華電信，讓陳大天直呼「好心動，但還在考慮」，話一說出口，秒被旁邊工作人員嗆聲「還在考慮什麼？！」就連拍攝時，導演也加碼勸敗，iPhone 16這次續電力大幅提升，不論是拍攝一整天還是外景，都不用擔心電量不足會miss掉通告，「果」然是最寵粉，讓陳大天激動跳針重複說「好令人心動啊！」

▲▼ 中華電信,iPhone 16,5G,陳大天,購物金,Apple。（圖／翻攝自影片）

▲▼ 中華電信,iPhone 16,5G,陳大天,購物金,Apple。（圖／翻攝自影片）

iPhone 16的拍照、攝影功能大有提升，也讓先前陳大天參與拍攝廣告的攝影師大讚特讚，甚至要求陳大天直接使用iPhone 16拍攝廣告中與狗狗互動的場景，透過新增的相機控制，能輕鬆變焦跟對焦，捕捉毛孩的可愛表情簡直是「一片小蛋糕」。有了iPhone 16，攝影小白也能變身攝影達人，隨時上傳社群呈現精采瞬間，還是要靠中華電信5G獲得國際權優雙認證的網速。

▲▼ 中華電信,iPhone 16,5G,陳大天,購物金,Apple。（圖／翻攝自影片）

▲▼ 中華電信,iPhone 16,5G,陳大天,購物金,Apple。（圖／翻攝自影片）

▲▼ 中華電信,iPhone 16,5G,陳大天,購物金,Apple。（圖／翻攝自影片）

中華電信還獨家精選iPhone for Life方案，用戶可以年年優先獲得最新款iPhone，好康多多，讓所有的人都一直叫陳大天抓住這波超值優惠，趁現在就下手，別讓猶豫成為錯過新世代科技體驗的理由。手握iPhone 16並升級中華電信「5G大滿冠」，一次滿足網速、涵蓋、遊戲、影音和語音No.1，成為人人羨慕擁有精彩生活的人不是夢。

▲▼ 中華電信,iPhone 16,5G,陳大天,購物金,Apple。（圖／翻攝自影片）

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