連續3客機中招！飛過上空就被射　FAA禁美籍民航飛往海地

▲美國最近傳出多架航班在飛過海地時遭槍擊。圖為太子港的杜桑·盧維杜爾國際機場。（圖／路透）

記者葉睿涵／編譯

海地最近發生多起民航客機遭遇槍擊事件，美國聯邦航空管理局（FAA）12日宣布，禁止美國航空公司在海地運營30天，以確保飛行安全。與此同時，聯邦調查局（FBI）也正在積極調查這些事件。

據路透社報導，美國航空（American Airlines）證實，該公司旗下航班11日從太子港飛往邁阿密時，在海地上空遭遇槍擊，子彈直接射穿機身留下彈孔，所幸未造成人員受傷。事實上，這已是美國近來第3家在海地遭遇槍擊的美國航空公司。

此前，精神航空公司（Spirit Airlines）一架航班在飛往太子港途中遭遇槍擊，被迫改飛鄰國多明尼加。航空公司指出，相關飛機隨後在降落中，因機身受損無法使用，同時還有一名空服人員受傷。同天，捷藍航空公司（JetBlue Airways）的航班也在返回紐約後，發現外殼有遭槍擊的痕跡。

基於安全考量，FAA在12日發布通知，禁止美國的航空公司在未來30天進入海地領空，並規定所有飛行須保持在1萬英尺以上，而美國航空則宣布暫停飛往海地的航班至2月12日，並與相關部門合作調查事件原因。