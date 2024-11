天無絕人之路！女被診斷4期腦癌　「刮刮樂中300多萬頭獎」轉運

▲女子發現罹癌後刮中大獎。(圖/示意圖/達志影像)

記者李振慧/綜合報導

美國明尼蘇達州一名女子被醫生診斷在腦中發現3個腫瘤,才剛發現自己罹患第4期腦癌的她,朋友來探望時送了一張刮刮樂,沒想到刮開發現贏得10萬美元頭獎(約台幣324萬元),絕望的人生又出現一線光明。

居住在明尼蘇達州伊登普雷里市(Eden Prairie)的女子貝里(Debbie Bury),身為曾祖母的她近來在當地醫院Methodist Hospital就診時,被醫生診斷出罹患腦癌,人生立即陷入黑白,「我當時眼前一片黑,眼中只看得到死亡」。

Minnesota great-grandmother wins lottery after stage 4 brain-cancer diagnosis: ‘Life is now going to be good’ https://t.co/zq6LEgc8md pic.twitter.com/mGCPj7kl5i