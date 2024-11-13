天無絕人之路！女被診斷4期腦癌　「刮刮樂中300多萬頭獎」轉運

▲女子發現罹癌後刮中大獎。（圖／示意圖／達志影像）

記者李振慧／綜合報導

美國明尼蘇達州一名女子被醫生診斷在腦中發現3個腫瘤，才剛發現自己罹患第4期腦癌的她，朋友來探望時送了一張刮刮樂，沒想到刮開發現贏得10萬美元頭獎（約台幣324萬元），絕望的人生又出現一線光明。

居住在明尼蘇達州伊登普雷里市(Eden Prairie)的女子貝里(Debbie Bury)，身為曾祖母的她近來在當地醫院Methodist Hospital就診時，被醫生診斷出罹患腦癌，人生立即陷入黑白，「我當時眼前一片黑，眼中只看得到死亡」。

Minnesota great-grandmother wins lottery after stage 4 brain-cancer diagnosis: ‘Life is now going to be good’ https://t.co/zq6LEgc8md pic.twitter.com/mGCPj7kl5i — New York Post (@nypost) November 12, 2024

正當貝里陷入絕望時，幸好身旁有許多親友的支持，其中一名朋友前去探望她時，送了一張刮刮樂希望能幫她打氣，沒想到刮開發現中了首獎10萬美元獎金。

貝里表示，原本以為自己只是中了100美元（約台幣3,246元），仔細一看竟然是10萬美元，親友們興奮的歡呼聲立即響徹整個病房，消息也傳遍醫院，許多人都跑來和她一起慶祝，讓她受到鼓勵，「我開始感覺生活會變得美好，因為一切都是命中注定」。

更令人開心的是，貝里的手術結果也十分成功，醫生樂觀預估她有機會至少再活6年，雖然腫瘤還是有可能復發，但相信她會是一名勇敢的生命鬥士。