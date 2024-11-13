出遊翻船「4家人落海全死亡」　爸讓13歲兒「躲保冷箱中」活命

▲爸帶兒子出海遭遇船難。（圖／翻攝自募款網站GoFundMe）

記者李振慧／綜合報導

美國加州一名13歲少年和家人一起出遊補蟹，船卻在大海中意外翻覆，慌亂之中爸爸叫他爬進保冷箱中，沒想到這成為他保命的關鍵工具，獨自一人在海中漂流一天後獲救，卻悲痛發現船上的4名家人全數死亡。

13歲少年朱拉迪(Juladi “Jude” Khammoungkhoune)2日晚間與幾名親戚，搭船到博德加灣(Bodega Bay)附近補蟹，然而船卻因為凶猛海浪翻覆，導致船上6人全數落海。

朱拉迪表示，當時船上有爸爸巴頌(Prasong)和叔叔等家人，眼看即將翻船，即使身上有穿救生衣，爸爸仍叫他趕緊爬進保冷箱中，大家落水後，爸爸本來把保冷箱緊緊抓在身邊，後來選擇放手，讓保冷箱能飄到更遠的地方獲救。

朱拉迪表示，親眼看著爸爸逐漸消失是一件很可怕的事情，他當時不斷哭喊著「爸爸」，希望能再聽到對方的聲音，獨自一人隨著保冷箱漂流在黑暗大海中，直到隔天早上終於被搜救人員發現。

朱拉迪表示，當他在海上漂流時，一直祈禱自己能活著再見到所有家人，然而事後發現自己是這起船難中唯一生還者。美國海岸防衛隊連日進行搜尋，最後只找到朱拉迪17歲表哥的遺體，其他失蹤者目前尚未尋獲。

朱拉迪目前已回到其他家人身邊，親友為他設立募款活動，上線以來已成功募得57,558美元（約台幣187萬元）善款。朱拉迪感激表示，能再見到家人覺得很開心，雖然生活中少了父親，但是每一個家人都陪伴在身旁，給予支持。