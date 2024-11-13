美好市多會費漲8%！　外媒曝「遇3情況」別升黑鑽卡

▲好市多將從今年9月起調漲美國、加拿大會員年費。（圖／達志影像／美聯社）



記者張方瑀／綜合報導

美國好市多（Costco）近日宣布調整其會員年費，調漲幅度高達8%，對消費者忠誠度提出挑戰。根據外媒報導，消費者若遇到以下3種情況，可能需要考慮是否續費，並避免浪費金錢購買會員。

根據美國財經網站 Motley Fool Money 的報導，好市多的會員年費已大幅上調。金星卡（Gold Star）會員年費調整為65美元（約台幣2107元），而黑鑽卡（Executive）會員年費則為130美元（約台幣4215元）。

雖然黑鑽卡的年費更高，但會員可享有2%的現金回饋。若消費者遇到以下3種情況，金星卡可能更加適合。

1.住得離最近的好市多很遠

如果你住得離最近的好市多太遠，那麼選擇金星卡可能會更合適。

如果住得離好市多很遠，雖然可以選擇在線上購物並將商品送到家，但這樣做就無法完全發揮會員的價值。因為好市多的線上價格比實體店更高，主因是要額外計算運費和處理費用，若目標是省錢，通常在實體店購物會更划算。

2.不常下廚

好市多賣的不僅僅是便宜的食品，還有很多家居清潔用品、衛生紙等商品，但是實際上，一年到底能花多少錢買這些東西呢？如果不常下廚，也不打算經常在好市多購買食品，那麼還是選擇金星卡會比較合適。

畢竟，想要通過升級到黑鑽卡來賺回65美元的年費，得在好市多每年花掉大約3250美元（約台幣10萬5400元），若不打算買很多食品，達到這個消費門檻的機會就不大了。

3.預算有限需控制開支

有些好市多的黑鑽卡會員會犯一個常見的錯誤，就是由於黑鑽卡提供2%的現金回饋，消費者可能會覺得自己有更多的空間去花錢，因為購物金額的一部分會回到帳戶中，讓人更容易進行衝動消費或購買額外物品。

若需要嚴格控制預算，選擇金星卡可能會更好，它不僅便宜，還能避免產生「反正回饋回來了，這樣花錢沒那麼貴」的心態。

除此之外，若消費者未在好市多購買汽油、度假產品或好市多的自有品牌Kirkland Signature商品，就等於錯失了會員的優惠，相當吃虧。