「好市多奶油」大規模召回！原因太離譜　美媒：蠢到爆

▲好市多大規模下架奶油產品!原因竟是「含有牛奶」沒標示。(圖/達志影像/美聯社)

記者邱晟軒/綜合報導

美國好市多(Costco)近期對外宣布,大規模下架旗下Kirkland品牌的奶油產品,原因居然是包裝上沒有標示「含有牛奶」的過敏原警語。

美國食品藥物管理局(FDA)指出,此次召回的產品包括「Kirkland無鹽甜奶油」4萬6800磅及「Kirkland含鹽甜奶油」3萬2400磅。雖然產品包裝標示含有鮮奶油(cream),但卻遺漏了重要的「含有牛奶(contains milk)」過敏警語。

FDA將這次召回列為「第二級召回」,意即接觸該產品可能會造成「暫時性或可逆的不良健康影響」。同時,針對已購入該批次產品的消費者,FDA建議可以選擇丟棄或是退回零售商全額退費。

這起離奇的召回事件在網路上掀起一片討論潮,《紐約郵報》忍不住吐槽「蠢到爆」狠狠嘲諷。許多美國網友也認為,奶油含有牛奶成分應該是常識,紛紛傻眼直呼,「這是奶油耶!」、「難道還需要特別說明奶油裡面有牛奶嗎?」、「下次是不是要在牛排上標示『注意,本產品含有牛肉』?」

