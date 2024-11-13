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「好市多奶油」大規模召回！原因太離譜　美媒：蠢到爆

▲▼美國好市多costco。（圖／達志影像／美聯社）

▲好市多大規模下架奶油產品！原因竟是「含有牛奶」沒標示。（圖／達志影像／美聯社）

記者邱晟軒／綜合報導

美國好市多（Costco）近期對外宣布，大規模下架旗下Kirkland品牌的奶油產品，原因居然是包裝上沒有標示「含有牛奶」的過敏原警語。

美國食品藥物管理局（FDA）指出，此次召回的產品包括「Kirkland無鹽甜奶油」4萬6800磅及「Kirkland含鹽甜奶油」3萬2400磅。雖然產品包裝標示含有鮮奶油（cream），但卻遺漏了重要的「含有牛奶（contains milk）」過敏警語。

FDA將這次召回列為「第二級召回」，意即接觸該產品可能會造成「暫時性或可逆的不良健康影響」。同時，針對已購入該批次產品的消費者，FDA建議可以選擇丟棄或是退回零售商全額退費。

這起離奇的召回事件在網路上掀起一片討論潮，《紐約郵報》忍不住吐槽「蠢到爆」狠狠嘲諷。許多美國網友也認為，奶油含有牛奶成分應該是常識，紛紛傻眼直呼，「這是奶油耶！」、「難道還需要特別說明奶油裡面有牛奶嗎？」、「下次是不是要在牛排上標示『注意，本產品含有牛肉』？」

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