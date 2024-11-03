沒更划算！買好市多「3商品」變浪費陷阱　理財專家：建議去超市

▲好市多（圖／記者劉維榛攝）



記者張靖榕／綜合報導

美式賣場好市多（Costco）以商品量大價格便宜聞名，廣受消費者喜愛，但理財專家指出，並不是每樣東西在好市多買都比較便宜，事實上，有3類商品並不適合在那裡購買，貪便宜反而會變成「把錢丟水裡」，建議到超市小批量購買即可。

理財專家貝克曼(Maurie Backman)在財經網站「The Motley Fool」撰文指出，到好市多採買雜貨與家用品確實能讓他節省不少，當中首推清潔用品與衛生紙等大宗商品；然而當中仍有一些需要特別注意的商品，它們在好市多雖有價格優勢，卻經常變成「浪費陷阱」。

貝克曼指出，有3類商品「建議到超市購買比較划算」，首先是「非處方藥」，儘管在好市多網站購買1000粒止痛藥只要12.99美元(約台幣415元)，但結果總是因為「量太多放到過期」只好丟掉。

第二類是麵粉，貝克曼指出，儘管麵粉是烘焙不可或缺的材料，許多人覺得要一次大量購買，卻忽略了麵粉其實很容易變質，因此按照需求分批購買會更好，好市多的麵粉量，比較適合麵包烘焙業者採購。

貝克曼接著表示，吃過而且喜愛的食物，在好市多大量補充沒問題，但若是未曾嘗試過的食物，好市多又沒提供試吃的前提下，建議先去一般超市買小量試吃看看，喜歡再到好市多消費，否則也只是浪費。