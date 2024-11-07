好市多「廚房神物」花13年終於用完！1.4萬會員爆共鳴：一卷用3代

▲好市多的商品五花八門，其中的保鮮膜更被戲稱「根本用不完」。（示意圖／ETtoday資料照）



網搜小組／柯振中報導

好市多有許多實用的商品受到會員青睞，其中一款保鮮膜更是被戲稱「根本用不完」。近日有會員分享，他花了13年的時間，總算將保鮮膜全部用完，女兒也已經13歲了，驚人的壯舉掀起大量會員討論，貼文更是收到超過1.4萬讚。

這名女子在「Costco好市多 商品經驗老實說」分享，她13年前購買了這卷保鮮膜，如今女兒已經13歲，保鮮膜也終於見底、壽終正寢。女子逗趣地說，買這卷保鮮膜的時候，女兒才剛出生，等到下一卷保鮮膜用完的時候，說不定她已經當上了「新手阿嬤」。

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逗趣的貼文引發熱烈迴響，至今已有超過1.4萬人按讚，會員們對此回應，「一卷用三代，人走膜還在」、「我家3歲買的，明年要考大學，還在！中間還拿去包家具」、「我輸了！我十年就用完了」、「等了13年，終於可以發文跟大家說『我用完了』。」

此外，也有內行人提醒，這款保鮮膜屬於PVC材質，因此只能用在常溫及冷藏、冷凍使用，千萬不能拿來加熱，也盡量不要跟食物有直接接觸。若是想將熱食保鮮、冷藏，務必選用PP保鮮盒或PE保鮮膜，以免有害物質溶出。