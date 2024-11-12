日美聯合訓練臨時喊卡！　日「木造掃雷艦」起火沉沒1失蹤

▲日本海上自衛隊木造掃雷艦「宇久島號」起火燃燒沉沒，直升機和其他艦艇展開救援行動。（圖／達志影像／美聯社）

記者王佩翊／編譯

日本海上自衛隊掃雷艦「宇久島號」10日上午在海上起火燃燒，並在11日沉沒，造成1名自衛隊員受傷，另一人失蹤。防衛大臣中谷元12日宣布，將全力投入搜救，而原定於16日至26日舉行的機雷戰訓練與日美聯合特別訓練則確定取消。

根據《日本新聞網》報導，宇久島號10日上午10時向第7管區海上保安本部通報引擎室起火。根據海上自衛隊調查，宇久島號在福岡縣宗像市大島以北約2公里處航行時發生火災。

宇久島號當天從山口縣下關市的基地離開後，計劃前往鹿兒島縣的志布志港，船上當時約有45名船員，其中1名20多歲男隊員受傷送醫，另一名33歲的3等海曹古賀辰德至今下落不明。據調查，2人當時都在引擎室內值勤。

海上保安廳和其他相關單位11日持續展開搜尋至日落時分，但是仍未能找到失蹤者。

防衛大臣中古元表示，將全力以赴搜救失聯人員，同時將竭力調查事故原因並採取措施防止類似事故再發生。中谷同時也宣布，原定於16日至26日舉行的機雷戰訓練以及日美聯合特別訓練確定取消，以集中精力處理本次事故。