背叛槽糠之妻！日本在野黨領袖劈腿「天怒人怨」　元配美貌曝光

▲日本國民民主黨黨代表玉木雄一郎。（圖／路透）

記者羅翊宬／編譯

日本國民民主黨黨代表玉木雄一郎，今（11）日上午遭週刊爆料，從今年7月起便與39歲的寫真女優「過從甚密」，甚至一同到飯店開房間滾床。對此，玉木緊急召開記者會致歉。不過，玉木的糟糠之妻曾為丈夫的政治生涯奉獻心力，不僅從東京搬到香川縣與婆家同住，甚至還扛起責任替丈夫在選區輔選。

根據日媒《女性自身》，玉木雄一郎遭爆料，從今年7月至10月，曾與擔任高松市觀光大使的39歲寫真女優小泉深雪劈腿，甚至還先後出入飯店開房間，被週刊記者目睹「愛慾交流」，而其實玉木的元配也熟識該名小三，甚至還曾一同現身街頭演說等競選活動。

對於自己遭到週刊爆料劈腿，玉木雄一郎坦言報導內容大致符合事實，「不僅是對家人，全國各地那些對我寄予厚望的支持者們，我真心誠意感到抱歉。身為有婦之夫、有家室的男人，卻在外拈花惹草，這是因為我心靈脆弱、失去理性的舉動。」

▲玉木雄一郎的妻子惠理，今年10月才披上寫著「我是妻子」的紅色肩帶參與輔選。（圖／翻攝自X）

不過當現場記者詢問起妻子的感受時，玉木雄一郎則是落下男兒淚，對於外遇一事被揭發感到悔恨，「我的妻子，是一個願意為丈夫守護好選區的妻子。因此，身為有婦之夫的我，卻對其他女性有好感。即便再怎麼向妻子道歉，卻也無法輕易挽回。我想用一輩子向妻子贖罪。」

報導指出，玉木雄一郎從東京大學法學部畢業後，1993年4月進入大藏省（現財務省），被分配到主計局總務課工作，最後官升至財務省主計局主查，2005年9月代表民主黨競選香川2區眾議員，其妻子玉木惠理則跟著從東京都搬到香川縣居住，全心全意為丈夫輔選。

在東京都出生、成長的惠理，其實不曾到過東京以外的其他縣市，然而當年她卻願意跟隨丈夫來到人生地不熟、遠在四國的香川縣生活，且居住在婆家，照料公婆的生活起居。

地方記者透露，玉木雄一郎與妻子惠理膝下育有一子，但是玉木因平常從政的繁忙生活，總是疏於照料妻小，惠理只能獨自一人扛起責任顧家，「即便如此，惠理仍然打從心底尊敬丈夫，理解、甚至全面支持丈夫的工作。然而如今，玉木雄一郎卻背叛奉獻一生的糟糠之妻，這對當地（香川縣）而言相當震撼。」

▲玉木雄一郎的外遇對象，為39歲的寫真女優小泉深雪。（圖／翻攝自X）

其實，惠理從上個周末就得知丈夫外遇被揭露的消息。在召開家庭會議時，惠理跟著兒子叱責丈夫，「在這麼重要的時期（11日眾議院首相指名選舉），你身為政黨的領袖，到底在做什麼？」

現場記者向玉木雄一郎喝斥道，「無法遵守基本倫理的人，到底憑什麼領導這個國家？」；對此，玉木則透露，「我老婆也跟我講同樣的話，『無法守護枕邊人的人，有什麼能耐守護這個國家？』」

據悉，外傳玉木雄一郎的妻子惠理才貌兼備，且當丈夫為政治理念在全國各地奔走時，自己則獨自一人在香川縣的選區守護著，全心全意支持丈夫的競選活動，今年10月底在眾議院進行改選時，還曾批上寫著「我是妻子」的紅色競選肩帶，為丈夫在地方輔選。

另外，玉木雄一郎過去也曾公開妻子惠理為他準備的「愛妻便當」，便當使用來自香川縣的天然食材。