背叛槽糠之妻！日本在野黨領袖劈腿「天怒人怨」　元配美貌曝光

▲日本國民民主黨黨代表玉木雄一郎。（圖／路透）
記者羅翊宬／編譯
日本國民民主黨黨代表玉木雄一郎，今（11）日上午遭週刊爆料，從今年7月起便與39歲的寫真女優「過從甚密」，甚至一同到飯店開房間滾床。對此，玉木緊急召開記者會致歉。不過，玉木的糟糠之妻曾為丈夫的政治生涯奉獻心力，不僅從東京搬到香川縣與婆家同住，甚至還扛起責任替丈夫在選區輔選。
根據日媒《女性自身》，玉木雄一郎遭爆料，從今年7月至10月，曾與擔任高松市觀光大使的39歲寫真女優小泉深雪劈腿，甚至還先後出入飯店開房間，被週刊記者目睹「愛慾交流」，而其實玉木的元配也熟識該名小三，甚至還曾一同現身街頭演說等競選活動。
對於自己遭到週刊爆料劈腿，玉木雄一郎坦言報導內容大致符合事實，「不僅是對家人，全國各地那些對我寄予厚望的支持者們，我真心誠意感到抱歉。身為有婦之夫、有家室的男人，卻在外拈花惹草，這是因為我心靈脆弱、失去理性的舉動。」
▲玉木雄一郎的妻子惠理，今年10月才披上寫著「我是妻子」的紅色肩帶參與輔選。（圖／翻攝自X）
不過當現場記者詢問起妻子的感受時，玉木雄一郎則是落下男兒淚，對於外遇一事被揭發感到悔恨，「我的妻子，是一個願意為丈夫守護好選區的妻子。因此，身為有婦之夫的我，卻對其他女性有好感。即便再怎麼向妻子道歉，卻也無法輕易挽回。我想用一輩子向妻子贖罪。」
報導指出，玉木雄一郎從東京大學法學部畢業後，1993年4月進入大藏省（現財務省），被分配到主計局總務課工作，最後官升至財務省主計局主查，2005年9月代表民主黨競選香川2區眾議員，其妻子玉木惠理則跟著從東京都搬到香川縣居住，全心全意為丈夫輔選。
在東京都出生、成長的惠理，其實不曾到過東京以外的其他縣市，然而當年她卻願意跟隨丈夫來到人生地不熟、遠在四國的香川縣生活，且居住在婆家，照料公婆的生活起居。
地方記者透露，玉木雄一郎與妻子惠理膝下育有一子，但是玉木因平常從政的繁忙生活，總是疏於照料妻小，惠理只能獨自一人扛起責任顧家，「即便如此，惠理仍然打從心底尊敬丈夫，理解、甚至全面支持丈夫的工作。然而如今，玉木雄一郎卻背叛奉獻一生的糟糠之妻，這對當地（香川縣）而言相當震撼。」
▲玉木雄一郎的外遇對象，為39歲的寫真女優小泉深雪。（圖／翻攝自X）
其實，惠理從上個周末就得知丈夫外遇被揭露的消息。在召開家庭會議時，惠理跟著兒子叱責丈夫，「在這麼重要的時期（11日眾議院首相指名選舉），你身為政黨的領袖，到底在做什麼？」
現場記者向玉木雄一郎喝斥道，「無法遵守基本倫理的人，到底憑什麼領導這個國家？」；對此，玉木則透露，「我老婆也跟我講同樣的話，『無法守護枕邊人的人，有什麼能耐守護這個國家？』」
據悉，外傳玉木雄一郎的妻子惠理才貌兼備，且當丈夫為政治理念在全國各地奔走時，自己則獨自一人在香川縣的選區守護著，全心全意支持丈夫的競選活動，今年10月底在眾議院進行改選時，還曾批上寫著「我是妻子」的紅色競選肩帶，為丈夫在地方輔選。
另外，玉木雄一郎過去也曾公開妻子惠理為他準備的「愛妻便當」，便當使用來自香川縣的天然食材。
#国民民主党に騙されるな— 綾城うしお⚖️ (@ayaragiorange) October 22, 2024
香川県出身の玉木雄一郎代表は事あるごとにうどんを推しているが、うどんばかり食べているわけではない。https://t.co/q5xLzbDSla
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