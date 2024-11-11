　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

背叛槽糠之妻！日本在野黨領袖劈腿「天怒人怨」　元配美貌曝光

▲▼日本國民民主黨黨代表玉木雄一郎。（圖／路透）

▲日本國民民主黨黨代表玉木雄一郎。（圖／路透）

記者羅翊宬／編譯

日本國民民主黨黨代表玉木雄一郎，今（11）日上午遭週刊爆料，從今年7月起便與39歲的寫真女優「過從甚密」，甚至一同到飯店開房間滾床。對此，玉木緊急召開記者會致歉。不過，玉木的糟糠之妻曾為丈夫的政治生涯奉獻心力，不僅從東京搬到香川縣與婆家同住，甚至還扛起責任替丈夫在選區輔選。

根據日媒《女性自身》，玉木雄一郎遭爆料，從今年7月至10月，曾與擔任高松市觀光大使的39歲寫真女優小泉深雪劈腿，甚至還先後出入飯店開房間，被週刊記者目睹「愛慾交流」，而其實玉木的元配也熟識該名小三，甚至還曾一同現身街頭演說等競選活動。

對於自己遭到週刊爆料劈腿，玉木雄一郎坦言報導內容大致符合事實，「不僅是對家人，全國各地那些對我寄予厚望的支持者們，我真心誠意感到抱歉。身為有婦之夫、有家室的男人，卻在外拈花惹草，這是因為我心靈脆弱、失去理性的舉動。」

▲▼玉木雄一郎的妻子惠理，今年10月才披上寫著「我是妻子」的紅色肩帶參與輔選。（圖／翻攝自X）

▲玉木雄一郎的妻子惠理，今年10月才披上寫著「我是妻子」的紅色肩帶參與輔選。（圖／翻攝自X）

不過當現場記者詢問起妻子的感受時，玉木雄一郎則是落下男兒淚，對於外遇一事被揭發感到悔恨，「我的妻子，是一個願意為丈夫守護好選區的妻子。因此，身為有婦之夫的我，卻對其他女性有好感。即便再怎麼向妻子道歉，卻也無法輕易挽回。我想用一輩子向妻子贖罪。」

報導指出，玉木雄一郎從東京大學法學部畢業後，1993年4月進入大藏省（現財務省），被分配到主計局總務課工作，最後官升至財務省主計局主查，2005年9月代表民主黨競選香川2區眾議員，其妻子玉木惠理則跟著從東京都搬到香川縣居住，全心全意為丈夫輔選。

在東京都出生、成長的惠理，其實不曾到過東京以外的其他縣市，然而當年她卻願意跟隨丈夫來到人生地不熟、遠在四國的香川縣生活，且居住在婆家，照料公婆的生活起居。

地方記者透露，玉木雄一郎與妻子惠理膝下育有一子，但是玉木因平常從政的繁忙生活，總是疏於照料妻小，惠理只能獨自一人扛起責任顧家，「即便如此，惠理仍然打從心底尊敬丈夫，理解、甚至全面支持丈夫的工作。然而如今，玉木雄一郎卻背叛奉獻一生的糟糠之妻，這對當地（香川縣）而言相當震撼。」

▲▼玉木雄一郎的外遇對象，為39歲的寫真女優小泉深雪。（圖／翻攝自X）

▲玉木雄一郎的外遇對象，為39歲的寫真女優小泉深雪。（圖／翻攝自X）

其實，惠理從上個周末就得知丈夫外遇被揭露的消息。在召開家庭會議時，惠理跟著兒子叱責丈夫，「在這麼重要的時期（11日眾議院首相指名選舉），你身為政黨的領袖，到底在做什麼？」

現場記者向玉木雄一郎喝斥道，「無法遵守基本倫理的人，到底憑什麼領導這個國家？」；對此，玉木則透露，「我老婆也跟我講同樣的話，『無法守護枕邊人的人，有什麼能耐守護這個國家？』」

據悉，外傳玉木雄一郎的妻子惠理才貌兼備，且當丈夫為政治理念在全國各地奔走時，自己則獨自一人在香川縣的選區守護著，全心全意支持丈夫的競選活動，今年10月底在眾議院進行改選時，還曾批上寫著「我是妻子」的紅色競選肩帶，為丈夫在地方輔選。

另外，玉木雄一郎過去也曾公開妻子惠理為他準備的「愛妻便當」，便當使用來自香川縣的天然食材。

►日本在野黨領袖遭爆料外遇同黨議員「義氣相挺」：沒有他不行！
►日本政壇掀劈腿震撼彈！在野黨領袖緊急道歉　認與爆乳寫真女優滾床

 

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
日本在野黨領袖劈腿寫真女優　元配美貌曝光
快訊／富邦金砸20.44億元　合意併購日盛投信
快訊／Yuma二度發聲認「做了不該做的事」
快訊／台中女移工15樓墜下　搶救無效亡
快訊／陳啓昱通緝照曝光！
侯昌明女兒赴美留學「突病倒」　急壞他：心裡好亂
知名鍋貼店有蟑螂！北市衛生局抓到7缺失
「這群人」茵聲罕見動怒！怒揭黑幕：吃人夠夠

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

背叛槽糠之妻！日本在野黨領袖劈腿「天怒人怨」　元配美貌曝光

伊拉克擬通過「合法婚齡降到9歲」　反對人士怒批：性侵兒童合法化

公開槍決真實存在！北韓向聯合國坦承「有集中營」：監禁恐攻犯

帛琉總統惠恕仁宣布勝選連任！　挺台親美立場受矚

美媒爆川普與普丁通話「籲勿升級戰爭」　克宮駁斥：純屬虛構

不爽女友剪頭髮！　男友暴怒「亂刀砍死她」哥哥也重傷

毒殺渣男！川普勝選　美國女性「MATGA運動」拍片示威

俄朝聯軍5萬人將攻打庫斯克州　烏克蘭監聽北韓公開對話

基輔傳爆炸斷電！俄戰略轟炸機升空　烏克蘭全境空襲警報

分手隔天突然腦震盪　失憶男「忘記已經分手」和女友復合結婚

笑蹦闆的拳跟Toyz一樣軟　統神透露拳上後會繼續練拳

百萬YTR夫妻爆婚變！Ryu疑外遇　Yuma反遭小三控先出軌Tommy

鼓鼓.大元「合體看陶喆」超害羞　蕭敬騰甜摟Summer...記者閃瞎XD

動力火車志琳「唱一半突笑場」　只因看到洋蔥：我不要站他旁邊XD

葉珂遭傳騙黃曉明錢：他老精了！　宣布退出網路…為過往言論道歉

于美人學霸兒「香港飯店掃廁所」　她超開心：不用再花錢了！

高雄翁逆向騎快車道！　下秒碰撞轎車送醫不治

王識賢為玖壹壹罕見開唱　王陽明也衝上台..重現《角頭》宇宙

沙烏地阿拉伯下雪了！　荒蕪沙漠變「銀白大地」

高中生受傷還緊抓持刀女　網心疼：最勇的人是弟弟

背叛槽糠之妻！日本在野黨領袖劈腿「天怒人怨」　元配美貌曝光

伊拉克擬通過「合法婚齡降到9歲」　反對人士怒批：性侵兒童合法化

公開槍決真實存在！北韓向聯合國坦承「有集中營」：監禁恐攻犯

帛琉總統惠恕仁宣布勝選連任！　挺台親美立場受矚

美媒爆川普與普丁通話「籲勿升級戰爭」　克宮駁斥：純屬虛構

不爽女友剪頭髮！　男友暴怒「亂刀砍死她」哥哥也重傷

毒殺渣男！川普勝選　美國女性「MATGA運動」拍片示威

俄朝聯軍5萬人將攻打庫斯克州　烏克蘭監聽北韓公開對話

基輔傳爆炸斷電！俄戰略轟炸機升空　烏克蘭全境空襲警報

分手隔天突然腦震盪　失憶男「忘記已經分手」和女友復合結婚

超大咖日星現信義區　台女星追星成功當上愛妻：我快死了，心臟停止⋯

一直覺得累？貧血恐和「5大癌症有關」　醫：初期未必有腫塊壓迫

閱讀府中雙城前世今生　板橋四維分館增設「枋橋城」知識學專區

富邦金砸20.44億元　合意併購日盛投信

Yuma二度發聲認「做了不該做的事」　曝3天前PO文原因：真的對不起

打造高齡長者圓夢舞台　三芝「健康活力SHOW」展風情

背叛槽糠之妻！日本在野黨領袖劈腿「天怒人怨」　元配美貌曝光

快訊／台中女移工15樓墜下卡夾層　搶救無效亡

快訊／雨中奮戰提前結束！中華5局1比3兄弟

謝盈萱《影后》原型是蕭亞軒？鬧翻楊謹華爆巧合　嚴藝文親解答了

正宮埋伏逆襲「雙手爆推」　小三飛噴頭撞車...網：超療癒

國際熱門新聞

46歲爸網路謾罵川普　射殺4家人自轟

即／古巴6.8大地震！居民逃上街

非裔母誕下白女兒　DNA結果出爐

員工忘關門　43隻實驗猴逃脫只抓回1隻

日本政壇掀劈腿震撼彈　坦承與寫真女優滾床

古巴6.8強震畫面曝！　老屋崩塌、數千居民奔逃上街

英媒：台灣將向美國提出「近5千億」軍購

莫斯科遇開戰後最大規模襲擊

BB Call炸真主黨　以色列認了

石破茂內閣總辭　選舉再勝出後將宣布新內閣

澳洲沙灘「神祕小黑球」超噁成分曝！

川普已和普丁通話　提及「烏克蘭領土」問題

日本掃雷艦沉船了！33歲船員下落不明

沙烏地阿拉伯下雪了　驚人畫面曝光

更多熱門

相關新聞

公開槍決真實存在　北韓坦承「有集中營」

公開槍決真實存在　北韓坦承「有集中營」

北韓（朝鮮）近年來通過並實施《反動思想文化排擊法》，針對收看南韓影劇、收聽韓國流行音樂者處以極刑，包括公開處死或是送進政治犯收容所。對此，北韓中央裁判所所長向聯合國坦承，北韓的確會在「公開場合」處死囚犯，而犯下間諜罪或發起恐攻的囚犯則是送往集中營。

身為Ryu、Yuma老粉！「他認識40位日本妹」一半出軌

身為Ryu、Yuma老粉！「他認識40位日本妹」一半出軌

32歲人妻被勒斃！　大8歲夫逮捕

32歲人妻被勒斃！　大8歲夫逮捕

石破茂內外挑戰　包括川普重返白宮

石破茂內外挑戰　包括川普重返白宮

即／石破茂當選第103任日本首相

即／石破茂當選第103任日本首相

關鍵字：

日韓要聞日本玉木雄一郎國民民主黨外遇劈腿不倫小泉みゆき糟糠之妻惠理

讀者迴響

熱門新聞

資安公司警告：別用Google搜6英文字

快訊／Ryu證實Yuma「去年底先劈腿」

快訊／Tommy道歉了！認了「Ryu說的男方是我」

準天兔颱風「各國最新路徑曝」　賈新興：觀察太平洋高壓發展

「一看就知RYU在忍！」　PTT神解析：最爛的是Tommy

彰化砂石車追撞！女騎士捲車底遭輾慘死

獨／台中廢棄「猛鬼樂園」有女屍！4男探險嚇死

Yuma爆出軌Tommy　老粉翻去年旅遊影片「1幕洩端倪」

準天兔颱風恐影響台灣　可能轉向時間曝

Ryu、Yuma破裂！YT界模範夫妻「只剩他們了吧」

46歲爸網路謾罵川普　射殺4家人自轟

146萬人注意！國泰世華銀調降金融卡提款限額　12／14生效

鄰居13萬賣車位！他一看位置傻眼

天兔颱風估今晚生成「恐北轉撲台」　桔梗挑戰中颱2地雨下到紅爆

即／台中機車相撞廂型車　36歲男騎士慘死

更多

最夯影音

更多

笑蹦闆的拳跟Toyz一樣軟　統神透露拳上後會繼續練拳

百萬YTR夫妻爆婚變！Ryu疑外遇　Yuma反遭小三控先出軌Tommy

鼓鼓.大元「合體看陶喆」超害羞　蕭敬騰甜摟Summer...記者閃瞎XD

動力火車志琳「唱一半突笑場」　只因看到洋蔥：我不要站他旁邊XD

葉珂遭傳騙黃曉明錢：他老精了！　宣布退出網路…為過往言論道歉

熱門快報

限時抽星宇機票 爽飛日本9大城

限時抽星宇機票 爽飛日本9大城

即日起至11/30，下載新聞雲APP抽星宇航空日本不限航點機票，超香福利，錯過會哭！

金馬61特別報導

金馬61特別報導

影迷最期待的年度盛事，典禮盛況即時掌握！一睹入圍者風采、分享得獎者喜悅。

這幾款罐頭營養超乎你想像

這幾款罐頭營養超乎你想像

「文里補習班」開課啦！這次要做出茶水間就能輕鬆烹煮的「馬克杯蛋包鮪魚起士飯」

AI洗衣神器 輕鬆解放雙手

AI洗衣神器 輕鬆解放雙手

三星Bespoke AI智慧洗衣機自動調整模式，免晾衣，遠端操控輕鬆搞定日常洗衣家務！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面