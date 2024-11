波音737飛機「空中突然起火」機組人員急求救　驚險迫降畫面曝

▲飛機貨艙起火燃燒。(圖/翻攝自X)

記者李振慧/綜合報導

巴西一架波音飛機737-400F在空中飛行時突然起火,飛機緊急在瓜魯柳斯(Guarulhos)聖保羅機場迫降,從畫面中可看到,機艙裡面傳出熊熊大火,機艙門和機翼附近都傳出濃煙,幸好事件沒有造成人員受傷。

這架航班號碼為TTL5682的貨機,8日從巴西Vitória–Eurico de Aguiar Salles International Airport機場出發,飛往聖保羅瓜魯柳斯機場中途,貨艙突然發生大火。

#BREAKING : A Total Linhas Aereas Boeing 737-400 freighter, flying from Vitoria to Sao Paulo Guarulhos, Brazil, declared an emergency due to a cargo hold fire, lost radio contact, but landed safely, and the crew evacuated via cockpit windows using ropes.#Brazil #Boeing pic.twitter.com/W4KFN9R7L1