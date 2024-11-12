波音737飛機「空中突然起火」機組人員急求救　驚險迫降畫面曝

▲飛機貨艙起火燃燒。（圖／翻攝自X）

記者李振慧／綜合報導

巴西一架波音飛機737-400F在空中飛行時突然起火，飛機緊急在瓜魯柳斯(Guarulhos)聖保羅機場迫降，從畫面中可看到，機艙裡面傳出熊熊大火，機艙門和機翼附近都傳出濃煙，幸好事件沒有造成人員受傷。

這架航班號碼為TTL5682的貨機，8日從巴西Vitória–Eurico de Aguiar Salles International Airport機場出發，飛往聖保羅瓜魯柳斯機場中途，貨艙突然發生大火。

#BREAKING : A Total Linhas Aereas Boeing 737-400 freighter, flying from Vitoria to Sao Paulo Guarulhos, Brazil, declared an emergency due to a cargo hold fire, lost radio contact, but landed safely, and the crew evacuated via cockpit windows using ropes.#Brazil #Boeing pic.twitter.com/W4KFN9R7L1 — Aviation_Mechanic (@Kwesi_Andrews1) November 9, 2024

機組人員表示，貨機在飛行途中一切都十分正常，然而就在即將抵達目的地前，突然發現貨艙起火，隨即向外通報飛機陷入緊急狀態，機場趕緊安排跑道以供迫降，飛機在降落5分鐘前還一度無線電斷聯，幸好最後平安抵達並且降落。

從現場畫面中可看到，貨艙內部傳出熊熊大火，到處都是濃煙，機組人員落地後從窗戶使用緊急逃生繩索逃出。當地媒體報導，這架貨機主要是負責運送郵局物件，機上載滿包裹，火災造成約20%包裹損壞，起火原因仍在調查中。