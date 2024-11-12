日氣象廳估天兔「16日接近台灣」　經過東部外海

▲輕度颱風「天兔」預估路徑。（圖／翻攝自日本氣象廳）



記者張方瑀／綜合報導

輕度颱風「天兔」於今（12日）凌晨2時生成，日本氣象廳預估，天兔有可能繼續西行進入南海，但也有機率北轉朝台灣而來，目前仍有變數。

根據日本氣象廳數據，第25號颱風天兔目前位於菲律賓東方海域（北緯12.9度、東經134.5度），以每小時約30公里的速度向西移動，中心氣壓為1002百帕，近中心最大風速為每秒18公尺，瞬間最大陣風達每秒25公尺。

目前天兔路徑尚不確定，逐漸接近呂宋島後，可能會持續西移進入南海，也有可能北轉朝台灣而來。若天兔北轉，將於16日至17日間靠近台灣東部外海，目前路徑預估不會從台灣登陸，未來可能還有變化，須密切注意。

▲自1951年開始統計以來，首度在11月出現4個颱風（黃圈）同時存在。（圖／翻攝自日本氣象廳）



氣象廳也指出，這是自1951年開始統計以來，首度在11月出現4個颱風同時存在，也是自2017年7月23日以來，睽違7年再度出現4個颱風同時存在的情況，

目前颱風22號「銀杏」正接近越南，很可能在今晚登陸；颱風23號「桔梗」和24號「萬宜」颱風分別行經菲律賓和關島後將減弱，對台灣影響較小。