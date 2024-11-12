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社會 社會焦點 保障人權

全台唯一！　哥吉拉神像「恐龍大將軍」被燒毀

記者黃翊婷／綜合報導

台南學甲侯府天鳳宮11日下午1時33分發生火災，雖然火勢很快就被撲滅，但現場多尊神像幾乎全部付之一炬。侯府天鳳宮有一尊「恐龍大將軍」神像相當有名，由於外型神似日本經典怪獸角色哥吉拉，吸引不少人前往朝聖，如今因火遭損毀，讓信徒深感惋惜。

▲台南市學甲區八德街1處宮廟式民宅，11日下午1時33分許傳出火警，現場竄出明火濃煙，消防人員全力射水搶救。（圖／民眾提供，下同）

▲宮廟內的神像受損。（圖／民眾提供，下同）

台南市消防局119勤務中心11日下午1時33分接獲通報指稱，台南市學甲區八德街1處宮廟式民宅發生火災，立刻派出學甲等消防分隊14車28人前往搶救，抵達現場時3樓有火光竄出，經過灌救，火勢在下午2時35分許被撲滅。

▲台南市學甲區八德街1處宮廟式民宅，11日下午1時33分許傳出火警，現場竄出明火濃煙，消防人員全力射水搶救。（圖／民眾提供，下同）

▼▲恐龍大將軍。（圖／民眾提供、翻攝自學甲侯府天鳳宮臉書）

台南學甲侯府天鳳宮恐龍大將軍。（圖／翻攝自Facebook／學甲侯府天鳳宮、府城聖云會）

發生火災的宮廟是侯府天鳳宮，消防人員事後進行勘查時，發現現場多尊神像幾乎全部付之一炬，詳細的起火原因及財物損失仍有待進一步調查釐清。

全臺唯一 有神快拜 恐龍將軍在此 ⛩【 學甲候府天鳳宮 】⛩ ????「 恐 龍 大 將 軍 」???? 非常特殊少見的神尊 #神像欣賞 #恐龍 #法官 #大將軍 #侯府千歲 #腳力 #駕前部將

府城 聖云會發佈於 2020年4月25日 星期六

侯府天鳳宮供奉全台唯一的「恐龍大將軍」，由於神像外型神似哥吉拉，2014年時曾登上媒體版面，之後陸續有觀光客前往朝聖。據了解，當初是因為宮主身體出現怪病，向神明請示之後，當晚便夢到一隻恐龍朝他噴火，接著侯府千歲現身將恐龍擊退，甚至有信徒的小孩半夜起床上廁所時，曾目睹該怪物，外型就像哥吉拉；後來侯府千歲指示，恐龍已在當地修行多年，希望引祂進廟，加上恐龍託夢要求雕刻金身，這才有了「恐龍大將軍」神尊。

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