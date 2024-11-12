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假投資詐騙案佔7成4　里港分局長連線警廣呼籲勿上當

▲里港警分局長溫基興連線警廣高雄台宣導防詐要領 。（圖／記者陳崑福翻攝）

▲里港警分局長溫基興連線警廣高雄台宣導防詐要領 。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導

里港警分局為提升民眾防詐的觀念，透過全方位的宣導工作，提高民眾的警覺性，分局長温基興特別與警察廣播電臺高雄分臺連線宣導，並以詐騙真實案例進行說明，讓聽眾能身歷其境感受遭詐狀況，跳脫以往政令式宣導方式，搭配案例解析詐騙流程及詐騙關鍵字，加深聽眾記憶，並提升其識詐觀念。

▲里港警分局長溫基興連線警廣高雄台宣導防詐要領 。（圖／記者陳崑福翻攝）

根據里港警分局今年8至10月份受理詐欺案類統計結果分析，前六名依序為「假投資」、「假網拍」、「騙取金融帳戶(卡片)」、「解除分期付款(騙賣家)」、「中獎通知」及「假借銀行貸款詐財」；而發生136件詐欺案中，財損達新台幣5829萬元，以假投資案件財損4306萬元（占74％）為最多。對於詐騙案件頻頻發生，針對防制詐騙案件發生，里港警持續家戶宣導，於9月至10月份，已執行3267戶，約44.29％，另攔阻詐騙成功件13件，金額達189萬元。

里港警分局分局長温基興呼籲，看到假投資詐騙的關鍵字「保證獲利」、「保本高利」、「內線消息」、「無風險代操」及「出金繳稅」等，切勿輕信；另要特別留意「假交友結合投資詐騙」的手法，此類詐騙常由詐騙者先假裝成為網路上的好友或戀愛對象，取得信任後，便引誘受害者投入其所謂的「高收益投資計劃」，並稱該投資保證獲利或無風險，企圖以情感連結來迷惑受害者，使其放下戒心而受騙。

他提醒「高獲利必定伴隨高風險， 若對方宣稱保證獲利、穩賺不賠，即為假投資真詐財之警訊，投資應循正當合法管道，切勿輕信來源不明投資管道或網路連結」；此外，內政部警政署刑事警察局近期推出「冷靜想想反詐系列」宣導影片，以淺顯易懂方式介紹近期新興詐騙手法，盼能宣導防詐意識，減少詐騙案件發生，民眾如有疑慮請撥打165反詐騙專線或110查證，守住自己的血汗錢。

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