　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

騙去緬甸半年！他曝可憐慘況「不能回台灣了」　網見對話傻眼

▲手機、滑手機、打電話、講電話。（圖／記者陳俊宏攝）

▲詐騙人員自曝人身在緬甸，已待半年了。（示意圖／記者陳俊宏攝）

網搜小組／劉維榛報導

「原來現在還是一堆人被騙去緬甸？」一名網友透露，有買家稱付完款，需要原PO「驗證」手續，其實整個過程原PO都知道是詐騙戲碼，演到最後累了，反問對方「業績不好會被打嗎？要幫你報警嗎？還是你自願的？」結果對方楚楚可憐回應，報警沒用，要給200萬人民幣才能走人，讓網友搖頭看傻。

一名男網友在Dcard表示，最近有女網友要他開賣貨便，並稱付款完，買家需要進一步「驗證」，這一看就是明顯的詐騙老套招數，原PO演到這一步，終於忍不住回應「現在詐騙都這麼認真啊？看你要演到什麼時候，一個月可賺多少錢？還要繼續演嗎？」

對方裝傻回應，「沒理解你的意思」、「我沒明白你的意思」，由於用詞並不像台人的語氣，原PO又回「還要演啊？大陸人啊？」對方接著無厘頭回應，「不愛我了？我們離婚吧，我不愛你了」。

[廣告]請繼續往下閱讀...

然而原PO不死心追問，「業績不好會被打嗎？要幫你報警嗎？還是你自願的？」對方才回，他目前被囚禁在緬甸，「不能回台灣了」且報警沒有用，如果有用的話，家人早就報警救人了，接著自曝可憐處境，「業績不好就要加班，一天18個小時」，已經在當地待了半年，「有一個跑出去被抓到，回來就被拉到後山了」。

原PO繼續問道，業績達標的話，是否詐騙集團就會放人？對方表示不可能，家人得付200萬人民幣（近900萬台幣）才能走，「我家人一直想辦法湊錢，一個月給他們10萬叫他們別打我」。

底下網友看完對話後，紛紛認為後面的自述，可能又是另一套詐騙劇本，進而博取同情心，「他肯定是中國人，絕對不可能是台灣人，他可能詐騙月收比你高，翹著腿在跟你唬爛」、「下面那些搞不好就裝可憐，看你會不會可憐她給錢」、「一堆人是自己要去的」、「你玩他，他也玩你而已」。事後，原PO表示，「後來不想浪費時間跟他玩，就把他封鎖了」。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
台灣提5000億軍購買F-35、神盾艦？　國防部回應了
準天兔颱風變數大　接近台灣可能時間曝
Tommy認當小王！粉絲喊加油「認錯很勇敢」　一票看傻
快訊／通緝陳啟昱8天「沒找刑事局發專刊」！台南地檢終於動作了
台中童遭撞輾亡今告別式　同學老師痛哭
快訊／北北基大雨特報　下到晚上
胡瓜掰了21年民視除夕節目！　「轉戰老東家圍爐」內幕曝光
Tommy偷吃Yuma三個月！　「神隱不發聲」背後原因全說了

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

就愛超出車格！賓士哥被公審怒了「砸爛沒關係」　網笑：已取得同意

搭北捷帶「這2大類物品」一進站就開罰！最少1萬元起跳

鹿港60年名店「發記粉粿冰」11月底暫停營業　老闆曝未來動向

Tommy認當小王！粉絲喊加油「認錯很勇敢」　一票看傻：什麼心態

快訊／東北季風甩雨彈！北北基大雨特報　下到晚上

李多慧被跟蹤哭了！粉絲call in打氣「永遠挺你」：別為酸民流淚

擲筊問「喜歡吉伊卡哇嗎？」　土地公回應萌翻全場：進軍神明界

西門町影城+1！「喜樂時代」進駐今日秀泰舊址　明年Q1開幕營運

台61線西濱南延高雄「卡5大因素」　交長指示加速推動綜規

騙去緬甸半年！他曝可憐慘況「不能回台灣了」　網見對話傻眼

笑蹦闆的拳跟Toyz一樣軟　統神透露拳上後會繼續練拳

百萬YTR夫妻爆婚變！Ryu疑外遇　Yuma反遭小三控先出軌Tommy

鼓鼓.大元「合體看陶喆」超害羞　蕭敬騰甜摟Summer...記者閃瞎XD

動力火車志琳「唱一半突笑場」　只因看到洋蔥：我不要站他旁邊XD

葉珂遭傳騙黃曉明錢：他老精了！　宣布退出網路…為過往言論道歉

于美人學霸兒「香港飯店掃廁所」　她超開心：不用再花錢了！

高雄翁逆向騎快車道！　下秒碰撞轎車送醫不治

沙烏地阿拉伯下雪了！　荒蕪沙漠變「銀白大地」

高中生受傷還緊抓持刀女　網心疼：最勇的人是弟弟

王識賢為玖壹壹罕見開唱　王陽明也衝上台..重現《角頭》宇宙

就愛超出車格！賓士哥被公審怒了「砸爛沒關係」　網笑：已取得同意

搭北捷帶「這2大類物品」一進站就開罰！最少1萬元起跳

鹿港60年名店「發記粉粿冰」11月底暫停營業　老闆曝未來動向

Tommy認當小王！粉絲喊加油「認錯很勇敢」　一票看傻：什麼心態

快訊／東北季風甩雨彈！北北基大雨特報　下到晚上

李多慧被跟蹤哭了！粉絲call in打氣「永遠挺你」：別為酸民流淚

擲筊問「喜歡吉伊卡哇嗎？」　土地公回應萌翻全場：進軍神明界

西門町影城+1！「喜樂時代」進駐今日秀泰舊址　明年Q1開幕營運

台61線西濱南延高雄「卡5大因素」　交長指示加速推動綜規

騙去緬甸半年！他曝可憐慘況「不能回台灣了」　網見對話傻眼

陸公民在巴基斯坦遇襲　陸：有決心挫敗一切破壞中巴關係圖謀

子母垃圾車傳「喵喵」聲　竟是三花貓「連籠帶貓」被丟掉

新莊警宣導反詐深入企業　今年已抓265車手阻詐1億元

巨石強森聯手克里斯伊凡「解救聖誕老人」　台灣上映登票房冠軍！

陽明海運Q3每股賺8.12元年增9倍　優於法人預期

搶救秀髮大作戰！李聖經染燙髮首選「0秒修護」　Kevin洗髮精大包裝CP值神高

Tommy當小王挨轟敗好感！　網怒洗版刷一排：退出YT

就愛超出車格！賓士哥被公審怒了「砸爛沒關係」　網笑：已取得同意

全日本最長人行吊橋！高空遠眺富士山駿河灣　還開放刺激高空滑索

沉浸式眷村舞台劇「村子」　11／16~17屏東遺構公園演出

正宮埋伏逆襲「雙手爆推」　小三飛噴頭撞車...網：超療癒

生活熱門新聞

準天兔颱風「各國最新路徑曝」　賈新興：觀察太平洋高壓發展

「一看就知RYU在忍！」　PTT神解析：最爛的是Tommy

Yuma爆出軌Tommy　老粉翻去年旅遊影片「1幕洩端倪」

準天兔颱風恐影響台灣　可能轉向時間曝

Ryu、Yuma破裂！YT界模範夫妻「只剩他們了吧」

天兔颱風估今晚生成「恐北轉撲台」　桔梗挑戰中颱2地雨下到紅爆

小火鍋開55K徵2正職　工時嚇退一票人

雙颱路徑夾擊台灣？桔梗估轉中颱濕涼

恐是小鋼炮！　準天兔「2可能路徑」

Tommy爆當小王！「超猛經歷」被挖

快訊／變天！　3縣市大雨特報

準天兔颱風最新預測「影響台灣機率增」　粉專：要密切注意了

年薪17個月「薪水3萬5」她嘆沒未來！網傻：很頂了

女高考過秒辭　前老闆邀回鍋超傻眼

更多熱門

相關新聞

中研院澄清「糖尿病新藥詐騙文」挨批消極　立委：官網沒什麼人看

中研院澄清「糖尿病新藥詐騙文」挨批消極　立委：官網沒什麼人看

中研院是國內學術龍頭，也成為詐騙集團的利用工具，立委葉元之今在立院教文會質詢指出，近期臉書有人打著中研院名號，宣稱找到治療糖尿病的新發現，吸引大批網友按讚分享，要求中研院制訂反詐騙的SOP，不要只是在中研院網站被動發聲明，「因為中研院網站可能看的人不多。」

年薪17個月「薪水3萬5」她嘆沒未來！網傻：很頂了

年薪17個月「薪水3萬5」她嘆沒未來！網傻：很頂了

最新詐騙！　一票喊「有收到」

最新詐騙！　一票喊「有收到」

雙11來了「小心網購詐騙」！趨勢科技點出4大重點

雙11來了「小心網購詐騙」！趨勢科技點出4大重點

軍醫男友「厭倦戰爭想退伍」婦險被詐

軍醫男友「厭倦戰爭想退伍」婦險被詐

關鍵字：

詐騙賣貨便緬甸加班人民幣

讀者迴響

熱門新聞

資安公司警告：別用Google搜6英文字

快訊／Ryu證實Yuma「去年底先劈腿」

快訊／Tommy道歉了！認了「Ryu說的男方是我」

準天兔颱風「各國最新路徑曝」　賈新興：觀察太平洋高壓發展

「一看就知RYU在忍！」　PTT神解析：最爛的是Tommy

彰化砂石車追撞！女騎士捲車底遭輾慘死

Yuma爆出軌Tommy　老粉翻去年旅遊影片「1幕洩端倪」

準天兔颱風恐影響台灣　可能轉向時間曝

Ryu、Yuma破裂！YT界模範夫妻「只剩他們了吧」

即／古巴6.8大地震！居民逃上街

146萬人注意！國泰世華銀調降金融卡提款限額　12／14生效

46歲爸網路謾罵川普　射殺4家人自轟

Yuma小王Tommy起底！曾是百萬YTR三原搭檔

天兔颱風估今晚生成「恐北轉撲台」　桔梗挑戰中颱2地雨下到紅爆

鄰居13萬賣車位！他一看位置傻眼

更多

最夯影音

更多

笑蹦闆的拳跟Toyz一樣軟　統神透露拳上後會繼續練拳

百萬YTR夫妻爆婚變！Ryu疑外遇　Yuma反遭小三控先出軌Tommy

鼓鼓.大元「合體看陶喆」超害羞　蕭敬騰甜摟Summer...記者閃瞎XD

動力火車志琳「唱一半突笑場」　只因看到洋蔥：我不要站他旁邊XD

葉珂遭傳騙黃曉明錢：他老精了！　宣布退出網路…為過往言論道歉

熱門快報

限時抽星宇機票 爽飛日本9大城

限時抽星宇機票 爽飛日本9大城

即日起至11/30，下載新聞雲APP抽星宇航空日本不限航點機票，超香福利，錯過會哭！

金馬61特別報導

金馬61特別報導

影迷最期待的年度盛事，典禮盛況即時掌握！一睹入圍者風采、分享得獎者喜悅。

這幾款罐頭營養超乎你想像

這幾款罐頭營養超乎你想像

「文里補習班」開課啦！這次要做出茶水間就能輕鬆烹煮的「馬克杯蛋包鮪魚起士飯」

AI洗衣神器 輕鬆解放雙手

AI洗衣神器 輕鬆解放雙手

三星Bespoke AI智慧洗衣機自動調整模式，免晾衣，遠端操控輕鬆搞定日常洗衣家務！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面