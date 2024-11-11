騙去緬甸半年！他曝可憐慘況「不能回台灣了」　網見對話傻眼

▲詐騙人員自曝人身在緬甸，已待半年了。（示意圖／記者陳俊宏攝）



網搜小組／劉維榛報導



「原來現在還是一堆人被騙去緬甸？」一名網友透露，有買家稱付完款，需要原PO「驗證」手續，其實整個過程原PO都知道是詐騙戲碼，演到最後累了，反問對方「業績不好會被打嗎？要幫你報警嗎？還是你自願的？」結果對方楚楚可憐回應，報警沒用，要給200萬人民幣才能走人，讓網友搖頭看傻。

一名男網友在Dcard表示，最近有女網友要他開賣貨便，並稱付款完，買家需要進一步「驗證」，這一看就是明顯的詐騙老套招數，原PO演到這一步，終於忍不住回應「現在詐騙都這麼認真啊？看你要演到什麼時候，一個月可賺多少錢？還要繼續演嗎？」

對方裝傻回應，「沒理解你的意思」、「我沒明白你的意思」，由於用詞並不像台人的語氣，原PO又回「還要演啊？大陸人啊？」對方接著無厘頭回應，「不愛我了？我們離婚吧，我不愛你了」。

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然而原PO不死心追問，「業績不好會被打嗎？要幫你報警嗎？還是你自願的？」對方才回，他目前被囚禁在緬甸，「不能回台灣了」且報警沒有用，如果有用的話，家人早就報警救人了，接著自曝可憐處境，「業績不好就要加班，一天18個小時」，已經在當地待了半年，「有一個跑出去被抓到，回來就被拉到後山了」。

原PO繼續問道，業績達標的話，是否詐騙集團就會放人？對方表示不可能，家人得付200萬人民幣（近900萬台幣）才能走，「我家人一直想辦法湊錢，一個月給他們10萬叫他們別打我」。

底下網友看完對話後，紛紛認為後面的自述，可能又是另一套詐騙劇本，進而博取同情心，「他肯定是中國人，絕對不可能是台灣人，他可能詐騙月收比你高，翹著腿在跟你唬爛」、「下面那些搞不好就裝可憐，看你會不會可憐她給錢」、「一堆人是自己要去的」、「你玩他，他也玩你而已」。事後，原PO表示，「後來不想浪費時間跟他玩，就把他封鎖了」。