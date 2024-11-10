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最新詐騙！　一票喊「有收到」

（圖／翻攝陳志金臉書）

▲陳志金分享詐騙郵件的截圖，「有在開車、騎車的朋友，小心詐騙！看寄件地址，就知道是假的。」（圖／翻攝陳志金臉書）

記者陳俊宏／綜合報導

最新詐騙手法，小心上當！ICU醫師陳志金分享，假冒監理機關的詐騙電子郵件，讓一票網友直呼也有收到。對此，監理所站提醒，千萬別點選來路不明的連結，避免個人資訊或錢財遭騙取。

陳志金近日在臉書說，收到監理站的信件，打開一看上面寫著，「業務中心發現您未處理違反交通管理事件，請於11/07之前盡快處理」，還附上線上處理的操作步驟。

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陳志金指出，心想自己怎麼這麼不小心，到底是超速？違規右轉？還是沒有禮讓行人？心想真的很丟臉！違反交通規則，真的會重創他的形象耶。

於是陳志金詢問老婆，「妳幫我看看，我到底哪裡違規了？」妻子回，「違你個頭啦！你根本就沒在開車！」陳直呼，「對耶」。他也附上詐騙郵件的截圖，「有在開車、騎車的朋友，小心詐騙！看寄件地址，就知道是假的。」

▼小心詐騙網站。（圖／監理站）

（圖／監理站）

對此，許多網友留言，「謝謝提醒，我也有收到」、「我也有收到過，馬上打去機關查詢才知道是詐騙」、「我上禮拜也收到，真的仿很像，加上它的日期都會押當天讓人更緊張，我也差點輸入個資查詢。後來才想說，我應該要自己從監理站網站去查。」

對此，監理所強調，近期監理所收到民眾遭簡訊或網站詐騙的消息，宣稱有「未處理之交通違規」，要求在「24小時內」透過指定的連結繳納，否則將面臨「高額罰款」，此簡訊完全是詐騙，絕非監理所發送。

監理所呼籲民眾應多注意，千萬別點選來路不明的連結，避免個人資訊或錢財遭騙取；各區監理所站不會發送簡訊通知「交通違規未繳納」，請勿點擊來源不明的簡訊或連結，以免上當受騙，官方網站請認明「gov.tw」。

▼小心詐騙簡訊。（圖／監理站）

（圖／監理站）

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