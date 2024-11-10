　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

3分鐘變1小時！基隆路地下道深夜大塞車　北市府道歉：研議精進措施

▲▼民眾黨台北市議員陳宥丞接獲陳情，基隆路2段9日因為周邊路段施工造成大塞車。（圖／陳宥丞辦公室提供）

▲民眾黨台北市議員陳宥丞接獲陳情，基隆路2段9日因為周邊路段施工造成大塞車。（圖／陳宥丞辦公室提供）

記者袁茵／台北報導

台北市信義區基隆路2段（和平東路3段至信義路4段）在11月7日至30日每晚11時至隔天早上6時，依序封閉部分路段車道進行路面更新施工，結果9日晚間造成當地大塞車，民眾黨台北市議員陳宥丞透露，用路人在基隆路地下道塞了1小時。台北市新工處回應，昨晚接獲通報後即時啟動應變機制，約1小時疏導完成，對此表達誠摯歉意，將研議精進措施。

針對基隆路二段封閉部分道路施工，導致用路人在地下道塞了1小時，台北市新工處10日上午回應，該工程預計至11月底完成，包括9日夜間已連續施工3個晚上，時間為晚上10時30分開始調撥車道，晚上11時開始施工，以晚上10時30分開始調撥，是考量避開夜間6時至10時尖峰時段，前2日施工未有影響車行地下道情形。

北市新工處提及，本案施工有預擬交通維持措施，經與相關單位會勘後，製作告示牌面沿基隆路掛設，並發佈新聞稿及協請廣播宣導用路人提早改道，施工當日指派15名義交協助引導。

新工處指出，昨晚有接獲1999通報，現場即時啟動應變機制，由交控中心協助增開秒數改善路口及地下道壅塞情形，約1小時疏導完成；昨日施工造成民眾交通困難，「我們表達誠摯的歉意，並將研議提前改道、延後施工時間或避開假日等措施精進」。

▲▼民眾黨台北市議員陳宥丞接獲陳情，基隆路2段9日因為周邊路段施工造成大塞車。（圖／陳宥丞辦公室提供）

陳宥丞9日晚間表示，半夜11時收到市民投訴，原本3分鐘車程的基隆路地下道，大批車輛塞在裡面1小時動彈不得，深夜有家歸不得、有路出不去，有市民等候不耐或廁所需求而下車在車道行走，還有疑似情緒不穩的人走在車道中間大叫、拍打其他車輛洩憤，甚至連多元計程車平台系統都因異常停留過久，發送訊息確認旅客安全，唯獨不見市府積極處理，離譜至極。

陳宥丞稱，隧道內完全不見市府提供任何交通疏導，深夜3分鐘不到的地下道路程塞了整整ㄧ小時，自己查看了即時影像監視系統，疑似有施工單位正在封路，不論是否有其他不可抗力因素，市府不應放任車輛卡在地下道動彈不得，若有公共安全危險或救護需要，恐怕會延伸不可忽視的公安問題。

陳宥丞強調，已通報警察局及交通局儘速派員處理，並且提供一份書面報告釐清原因，若屬施工原因，必須檢討交通維護計劃或是否正確落實，若為不可抗力，應即時調疏導措施，避免再次發生。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
李多慧遭跟蹤「不敢回家」　三重分局出手了
3分鐘車程變1小時！深夜大塞車　北市府道歉了
20萬鄭州大學生「夜騎單車」多路段癱瘓！　驚人畫面曝
「11月史上首次4颱並立」　專家：準天兔可能造成威脅
快訊／遭強擄上車！　女驚恐急叩派出所求救
黃曉明驚傳「被坑4000萬」　葉珂親口回3疑點
剛入職台積電「驗到2條線」人妻慌了！　過來人：一定黑掉

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞 快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

在野封殺NCC人事中賴清德的計？　王鴻薇嘆：國民黨還是不予通過

3分鐘變1小時！基隆路地下道深夜大塞車　北市府道歉：研議精進措施

綠批禁伐補償政院簽不平等條約　李彥秀：賴清德要保護好卓榮泰

政院水電費預算爆增逾2千萬　許宇甄怒：人民繳稅竟被政府揮霍

95年次役男注意！　11月底前記得完成線上兵籍調查

財劃法修法不公「牽涉所有縣市」　林俊憲：藍委出賣自己選民

高嘉瑜沒工作只繳國民年金　他：欣欣百貨跟中華電信比僅零頭而已

李多慧自爆遭噁男跟蹤！　洪孟楷喊話「報警」：快用跟騷法辦他

公視TaiwanPlus稱川普「重刑犯」！文化部長：事情非常嚴重

民眾黨審預算「這兩類不刁難」　預告人事審查也是重頭戲

《影后》陳庭妮遭投資方要求豔舞...　楊謹華謝盈萱站出跳《音浪》神救援

北捷女持刀攻擊乘客　現場壓制畫面曝光！

北捷女持刀攻擊乘客　現場壓制畫面曝光！

高中生受傷還緊抓持刀女　網心疼：最勇的人是弟弟

《影后》心機女新人激怒曾莞婷　楊貴媚揭穿她雙面：妳演得很好啊！

持刀攻擊學生！北捷砍人女疑有幻聽　涉殺人未遂移送新北檢

北捷「奪刀勇伯」英勇身分曝　是員警：這不是該做的嗎？

陳華〈想和你看五月的晚霞〉爆紅　砸6位數買水晶「火爆脾氣收斂了」

北捷奪刀「口罩伯」警官正面曝光　侯友宜手下+新北警局長學生

巴基斯坦火車站大爆炸　逾70死傷...恐怖畫面曝

在野封殺NCC人事中賴清德的計？　王鴻薇嘆：國民黨還是不予通過

3分鐘變1小時！基隆路地下道深夜大塞車　北市府道歉：研議精進措施

綠批禁伐補償政院簽不平等條約　李彥秀：賴清德要保護好卓榮泰

政院水電費預算爆增逾2千萬　許宇甄怒：人民繳稅竟被政府揮霍

95年次役男注意！　11月底前記得完成線上兵籍調查

財劃法修法不公「牽涉所有縣市」　林俊憲：藍委出賣自己選民

高嘉瑜沒工作只繳國民年金　他：欣欣百貨跟中華電信比僅零頭而已

李多慧自爆遭噁男跟蹤！　洪孟楷喊話「報警」：快用跟騷法辦他

公視TaiwanPlus稱川普「重刑犯」！文化部長：事情非常嚴重

民眾黨審預算「這兩類不刁難」　預告人事審查也是重頭戲

快訊／閃燈路口都沒減速！遭拖板車擊落　轎車慘毀夫妻送醫

女畫家控Yuma先出軌98萬YTR！　Ryu自責「給不了她要的刺激」

另覓校地無望！南強工商明年繼續停招　後年恐退場

五月天桃園開唱「15萬張票秒被搶光」　最後搶票機會時間曝光

遭布萊頓逆轉苦吞18年來首次4連敗　曼城主帥：傷病影響一切

日本四國晚間大規模停電！4縣36.5萬戶無電可用　老婦在家跌倒送醫

快訊／新北瑞芳1男下海潛水失蹤！友急報案　警消搜救中

又要贏了？共和黨只差6票「獲眾議院多數」　川普執政超穩

台南表揚終身學習楷模及推動有功學校　黃偉哲帶動終身學習風潮

Ryu兩周前旅日片「海邊1幕」超詭異！全場放大怒了：不是Yuma

西伯利亞雪松子 現在下單現省2020元！買6包加碼送6包

政治熱門新聞

TaiwanPlus稱川普重刑犯！公視下架影片

高嘉瑜沒工作只繳國民年金　他：欣欣百貨跟中華電信比僅零頭而已

李多慧遭噁男跟蹤　洪孟楷：一定要報警

快訊／傳將接任欣欣百貨董座　高嘉瑜回應了

李多慧騎車環島成功超開心　美食之島讓她淪陷：每個地方都吃很多

陳佩琪自爆「偵查部分內容」　律師示警：柯文哲起訴後恐繼續羈押

北市高中生搭捷運遭襲　蔣萬安下午低調探視曝他「暖心舉動」

「川普不會將台灣拱手給中國」　吳志中：台美是維護區域和平的夥伴

民眾黨審預算「這兩類不刁難」　預告人事審查也是重頭戲

不是陳啟昱！謝龍介「綠大咖將被偵辦」　稱情報準確賭3碗牛肉麵

95年次役男注意！　11月底前記得完成線上兵籍調查

捷運又傳砍人事件　北捷推五措施護乘客：全線117站配置1保全

藍委揭政院水電費預算爆增逾2千萬　批把人民當提款機

財劃法修法不公「牽涉所有縣市」　林俊憲：藍委出賣自己選民

更多熱門

相關新聞

獨／獼猴闖北市校園引騷動！今年通報飆80件　動保處：切勿餵食

獨／獼猴闖北市校園引騷動！今年通報飆80件　動保處：切勿餵食

近期北市內湖區、信義區街頭接連傳出野生獼猴出沒案件，士林區溪山國小日前更有獼猴闖入，引起校園騷動，所幸沒有師生受傷。據台北市動保處統計，近5年民眾目擊獼猴的通報案件數約200件，但光是今年就高達80件，近4個月通報量更是暴增，動保處表示，隨著淺山開發，獼猴棲息環境與人類活動重疊比例高，吸引獼猴下山覓食，呼籲民眾別餵食，避免獼猴久留。

北市基隆路地下道深夜塞車！民眾困1hr

北市基隆路地下道深夜塞車！民眾困1hr

勇警薛先得奪刀壓制北捷女　蔣萬安：終身免費搭捷運

勇警薛先得奪刀壓制北捷女　蔣萬安：終身免費搭捷運

建管處：大巨蛋完成公安檢查獲發合格標章

建管處：大巨蛋完成公安檢查獲發合格標章

議員指大巨蛋將成蔣萬安惡夢　李四川：遠雄處理漏水不夠積極

議員指大巨蛋將成蔣萬安惡夢　李四川：遠雄處理漏水不夠積極

關鍵字：

北市台北市台北市政府新工處基隆路地下道陳宥丞

讀者迴響

熱門新聞

補習班老師是台AV女優！　學生國高中都有

最新詐騙！　一票喊「有收到」

北漂女碩士捷運砍人　論文研究「佛法」

今晚變天！　恐4颱共舞路徑曝

洗澡多聞2下「驚覺有奶香味」！一票妹羞：男友吸爆

雙11購淘寶　一票人收通知：包裹掉海裡

即／台鐵列車遭不明物撞擊！6窗破損急停駛

女畫家驚爆「Yuma先出軌」：介入婚姻而非感情

餐廳老闆偷吃女員工！老闆娘出軌照貼店門

即／人倫悲劇！新竹男砍殺外甥數刀　他重傷慘死

台南情侶遭無良詐團騙錢　700萬要不回絕望身亡

北市基隆路地下道深夜塞車！民眾困1hr

北捷砍人女任職「2個月被辭退」　工作都做不久...最短只有1周

任務8天變8月　女太空人暴瘦嚇壞NASA

少女淪性奴！炸雞老闆脅：把妳鎖起來

更多

最夯影音

更多

《影后》陳庭妮遭投資方要求豔舞...　楊謹華謝盈萱站出跳《音浪》神救援

北捷女持刀攻擊乘客　現場壓制畫面曝光！

北捷女持刀攻擊乘客　現場壓制畫面曝光！

高中生受傷還緊抓持刀女　網心疼：最勇的人是弟弟

《影后》心機女新人激怒曾莞婷　楊貴媚揭穿她雙面：妳演得很好啊！

熱門快報

限時抽星宇機票 爽飛日本9大城

限時抽星宇機票 爽飛日本9大城

即日起至11/30，下載新聞雲APP抽星宇航空日本不限航點機票，超香福利，錯過會哭！

金馬61特別報導

金馬61特別報導

影迷最期待的年度盛事，典禮盛況即時掌握！一睹入圍者風采、分享得獎者喜悅。

這幾款罐頭營養超乎你想像

這幾款罐頭營養超乎你想像

「文里補習班」開課啦！這次要做出茶水間就能輕鬆烹煮的「馬克杯蛋包鮪魚起士飯」

買房找代書？揭秘隱藏鑑價優勢

買房找代書？揭秘隱藏鑑價優勢

買房找代書的好處？本集詳解鑑價優勢、收費標準、雙方負擔，為你破解迷思！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面