3分鐘變1小時！基隆路地下道深夜大塞車　北市府道歉：研議精進措施

▲民眾黨台北市議員陳宥丞接獲陳情，基隆路2段9日因為周邊路段施工造成大塞車。（圖／陳宥丞辦公室提供）

記者袁茵／台北報導

台北市信義區基隆路2段（和平東路3段至信義路4段）在11月7日至30日每晚11時至隔天早上6時，依序封閉部分路段車道進行路面更新施工，結果9日晚間造成當地大塞車，民眾黨台北市議員陳宥丞透露，用路人在基隆路地下道塞了1小時。台北市新工處回應，昨晚接獲通報後即時啟動應變機制，約1小時疏導完成，對此表達誠摯歉意，將研議精進措施。

針對基隆路二段封閉部分道路施工，導致用路人在地下道塞了1小時，台北市新工處10日上午回應，該工程預計至11月底完成，包括9日夜間已連續施工3個晚上，時間為晚上10時30分開始調撥車道，晚上11時開始施工，以晚上10時30分開始調撥，是考量避開夜間6時至10時尖峰時段，前2日施工未有影響車行地下道情形。

北市新工處提及，本案施工有預擬交通維持措施，經與相關單位會勘後，製作告示牌面沿基隆路掛設，並發佈新聞稿及協請廣播宣導用路人提早改道，施工當日指派15名義交協助引導。

新工處指出，昨晚有接獲1999通報，現場即時啟動應變機制，由交控中心協助增開秒數改善路口及地下道壅塞情形，約1小時疏導完成；昨日施工造成民眾交通困難，「我們表達誠摯的歉意，並將研議提前改道、延後施工時間或避開假日等措施精進」。

陳宥丞9日晚間表示，半夜11時收到市民投訴，原本3分鐘車程的基隆路地下道，大批車輛塞在裡面1小時動彈不得，深夜有家歸不得、有路出不去，有市民等候不耐或廁所需求而下車在車道行走，還有疑似情緒不穩的人走在車道中間大叫、拍打其他車輛洩憤，甚至連多元計程車平台系統都因異常停留過久，發送訊息確認旅客安全，唯獨不見市府積極處理，離譜至極。

陳宥丞稱，隧道內完全不見市府提供任何交通疏導，深夜3分鐘不到的地下道路程塞了整整ㄧ小時，自己查看了即時影像監視系統，疑似有施工單位正在封路，不論是否有其他不可抗力因素，市府不應放任車輛卡在地下道動彈不得，若有公共安全危險或救護需要，恐怕會延伸不可忽視的公安問題。

陳宥丞強調，已通報警察局及交通局儘速派員處理，並且提供一份書面報告釐清原因，若屬施工原因，必須檢討交通維護計劃或是否正確落實，若為不可抗力，應即時調疏導措施，避免再次發生。