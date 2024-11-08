議員指大巨蛋將成蔣萬安惡夢　李四川：遠雄處理漏水不夠積極

▲台北大巨蛋漏水問題持續受到外界關注。（資料照／北市議員林亮君提供）



記者陳家祥／台北報導

台北市長蔣萬安今（8日）赴市議會，針對大巨蛋公安、漏水改善和重啟議約等議題，進行專案報告。議員秦慧珠建議，市府可以編預算把大巨蛋買回來，若不買回，將變成蔣萬安的惡夢；議員許淑華則質疑，日前考察大巨蛋時，竟是體育局科長向議員做簡報，「台北市政府變成遠雄的PM？」而針對漏水問題，副市長李四川直言，漏水一定要改善，可以理解抓漏不簡單，但遠雄不夠積極。

國民黨議員秦慧珠說，上個會期就建議市府可以編一筆預算把大巨蛋買回來，市府自己來處理漏水問題。她認為，若大巨蛋評分未達標準解約，就是市府買回，以前大巨蛋被柯文哲停工時遠雄到處找買主，現在變成金雞母開價600多億，「市長想不想每個會期都來報告大巨蛋？你也不想要，可是未來這就是你的惡夢」。

民進黨議員許淑華質詢時質疑，日前議會工務委員會赴大巨蛋考察時，為什麼是市府體育局的科長向議員做簡報，這不是遠雄要派人來解說？質疑台北市政府變成遠雄的PM，局長就是PM的頭。後來遠雄工務所的人來了，面對現場的積水、漏水，竟回覆是大巨蛋旁邊的SOGO商場滲過來的，不是大巨蛋屋頂漏水。

體育局長王泓翔說，會請土木技師做確認，如果是漏水就會要求處理、該罰就罰。副市長李四川表示，體育局會持續對遠雄要求提出改善期程，真正要解決漏水問題，要從上面處理，「遠雄的態度本來就要把漏水做好，態度也有待檢討」，漏水一定要改善，雖然可以理解抓漏不簡單，但遠雄不夠積極。

民進黨議員洪健益則提到，大巨蛋停車場的漏水問題嚴重，依照規約「每天都可以開罰10萬」，市府說會限期改善？限期是什麼時候？最後一天是什麼時候？蔣萬安說，停車場不是大巨蛋主要設施，是附屬設施，依照相關規定體育局會針對透水問題開罰；王泓翔說，會後提供資料。

另外，民進黨議員顏若芳則爆料，大巨蛋B1花園綠廊的工程未申請許可就進行室內裝修、裝設輕隔間，不僅於法不符，更恐在北市府不知情之下造成未來逃生動線的阻礙。此外，裝修工地滿地菸蒂，質疑體育局監管不力讓遠雄爬到北市府頭上。

對此，建管處長虞積學指出，會立即派員前往現場稽查，檢視是否有未經許可擅自裝修，「若有，將依照建築法開罰」；王泓翔也表示，會派員前往，這必須要申請才能施工，再來就是施工要符合公安。