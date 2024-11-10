獨／獼猴闖北市校園引騷動！今年通報飆80件　動保處：切勿餵食

記者楊惠琪／台北報導

近期北市內湖區、信義區街頭接連傳出野生獼猴出沒案件，士林區溪山國小日前更有獼猴闖入，引起校園騷動，所幸沒有師生受傷。據台北市動保處統計，近5年民眾目擊獼猴的通報案件數約200件，但光是今年就高達80件，近4個月通報量更是暴增，動保處表示，隨著淺山開發，獼猴棲息環境與人類活動重疊比例高，吸引獼猴下山覓食，呼籲民眾別餵食，避免獼猴久留。

北市街頭接連傳出有野生獼猴出沒，今年8月先是闖入內湖區一處社區民宅陽台，又在傳統市場搶食，甚至坐在機車休息，9月信義區也出現獼猴逛大街，而位於士林區陽明山上的溪山國小，日前也有1隻獼猴闖入，在教室外牆爬行移動，還逛起校園，讓在戶外上課的學童一陣驚呼。

溪山國小校長施春明說，學校位於陽明山上，本來校園就容易有野生動物出沒，但獼猴造訪還是頭一遭，剛好有學生在戶外菜園上課撞見，引起一陣騷動，所幸獼猴並沒有攻擊行為，只是偵測一下環境就離去，根據目測該獼猴體型龐大，應該是猴王下山探路尋找食物。

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▲野生獼猴闖入北市溪山國小校園，引起一陣騷動。（圖／溪山國小提供，下圖同）

據北市動保處統計，近5年民眾目擊獼猴通報案件數約200件，光是今年就高達80件，其中7至10月的案件數更是暴增，以內湖區為例，近5年總案件數64件、今年就有33次通報；士林區近5年46件，今年就有15件；文山區近5年38件，今年就佔了15件。

北市動保處產業保育組長黃紹宣表示，通報案件數不等於隻數，有可能同一隻獼猴被多次通報，因此對於近期通報量暴增仍視為偶發事件，可能剛好出沒市區的獼猴習性比較好奇，被陌生環境吸引，又或者因為有食物誘因，導致在山中棲地和市區往返逗留，另一個主要原因就是隨著淺山開發，獼猴棲息環境與人類活動重疊比例高，導致遇見獼猴的機率增加。

黃紹宣指出，根據長期觀察，出沒北市街頭的獼猴，與台南烏山、高雄壽山地區的獼猴不同，南部獼猴因民眾有餵食習慣，容易出現搶食或攻擊行為，北市獼猴則多以單純探路、覓食為主，只要民眾避免主動餵食，不至於出現人獸衝突情況，呼籲民眾遇到獼猴時應掌握「不干擾、不接觸、不餵食」原則。

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