逃過30萬裁罰！　建管處：大巨蛋完成公安檢查獲發合格標章

▲台北大巨蛋。（圖／記者林敬旻攝）



記者陳家祥／台北報導

北市建管處今（8日）晚間7點40分發布，台北大巨蛋已完成公共安全檢查作業，並已取得公安檢查合格標章。建管處說，大巨蛋作為台北市重要地標及大型集會場所，場館方面應持續落實日常安全維護工作，並依法定期限申報公共安全檢查，以維護場館使用安全。

大巨蛋未依規定於取得使用執照後一年內辦理公共安全檢查申報，建管處日前於主要出入口張貼「建築物公共安全檢查不合格場所」告示，提醒市民注意。此外，並依《建築法》裁罰遠雄12萬元，並限期要求遠雄集團於10日內向主管機關申報，否則將加重裁罰至30萬元，並可連續處罰

台北市長蔣萬安上午赴議會備詢前受訪說，已要求遠雄在11月9日之前一定要完成公安申報，「我想如果這次沒有完成公安申報，我們就依法再次開罰30萬，所以這部分是非常堅定的立場」。

建管處表示，大巨蛋委託的專業檢查人員依照「建築物公共安全檢查簽證及申報辦法」之規定，對大巨蛋進行安全檢查，包含防火避難設施、設備安全及機電系統等重要項目，檢查結果均符合規定，並於今日晚間約7點由台北市建築物公共安全檢查商業同業公會查核完成，並發給申報合格標章。

建管處指出，大巨蛋作為台北市重要地標及大型集會場所，場館方面應持續落實日常安全維護工作，並依法定期限申報公共安全檢查，以維護場館使用安全。

▲建管處今（8日）晚間表示，大巨蛋完成公安檢查獲發合格標章。（圖／建管處提供）