勇警薛先得奪刀壓制北捷女　蔣萬安：終身免費搭捷運

記者陳家祥／台北報導

台北一名42歲王姓女子8日深夜10時許，在台北捷運新埔站車廂內持美工刀攻擊旅客，引起現場民眾恐慌，但隨即遭熱心民眾制伏，警方到場後也隨即逮捕。其中，奪刀者為台北市警局防治科警務正薛先得，市長蔣萬安今（9日）受訪說，感謝現場熱心的民眾，北捷也將提供薛先得終身免費搭乘捷運優惠。

▲北捷女砍傷1人後，帥氣上前奪刀的口罩男正是北市警局防治科警務正薛先得。（圖／chienchien86授權提供）



蔣萬安說，昨天晚間發生這樣的事情，他要非常感謝在第一時間機警壓制持刀歹徒的民眾，並緊急通過通報鈴通報，非常謝謝見義勇為的行為。

蔣萬安提到，特別有一位是台北市的警察局防治科的警務正薛先得先生，他見義勇為且不畏風險制止暴力行為，避免傷害擴大，他都表示非常感謝。

蔣萬安也嚴厲譴責任何威脅到乘客安全的行為，特別任何犯罪行為絕不容忍，所以在第一時間接獲通報後即刻請北捷副總經理、副發言人，到亞東醫院慰問傷者。

「對於這位機警、非常有正義感的警務正非常感謝，所以也請北捷給予這位警務正終身免費搭乘捷運。」蔣萬安說，要對於薛先得見義勇為、富有正義感即刻壓制暴力的行為，給予最高肯定。

最後蔣萬安說，北捷第一時間在車廂進站後即刻處理，3分鐘內就讓班車恢復正常行駛，再次感謝北捷同仁、捷運警察、薛先得以及其他協助通報壓制的民眾，「再次提醒所有乘客，遇到這樣的事情一定要保持冷靜，通過通報系統，市府都會即刻做處理」。

▲台北市長蔣萬安。（圖／記者陳家祥攝）