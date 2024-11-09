新北第10屆工安盃今晨起跑　3000市民共襄盛舉

▲新北市第10屆工安盃今晨起跑。（圖／新北市勞工局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

新北市政府勞工局主辦的「第10屆工安盃路跑」，今（9日）早在華江河濱公園自行車道，由副市長劉和然與勞工局長陳瑞嘉共同鳴槍開跑，劉和然也率領秘書長邱敬斌、工策會總幹事謝政達等10位首長一起參與路跑，本屆10K競賽組與3K休閒組共計近3,000位跑者報名參賽，一起共創健康又安全的職場環境！

勞工局表示，本次比賽結果，男子組10K由李銘勝以34分59秒取得第一名，李汶政、鄭皓駿獲得第二、三名，女子組前三名為島田千緩、沈郁萱、陳雪梅。值得一提的是，李銘勝曾是擁有24年經驗的馬拉松國手，首次與女友島田千緩組合參賽，就雙雙斬獲男女總第一名，他也分享「參賽完非常開心」，而「最速區長」廖武輝本次也以39分4秒榮獲男乙組第二名佳績。

▲10K男乙組前三名（左1為第二名「最速區長」廖武輝）。

今日活動由國立體育大學競技啦啦隊以活力熱舞開場，副市長也到場為參與的市民朋友加油打氣！他致詞表示，新北市希望藉由路跑活動，推動市民朋友養成規律運動的好習慣，進而紓解壓力、維護身心健康，同時呼籲對職場健康安全議題的重視，加強職場安全觀念，降低職災意外的發生。

「工安盃路跑」已經邁入第10屆，每年都有眾多市民與勞工朋友支持參與，今年甚至因報名太踴躍以致提早額滿截止！新北市政府主辦的年度路跑活動中，除了萬金石、追火車外，CP值超高的賽事，就屬工安盃了！本次活動提供「新北Ucup」，透過使用循環環保杯，提倡環保路跑，更結合「工安趣味互動展攤」，適合全家大小週末同樂。

勞工局表示，本屆高齡跑者80歲以上有5位，年輕跑者10歲以下共有176位，其中還有2位未滿1歲呢！從小培養運動好習慣，0歲到80歲闔家團報，歡樂健康跑！此外，鴻海長跑社、台灣松下、四零四科技、皇昌營造、安倉營造及LIHPAO路跑社等企業好手組隊報名。勞工局全心全意歡迎勞工朋友及企業團體攜手揪團參加，期盼來自各界朋友持續運動、共同守護勞工安全健康。

▲10K男子組前三名（左1為第一名李銘勝）。

▲10K女子組前三名（左1為第一名島田千緩）。