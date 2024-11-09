新北年度最大場就業博覽會　人氣爆棚媒合率達48.2%

▲新北年度最大場就業博覽會。（圖／新北市勞工局提供）

記者郭世賢／新北報導

連綿細雨澆不熄求職者熱情！新北勞工局今（9日）在三重體育館舉辦年度最大場就業博覽會，邀請鼎泰豐、家登精密、築間餐飲等68家優質廠商共襄盛舉。一開幕就看到大批求職者不畏綿綿細雨，在攤位間來回穿梭，尋覓自己心儀的職缺。勞工局長陳瑞嘉、就服處長葉建能也都到場為求職者加油打氣。經統計約1,299人次參與活動，徵才廠商收到866份履歷，預計錄用417人，初媒合率達48.2%。

勞工局長陳瑞嘉表示，本場活動現場提供超過3,500個工作職缺，最大宗的求才產業為服務業約占7成職缺。為因應雙11購物季及聖誕跨年假期，許多廠商更是提早佈局招募人才，對於勞工朋友來說是最好的找工作時機，請大家踴躍投遞履歷；現場也設有履歷健診及手語翻譯人員，提供有需求的求職朋友們使用。

來自桃園龜山的永小姐，不到早上9點就抵達會場，性格活潑喜歡與人接觸的永小姐，過去有餐飲業的服務經驗，今天特別穿著黑色套裝，用積極的態度準備面試鼎泰豐。板橋的張小姐，過去有25年的醫院櫃檯工作經驗，對於「婦女再就業專區」感到新奇，也前往專區諮詢，希望尋找職業第二春。來自三重的林小姐，因照顧家庭需求離開職場約6年，希望透過本場活動尋找兼職職缺，利用彈性上班的優勢來兼顧家庭和工作。

值得一提的是，鼎泰豐巧妙地利用會場角落空間，多加了好幾排椅子，讓有意應徵的眾多民眾等待面試；「履歷健診專區」亦排滿民眾等待健診，希望可以讓履歷更出色、抓住面試官的目光。此外，本場活動也設置了「職涯講座專區」，邀請知名企業界講師辦理2場次的專題講座，教導履歷撰寫獨門秘技及如何在職場上塑造自我價值課程，吸引不少求職民眾圍觀及積極發問。

就服處補充說明，錯過今日活動的求職朋友們也別緊張，新北轄內各就業服務站台也能提供完善便利的在地就業服務，歡迎到站諮詢。後續將於11/20在中和區公所6樓禮堂、11/21在汐止區公所11樓禮堂、11/22在新莊區公所10樓禮堂、12/13在三重永盛市民活動中心，接力推出多元徵才活動，歡迎有需求的朋友密切關注。詳情請上「新北市人力網」或電洽就服處免付費專線：0800-091-580（您就業、我幫您），將有專人為您服務。