全國社區工作者齊聚新北　劉和然：攜手打造共生永續發展

▲全國社區培力中心聯繫會報8日在新北市召開，來自各縣市政府社區發展業務、社區培力中心主管及工作夥伴共同參與。（圖／新北市社會局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

建立全國社區培力聯繫交流平台，衛生福利部「社區培力」年度盛事在新北。「113年全國社區培力中心聯繫會報」今（8日）在新北市新光人壽板新金融大樓會議廳舉行，今年由新北市社區培力育成中心（實踐大學承接）主辦，邀請各縣市政府社區發展業務、社區培力中心主管及工作夥伴約120人共同參與，聚焦在社區培力共生永續，並透過各縣市社區發展推動經驗互相交流，充實社區工作專業知能和激盪創新想法。

新北市副市長劉和然表示，社區是市府推動社會福利政策上的重要夥伴，感謝社區培力團隊及社區專業工作夥伴在推動社區工作上無私地奉獻。新北市截至2024年10月底社區發展協會數共467個，推動在地照顧服務達130萬645人次。

▲新北市副市長劉和然向社區培力團隊及第一線專業工作者表達感謝，並歡迎各縣市夥伴可藉此次交流機會，至新北各社區及景點走訪、遊玩。

劉和然表示，除了此刻參與交流會議中的彼此，還有更多的夥伴正在各個角落付出，持續地讓這個社會越來越好，希望透過一年一度全國性社區培力聯繫平台的寶貴機會，一起汲取社區發展趨勢和重要議題，為社區發展注入新的能量及契機，在地實踐共生社區永續發展。

衛生福利部社會救助及社工司長蘇昭如表示，目前全台共7025個社區發展協會，有21個縣市皆成立社區培力中心，近幾年衛福部也因應台灣將邁入超高齡社會，推動「共生社區」概念，期待各縣市政府及社區培力中心響應推動，攜手打造社區永續發展。

本次聯繫會報邀請行政院前政務委員、臺灣大學社會工作學系林萬億名譽教授及傅從喜副教授，進行共生社區發展議題專講，安排新北市社區培力育成中心、臺北市南區社區培力基地分享社區培力實務經驗，並透過分組議題討論和交流、共學成長，最後由佛光大學社會學暨社會工作學系林明禛副教授帶領討論及回饋。

▲全國社區培力中心聯繫會報，今年聚焦在社區培力共生永續。

▲新北市社區培力育成中心社區工作者與與會者交流推動成果。