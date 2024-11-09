北捷爆持刀攻擊！　新北捷運警察即起攜小型臂盾全面加強巡邏

▲新北捷運加強警察巡邏。（圖／記者謝婷婷攝）



記者崔至雲／台北報導

針對昨（8日）晚間發生台北捷運隨機傷人案件，新北捷運公司為提高旅客搭乘捷運安全等級，即刻與新北市政府警察局全面加強巡邏。新北捷運公司表示，即日起警察在環狀捷運線、淡海及安坑輕軌加強巡邏，並隨身攜帶小型臂盾，同時請沿線的分局亦在各捷運站加強巡邏，安環分隊每日規劃隨車巡邏4小時4班次、站體巡邏2小時8班次，淡海捷警分隊，每日隨車巡邏3次，站體巡邏每日2次。

新北捷運公司表示，即刻通告全線，請司機員、站務同仁及保全人員等持續加強巡視月台候車旅客是否有異常狀況，並由行控中心以CCTV加強全線車廂內之狀態監控，保全巡邏頻率由4小時1次增加為1小時1次，站務同仁巡邏頻率由每班1次增加為每班2次。

捷運公司提到，為因應後續全線通車預期會持續擴大之服務量能，以及預留突發狀況時之應變人力，環狀線11月份已再進用4名站務員，目前14個車站共配置78名站務員，搭配保全，14個車站巡查與管制人力合計超過120人，每站每班於車站均有2-3位人力來因應當站突發狀況。

捷運公司盤點，環狀線16列營運列車，列車車廂內共192具緊急對講機，車站緊急對講環狀線共121具，每日營運前均檢查確認正常後，才可進入線上載客營運，每日均進行測試，若遇緊急事件可撥打110及按壓對講機通知人員協助。

捷運公司說明，安環捷運分隊現有警力28人、淡海捷運分隊現有警力15人，即日起在環狀捷運線、淡海及安坑輕軌加強巡邏，並隨身攜帶小型臂盾，同時請沿線的分局亦在各捷運站加強巡邏，安環分隊每日規劃隨車巡邏4小時4班次、站體巡邏2小時8班次，淡海捷警分隊，每日隨車巡邏3次，站體巡邏每日2次，以增加見警率，加強巡檢防護網，進而達到抑制犯罪動機、杜絕模仿效應。

捷運公司呼籲，如實際遇到危安攻擊事件，事發當下由行控中心指揮調度將列車盡速行駛至下一站疏散，並預先對下一站進行人員疏散，同時會聯繫捷運警察、保全及救護單位到場，該車站並封閉，只出不進。另外，新北捷運公司持續以旅客資訊系統與廣播提醒所有旅客，搭乘大眾運輸時對於週邊環境保持警覺，行走時勿低頭操作手機，若遇緊急事件發生，請立即通知站務人員協助，並保護自身安全。

